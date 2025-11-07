R i m i n i , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A d i f f e r e n z a d e g l i a n n i s c o r s i , q u e s t ' a n n o a b b i a m o a f f r o n t a t o i l t e m a d e l r o t t a m e , p e r c h é u n ' i n d a g i n e I s p r a c i d i c e c h e d a c i r c a u n m i l i o n e d i t o n n e l l a t e d i r o t t a m i d ' a u t o n o i r i u s c i r e m o a r e c u p e r a r e c i r c a u n a t o n n e l l a t a d ' o r o ” . A s p i e g a r l o è O m a r A n t o n i o C e s c u t , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l l ’ U n i t à c i r c u l a r e c o n o m y d i B t t , a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i E c o m o n d o a R i m i n i , l a f i e r a d e d i c a t a a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . D a t i c h e p o r t a n o c o n s é “ u n v a l o r e e c o n o m i c o i m p o r t a n t e , p a r i a c i r c a 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o r e c u p e r a t i d a l l a q u a n t i t à d i r o t t a m i c h e o g g i l ' I t a l i a p r o d u c e . L a n o s t r a t e c n o l o g i a r e c u p e r a i l v a l o r e p r e z i o s o n e l l o s c a r t o d e l l ' a u t o m o t i v e - L a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d e n e r g e t i c a s o n o u n a p r i o r i t à p e r q u e s t o P a e s e s o p r a t t u t t o n e l m o m e n t o i n c u i q u e s t e p e r m e t t o n o d i r e c u p e r a r e e r i s p a r m i a r e i m e t a l l i p r e z i o s i e l e m a t e r i e p r i m e c h e n o i n o n a b b i a m o , n o n a v e n d o m i n i e r e . L a c i r c o l a r i t à p e r m e t t e d i i n n e s c a r e u n c i r c o l o v i r t u o s o p e r e s s e r e s e m p r e p i ù i n d i p e n d e n t i e a u t o n o m i ” .