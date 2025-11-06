R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ' D o v e g l i a l t r i v e d o n o s o l o p r o d o t t i a f i n e v i t a , n o i v e d i a m o i n f i n i t e s f u m a t u r e ' : è d a q u e s t a v i s i o n e c h e n a s c e l a p a r t e c i p a z i o n e d e i C o n s o r z i C o b a t a E c o m o n d o 2 0 2 5 , f i e r a d e d i c a t a a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , i n p r o g r a m m a a R i m i n i d a l 4 a l 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 ( P a d . B 3 - S t a n d 1 0 9 - 2 0 8 ) . A l l ’ i n t e r n o d e i C o n s o r z i C o b a t , t u t t o s i r i g e n e r a e s i t r a s f o r m a i n n u o v a v i t a . I l s i s t e m a m u l t i - f i l i e r a e m u l t i - c o n s o r t i l e r i u n i s c e r e a l t à i t a l i a n e i m p e g n a t e n e l l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d i p r o d o t t i e m a t e r i a l i a f i n e v i t a - b a t t e r i e e a c c u m u l a t o r i e s a u s t i , R a e e , p n e u m a t i c i f u o r i u s o , m a t e r i a l i t e s s i l i e c o m p o s i t i a f i n e v i t a - c o n t r i b u e n d o a l l a c o s t r u z i o n e d i u n m o d e l l o c o n c r e t o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e . A E c o m o n d o , i C o n s o r z i s c e l g o n o d i r a c c o n t a r e q u e s t o i m p e g n o n o n s o l o c o n i d a t i , m a c o n u n l i n g u a g g i o d i v e r s o : q u e l l o d e l l ’ a r t e , i n t e s a c o m e e s p r e s s i o n e d e l l a c o n t i n u a c a p a c i t à u m a n a d i t r a s f o r m a r e , i n n o v a r e e r i g e n e r a r e . A l l o s t a n d C o n s o r z i C o b a t , i v i s i t a t o r i s o n o a c c o l t i i n u n p e r c o r s o c h e u n i s c e i n n o v a z i o n e , r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e e c r e a t i v i t à . L ’ a r t e d i v e n t a i l f i l o c o n d u t t o r e d i u n a n a r r a z i o n e c h e i n t e r p r e t a l a r i g e n e r a z i o n e c o m e u n p r o c e s s o n o n s o l o t e c n o l o g i c o , m a a n c h e c u l t u r a l e e s o c i a l e . A r a p p r e s e n t a r e q u e s t a v i s i o n e è l ’ o p e r a M a t e r i a l T h r e s h o l d s d i R i c c a r d o R i z z e t t o , r e a l i z z a t a c o n i l s o s t e g n o d i C o n s o r z i C o b a t . L a s c u l t u r a , u n a c o l o n n a i n t r e c c i a t a d i r a m e , t e s s u t i e m a t e r i a l i e l e t t r o n i c i r e c u p e r a t i , u n i s c e e l e m e n t i d i n a t u r a e i n d u s t r i a . A l l a b a s e , u n o s p e c c h i o a p r e u n a d i m e n s i o n e s e n z a f i n e , m e n t r e i n c i m a u n a f o g l i a d ’ o r o s i n t e t i c a t r a s f i g u r a l o s c a r t o i n s i m b o l o d i e n e r g i a e r i n a s c i t a . L ’ o p e r a i n c a r n a p i e n a m e n t e l a m i s s i o n e d e i C o n s o r z i C o b a t : t r a s f o r m a r e c i ò c h e h a c o n c l u s o i l p r o p r i o c i c l o d ’ u s o i n n u o v a r i s o r s a , i n u n e q u i l i b r i o c o s t a n t e t r a t e c n o l o g i a , e s t e t i c a e r e s p o n s a b i l i t à . “ L a p a r t e c i p a z i o n e a E c o m o n d o r a p p r e s e n t a p e r i C o n s o r z i C o b a t u n ’ o c c a s i o n e p e r d i a l o g a r e c o n i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n i s u i t e m i c e n t r a l i d e l l ’ e c o n o m i a d e l f u t u r o : i n t e g r a z i o n e d e l l e f i l i e r e , i n n o v a z i o n e d e i p r o c e s s i d i r i c i c l o , s v i l u p p o d i n u o v e t e c n o l o g i e p e r i l r e c u p e r o d e i m a t e r i a l i c r i t i c i e s e r v i z i d i t r a c c i a b i l i t à a v a n z a t a ” , h a d i c h i a r a t o M i c h e l e P r i o r i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i C o n s o r z i C o b a t . “ I l m o d e l l o d i C o n s o r z i C o b a t s i d i s t i n g u e - h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e M i c h e l e Z i l l a - p e r l a c a p a c i t à d i u n i r e c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e l e g a t e a l l e f i l i e r e p r e s i d i a t e e u n ’ i n t e g r a t a v i s i o n e a m b i e n t a l e , o f f r e n d o a i p r o d u t t o r i u n s u p p o r t o o p e r a t i v o e s t r a t e g i c o i n t u t t e l e f a s i d e l c i c l o d i v i t a d e i p r o d o t t i . U n k n o w - h o w t e c n i c o c o n s o l i d a t o e u n a c o s t a n t e a t t e n z i o n e a l l a n o r m a t i v a e a l l ’ i n n o v a z i o n e r e n d o n o i C o n s o r z i C o b a t u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l s i s t e m a n a z i o n a l e d e l l a s o s t e n i b i l i t à ” .