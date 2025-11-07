R i m i n i , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E c o m o n d o p e r l a n o s t r a a z i e n d a è u n ' o c c a s i o n e d i i n c o n t r o c o n c l i e n t i e f o r n i t o r i , m a a n c h e o c c a s i o n e d i o p p o r t u n i t à , p e r c h é i n q u e s t i u l t i m i a n n i s i a m o c r e s c i u t i m o l t o . O g g i , i n f a t t i , l ' a z i e n d a t r a t t a o l t r e u n m i l i o n e d i t o n n e l l a t e a l l ' a n n o d i r i f i u t i . A b b i a m o a v u t o u n a c r e s c i t a a n c h e p e r l i n e e e s t e r n e , a b b i a m o a c q u i s i t o d e g l i i m p i a n t i c h e t r a t t a n o a n c h e r i f i u t i s a n i t a r i i n q u a n t o s i a m o r e c e n t e m e n t e e n t r a t i n e l s e t t o r e d e l t r a t t a m e n t o d i q u e s t i r i f i u t i ” . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i S t e f a n o C a p r a , t i t o l a r e d e l G r u p p o D i m e n s i o n e A m b i e n t e , a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i E c o m o n d o , l ' e v e n t o a n n u a l e l e a d e r n e i s e t t o r i d e l l a G r e e n a n d C i r c u l a r E c o n o m y , p r e s s o l a f i e r a a R i m i n i , d a l 4 a l 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 . “ A l l ' i n t e r n o d e l G r u p p o c ' è u n a s o c i e t à c h e s i c h i a m a R e p a c k , c h e s i o c c u p a e s c l u s i v a m e n t e d i r e c u p e r o d i i m b a l l a g g i p l a s t i c i d i g r a n d i d i m e n s i o n i p e r i l t r a s p o r t o d i l i q u i d i , q u i n d i f u s t i e c i s t e r n e . S u q u e s t o s e g m e n t o d i a t t i v i t à s i a m o r i u s c i t i a o t t e n e r e l a p r o d u z i o n e d i u n i m b a l l a g g i o p r o d o t t o e s c l u s i v a m e n t e c o n m a t e r i a l e r i c i c l a t o - s p i e g a C a p r a - E q u e s t o è u n e s e m p i o d i c i r c o l a r i t à p e r c h é r i t i r i a m o d e i r i f i u t i d a i m b a l l a g g i o d a g l i u t i l i z z a t o r i d i p r o d o t t i c h i m i c i e f o r n i a m o i l p r o d o t t o c h i m i c o a l l ' i n t e r n o d i u n i m b a l l a g g i o f a t t o c o n i l r i f i u t o p r o d o t t o d a c h i c i c o n f e r i s c e i l r i f i u t o . Q u e s t o m i g l i o r a i l b i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à s i a n o s t r o c h e d e i n o s t r i c l i e n t i ” . “ N e l n o s t r o P a e s e l a c i r c o l a r i t à è d i v e n t a t a o r m a i u n s o l c o d e n t r o i l q u a l e c i s i m u o v e t u t t i , p e r c h é o g g i e s s e r e g r e e n e c i r c o l a r i n o n è p i ù s o l o u n a q u e s t i o n e d i m o d a , m a è u n a s p e t t o c h e v i e n e r i c h i e s t o d a l l e n o r m e , d a l m e r c a t o e a n c h e d a l l a f i n a n z a , p e r c h é p e r r i u s c i r e a f i n a n z i a r s i a c o s t i s e m p r e p i ù b a s s i è f o n d a m e n t a l e r i u s c i r e a e s s e r e s o s t e n i b i l i . L ' I t a l i a , p o i , è u n o d e i P a e s i c h e , a l i v e l l o d i r i c i r c o l o d i m a t e r i e p r i m e e s e c o n d e , è f r a i l e a d e r i n t u t t a E u r o p a ” , c o n c l u d e .