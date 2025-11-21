R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e l 2 0 2 4 i l s i s t e m a C o n a i h a p r o d o t t o 3 , 8 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e e c o n o m i c o , c o n t r i b u e n d o p e r 2 m i l i a r d i d i e u r o a l P i l n a z i o n a l e e s o s t e n e n d o o l t r e 2 4 m i l a p o s t i d i l a v o r o l u n g o l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l r i c i c l o . I l C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i h a p r e s e n t a t o o g g i a M i l a n o i n B o r s a I t a l i a n a l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l s u o R a p p o r t o i n t e g r a t o d i s o s t e n i b i l i t à , c h e , c o m e o g n i a n n o , q u a n t i f i c a i b e n e f i c i e c o n o m i c i e d a m b i e n t a l i d e l r i c i c l o i n I t a l i a . “ I l R a p p o r t o i n t e g r a t o 2 0 2 5 c o n f e r m a l a c a p a c i t à d e l m o d e l l o C o n a i d i c o n v e r t i r e l a s o s t e n i b i l i t à i n v a l o r e t a n g i b i l e e m i s u r a b i l e , e d i o p e r a r e i n c o e r e n z a c o n i p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i E s g e c o n l e a s p e t t a t i v e d e l s i s t e m a e c o n o m i c o n a z i o n a l e . L o v e d i a m o n e i n u m e r i m a a n c h e n e l r u o l o p i ù a m p i o c h e i l s i s t e m a s v o l g e : n o n g e s t i a m o s e m p l i c e m e n t e i m a t e r i a l i d i i m b a l l a g g i o p o s t c o n s u m o , m a a t t i v i a m o f i l i e r e , a b i l i t i a m o s e t t o r i s t r a t e g i c i , g e n e r i a m o l a v o r o e r i d u c i a m o l a d i p e n d e n z a d a l l e r i s o r s e n a t u r a l i - c o m m e n t a I g n a z i o C a p u a n o , p r e s i d e n t e C o n a i - O g n i e u r o d i C o n t r i b u t o A m b i e n t a l e g e n e r a v a l o r e c h e s i m o l t i p l i c a n e l P a e s e , d i m o s t r a n d o c h e l a s o s t e n i b i l i t à p u ò e s s e r e n o n s o l o d o v e r o s a , m a a n c h e s t r a o r d i n a r i a m e n t e p r o d u t t i v a . A m b i e n t e e c o m p e t i t i v i t à n o n s o n o i n c o n t r a s t o : i l r i c i c l o è u n a v e r a i n f r a s t r u t t u r a i n d u s t r i a l e n a z i o n a l e , c a p a c e d i p r o d u r r e b e n e f i c i e c o n o m i c i , o c c u p a z i o n a l i e a m b i e n t a l i . I n u m e r i c i r a c c o n t a n o l a s t r a d a f a t t a ; i l n o s t r o i m p e g n o q u o t i d i a n o i n d i c a q u e l l a d a s e g u i r e : t r a s f o r m a r e i l r i c i c l o i n u n ’ o p p o r t u n i t à r e a l e , m i s u r a b i l e e c o n d i v i s a p e r u n ’ I t a l i a p i ù e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e ” . G r a z i e a l r i c i c l o d e g l i i m b a l l a g g i l ’ I t a l i a h a r i s p a r m i a t o n e l 2 0 2 4 1 2 , 2 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i m a t e r i e p r i m e v e r g i n i , o s s i a i l p e s o d i o l t r e 8 3 0 T o r r i d i P i s a ; h a e v i t a t o l ’ u t i l i z z o d i 5 5 T W h d i e n e r g i a p r i m a r i a , p a r i a i c o n s u m i d o m e s t i c i d e l l a m e t à d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e ; e h a r i d o t t o l e e m i s s i o n i d i g a s s e r r a f i n o a 1 1 , 4 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i C O 2 e q , c h e c o r r i s p o n d o n o a q u e l l e d i c i r c a 9 m i l a v o l i i n t o r n o a l m o n d o . D a l R e p o r t e m e r g e c o s ì " l a c r e s c e n t e i n t e r d i p e n d e n z a t r a s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e c o m p e t i t i v i t à . L e a n a l i s i r e l a t i v e a l l e i m p r e s e s o g g e t t e a s c h e m i E p r ( E x t e n d e d P r o d u c e r R e s p o n s i b i l i t y ) m o s t r a n o i n f a t t i c o m e a l t i t a s s i d i r i c i c l o e m o d e l l i c o l l a b o r a t i v i p r o d u c a n o n e l t e m p o m a g g i o r e e f f i c i e n z a , f i d u c i a d e g l i i n v e s t i t o r i e v a l o r e f i n a n z i a r i o " . “ S o s t e n i b i l i t à s i g n i f i c a c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e u n a v i s i o n e a m b i e n t a l e i n v a l o r e i n d u s t r i a l e . O g n i c i f r a d e l R a p p o r t o n o n è s o l o u n d a t o , m a i l r a c c o n t o d i u n i m p e g n o c h e c o i n v o l g e i m p r e s e , c o m u n i t à e t e r r i t o r i , e c h e r e n d e v i s i b i l e c i ò c h e s p e s s o r i m a n e n a s c o s t o : l e s t o r i e d e i m a t e r i a l i , d e l l e p e r s o n e e d e l l e f i l i e r e c h e l a v o r a n o i n s i e m e c o m e i n u n f i l m a p i ù l i v e l l i - s o t t o l i n e a S i m o n a F o n t a n a , d i r e t t o r e g e n e r a l e C o n a i - L a q u a l i t à d e l l e f i l i e r e , l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i t e r r i t o r i s o n o i p i l a s t r i c h e c i c o n s e n t o n o d i o t t e n e r e r i s u l t a t i c o n c r e t i e d i r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l S i s t e m a P a e s e , c o n s o l i d a n d o i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a n e l l a t r a n s i z i o n e c i r c o l a r e e u r o p e a . L a s o s t e n i b i l i t à è e s p e r i e n z a e p a r t e c i p a z i o n e . O g n i p a r o l a , o g n i s c e l t a p u ò d i v e n t a r e a z i o n e , i n n o v a z i o n e e e s e m p i o : C o n a i h a a n c h e u n a m i s s i o n e f o r m a t i v a e c u l t u r a l e , e a t t r a v e r s o p r o g e t t i c o m e G r e e n J o b s e F e n i c e C o n a i p e r i l g i o r n a l i s m o a m b i e n t a l e g i o v a n e , c o i n v o l g e s c u o l e , u n i v e r s i t à , g i o r n a l i s t i e t e r r i t o r i n e l l a d i f f u s i o n e d i u n a c u l t u r a d e l l a s o s t e n i b i l i t à p i ù c o n s a p e v o l e ” . I n u n c o n t e s t o s t o r i c o - e c o n o m i c o s e g n a t o d a d i n a m i c h e t e c n o l o g i c h e , g e o p o l i t i c h e e d i m e r c a t o s e m p r e p i ù c o m p l e s s e , C o n a i h a p r o m o s s o u n d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e o p e r a t o r i f i n a n z i a r i c h e h a p o r t a t o a l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d i u n i n s i e m e d i p r i o r i t à s t r a t e g i c h e f o n d a m e n t a l i p e r r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a . È e m e r s a , i n n a n z i t u t t o , l a n e c e s s i t à d i r e g o l e c h i a r e , o r i e n t a t e a i r i s u l t a t i e c a p a c i d i c o n s o l i d a r e f i d u c i a e p i a n i f i c a z i o n e i n d u s t r i a l e . U n a m a g g i o r e s t a b i l i t à n o r m a t i v a r a p p r e s e n t a i n f a t t i u n p r e s u p p o s t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r c r e a r e c o n d i z i o n i f a v o r e v o l i a g l i i n v e s t i m e n t i . “ Q u e s t o r a p p o r t o è u n o s t r u m e n t o p r e z i o s o a n c h e p e r o r i e n t a r e l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e , p e r c h é o f f r e i n d i c a z i o n i c o n c r e t e s u c i ò c h e s e r v e a l l e f i l i e r e e a i t e r r i t o r i - a f f e r m a V a n n i a G a v a , v i c e m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a - I n u m e r i p r e s e n t a t i o g g i c o n f e r m a n o c h e i l r i c i c l o n o n è s o l o u n a s c e l t a a m b i e n t a l e , m a u n a v e r a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . R i s u l t a t i i m p o r t a n t i c h e d e v o n o e s s e r e c o n s o l i d a t i c o n i n i z i a t i v e m i r a t e a s o s t e n e r e e s v i l u p p a r e l a c o m p e t i t i v i t à d i u n s e t t o r e e n e r g i v o r o e s o t t o p o s t o a f o r t e c o n c o r r e n z a i n t e r n a z i o n a l e , r e n d e n d o i l m a t e r i a l e r i c i c l a t o c o m p e t i t i v o a n c h e n e i c o s t i . I n q u e s t a d i r e z i o n e v a l ’ E n e r g y R e l e a s e , a p p e n a o p e r a t i v o , c h e g a r a n t i r à e n e r g i a r i n n o v a b i l e a p r e z z o s t a b i l e a l l e i m p r e s e p i ù e n e r g i v o r e . C o n t i n u i a m o i n o l t r e a c o n t r i b u i r e a l C i r c u l a r E c o n o m y A c t , p e r c o s t r u i r e u n m e r c a t o u n i c o d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e , s e m p l i f i c a r e n o r m e e a u t o r i z z a z i o n i e i n c e n t i v a r e l ’ u t i l i z z o d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i . A l i v e l l o n a z i o n a l e p r o s e g u e i l c o n f r o n t o c o n g l i o p e r a t o r i , d a l t a v o l o s u l l a p l a s t i c a a l l a s p e r i m e n t a z i o n e d e i c e r t i f i c a t i b i a n c h i p e r l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . I l s i s t e m a i t a l i a n o d e l r i c i c l o è u n m o d e l l o r i c o n o s c i u t o i n E u r o p a e i l g o v e r n o è i m p e g n a t o a s o s t e n e r l o , r i m u o v e n d o o s t a c o l i e c r e a n d o c o n d i z i o n i d i c r e s c i t a . R i n g r a z i o C o n a i p e r i l c o n t r i b u t o a l l a s t r a t e g i a n a z i o n a l e ” . U n p i l a s t r o a l t r e t t a n t o r i l e v a n t e r i g u a r d a l a p r o m o z i o n e d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l e p a r t n e r s h i p , i n s i e m e a l l ’ i n t e g r a z i o n e s e m p r e p i ù s t r e t t a t r a t r a n s i z i o n e v e r d e e t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , c o n s i d e r a t e u n a l e v a u n i c a p e r s o s t e n e r e u n a c r e s c i t a c o m p e t i t i v a e d u r a t u r a . A c i ò s i a f f i a n c a l a n e c e s s i t à d i p r e s t a r e p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , g a r a n t e n d o l o r o u n a c c e s s o p i ù s e m p l i c e a g l i s t r u m e n t i f i n a n z i a r i n e c e s s a r i p e r a f f r o n t a r e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . P a r a l l e l a m e n t e , l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l a c o n o s c e n z a s i c o n f e r m a u n m o t o r e d e c i s i v o d i c o m p e t i t i v i t à p e r l e f i l i e r e , m e n t r e i l r a f f o r z a m e n t o d e l r u o l o d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i è r i t e n u t o e s s e n z i a l e p e r a s s i c u r a r e l ’ i m p l e m e n t a z i o n e e f f i c a c e d e l l e p o l i t i c h e d i s o s t e n i b i l i t à s u i t e r r i t o r i . “ L ’ I t a l i a s i c o n f e r m a t r a i l e a d e r e u r o p e i n e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i c o n r i s u l t a t i s u p e r i o r i a l l a m e d i a d e l l ’ U n i o n e . I n u m e r i d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e t e s t i m o n i a n o u n s i s t e m a p r o d u t t i v o s o l i d o e c o m p e t i t i v o . N e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i i l v a l o r e a g g i u n t o è i n c r e s c i t a e i l s e t t o r e c o i n v o l g e o l t r e 6 0 0 m i l a l a v o r a t o r i . T u t t a v i a , p e r m a n t e n e r e q u e s t a r o t t a d o b b i a m o r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e : i l n u m e r o d i b r e v e t t i l e g a t i a l r i c i c l o e a i p r o c e s s i c i r c o l a r i è a n c o r a i n f e r i o r e r i s p e t t o a i n o s t r i c o m p e t i t o r c o m e G e r m a n i a , F r a n c i a e S p a g n a . P e r q u e s t o s e r v o n o p o l i t i c h e m i r a t e , p i ù i n v e s t i m e n t i e u n a c o l l a b o r a z i o n e s e m p r e p i ù s t r e t t a t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , c o s ì d a s o s t e n e r e u n m o d e l l o d i s v i l u p p o d a v v e r o s o s t e n i b i l e e o r i e n t a t o a l f u t u r o " , h a c o n c l u s o L a r a P o n t i , v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a p e r l a t r a n s i z i o n e a m b i e n t a l e e o b i e t t i v i E s g .