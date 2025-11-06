R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s o r z i o I t a l i a n o C o m p o s t a t o r i ( C i c ) e L e g a m b i e n t e h a n n o s o t t o s c r i t t o , d u r a n t e l a 2 8 e s i m a e d i z i o n e d e l l a F i e r a d i E c o m o n d o , u n P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a v o l t o a v a l o r i z z a r e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l r i c i c l o o r g a n i c o n e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e e a c o n s o l i d a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e d u e r e a l t à i m p e g n a t e n e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e n e l l a g e s t i o n e v i r t u o s a d e i r i f i u t i o r g a n i c i , r a f f o r z a n d o c o s ì l e s i n e r g i e t r a m o n d o a s s o c i a t i v o , i m p r e s e e i s t i t u z i o n i . “ O g g i r a f f o r z i a m o u n ’ a l l e a n z a s t r a t e g i c a p e r p r o m u o v e r e l a c u l t u r a d e l r i c i c l o o r g a n i c o e d e l l a q u a l i t à d e l c o m p o s t . L a f r a z i o n e o r g a n i c a è u n a r i s o r s a e s s e n z i a l e p e r l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e : d a l s u o c o r r e t t o t r a t t a m e n t o p o s s i a m o o t t e n e r e c o m p o s t , f o n d a m e n t a l e p e r t u t t o i l s e t t o r e a m b i e n t a l e , e b i o m e t a n o , s e n z a d i m e n t i c a r e l a p r o d u z i o n e d i a n i d r i d e c a r b o n i c a - d i c e G i a n p a o l o V a l l a r d i , p r e s i d e n t e d e l C i c - C o n L e g a m b i e n t e c o n d i v i d i a m o l a c o n v i n z i o n e c h e s i a f o n d a m e n t a l e i n v e s t i r e s u l l a q u a l i t à d e l l a r a c c o l t a , s u l l ' e f f i c i e n z a i m p i a n t i s t i c a e s u l l a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e a i c i t t a d i n i . S o l o c o s ì p o t r e m o c h i u d e r e d a v v e r o i l c e r c h i o d e l r i c i c l o o r g a n i c o e v a l o r i z z a r e l ’ i n t e r o s e t t o r e ” . C i c e L e g a m b i e n t e s i i m p e g n a n o a c o l l a b o r a r e n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i s t u d i , c a m p a g n e d i i n f o r m a z i o n e , p r o g e t t i t e r r i t o r i a l i e m o m e n t i d i c o n f r o n t o p u b b l i c o d e d i c a t i a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i o r g a n i c i e a l l a d i f f u s i o n e d i b u o n e p r a t i c h e d i e c o n o m i a c i r c o l a r e , n o n c h é c o l l a b o r e r a n n o p e r p r o m u o v e r e l ’ i m p i a n t i s t i c a d e d i c a t a a l r i c i c l o o r g a n i c o , c o n p r o c e s s i c h e u n i s c o n o l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a r i n n o v a b i l e e m a t e r i a , c o m e i l b i o m e t a n o e i f e r t i l i z z a n t i o r g a n i c i . C i c e L e g a m b i e n t e r i b a d i s c o n o c h e " l a q u a l i t à d e l r i c i c l o p a r t e d a i c o m p o r t a m e n t i q u o t i d i a n i d e i c i t t a d i n i : l a c o r r e t t a r a c c o l t a d e l l ’ u m i d o e d e i m a t e r i a l i c o m p o s t a b i l i è l a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r o t t e n e r e c o m p o s t d i q u a l i t à e l e v a t a e r i d u r r e g l i s c a r t i " . P e r q u e s t o , l e d u e o r g a n i z z a z i o n i r a f f o r z e r a n n o l e a t t i v i t à d i i n f o r m a z i o n e , e d u c a z i o n e a m b i e n t a l e e s e n s i b i l i z z a z i o n e . “ L ’ a c c e l e r a z i o n e v e r s o u n ’ e c o n o m i a s e m p r e p i ù c i r c o l a r e - d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d i L e g a m b i e n t e , S t e f a n o C i a f a n i - r a p p r e s e n t a p e r i l P a e s e u n ’ o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c a : è u n a l e v a f o n d a m e n t a l e d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a s u c u i i n v e s t i r e p e r r i d u r r e l e e m i s s i o n i c l i m a l t e r a n t i e i n q u i n a n t i , v a l o r i z z a r e l e e c o n o m i e d e i t e r r i t o r i e r e s t i t u i r e r i s o r s e a l l ’ a g r i c o l t u r a . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , i l r i c i c l o d e l l a f r a z i o n e o r g a n i c a e l a p r o d u z i o n e d i b i o m e t a n o s o n o d u e s t r u m e n t i e s s e n z i a l i , c h e t u t t a v i a d e v o n o e s s e r e a c c o m p a g n a t i d a l l a c o n o s c e n z a s u l t e m a e d a l l a p a r t e c i p a z i o n e c o n s a p e v o l e d a l b a s s o ” . T r a g l i o b i e t t i v i p r i n c i p a l i d e l p r o t o c o l l o f i g u r a n o i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a d e l l ’ u m i d o e d e l v e r d e n e l l e a r e e m e n o p e r f o r m a n t i e i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e i r i f i u t i o r g a n i c i c o n f e r i t i a g l i i m p i a n t i , a n c h e a t t r a v e r s o l a p r o m o z i o n e d e l c o r r e t t o c o n f e r i m e n t o d e i m a n u f a t t i b i o d e g r a d a b i l i e c o m p o s t a b i l i c e r t i f i c a t i n e l l a f i l i e r a d e l r i c i c l o o r g a n i c o . U l t e r i o r i o b i e t t i v i d e l p r o t o c o l l o s o n o l a v a l o r i z z a z i o n e d e i f e r t i l i z z a n t i o r g a n i c i c o m e r i s o r s a p e r i s u o l i a g r i c o l i e u r b a n i e i l c o n s o l i d a m e n t o d i i m p i a n t i i n n o v a t i v i i n g r a d o d i c o n i u g a r e p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e r e c u p e r o d i m a t e r i a . I n f i n e , c o n q u e s t o a c c o r d o C i c e L e g a m b i e n t e s i i m p e g n a n o a d i f f o n d e r e d a t i e b u o n e p r a t i c h e e a o r g a n i z z a r e m o m e n t i d i i n f o r m a z i o n e r i v o l t i a c i t t a d i n i e i s t i t u z i o n i .