R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o l o r e e s c o n c e r t o p e r l a m o r t e d i R a f f a e l e M a r i a n e l l a , l ’ a u t i s t a r i m a s t o u c c i s o n e l l a n c i o d i s a s s i e m a t t o n i c o n t r o i l p u l l m a n c h e t r a s p o r t a v a i t i f o s i d e l P i s t o i a B a s k e t . U n a v i t t i m a d e l l a f o l l i a u l t r à , d i q u e l l a f u r i a s e n z a s e n s o c h e n u l l a a c h e v e d e r e c o n l o s p o r t . M o r i r e c o s ì è a s s u r d o , i n a c c e t t a b i l e . S i a m o c e r t i c h e i r e s p o n s a b i l i d i q u e s t o a g g u a t o c r i m i n a l e s a r a n n o q u a n t o p r i m a i n d i v i d u a t i . A l l a f a m i g l i a e a g l i a m i c i d i R a f f a e l e M a r i a n e l l a t u t t a l a n o s t r a v i c i n a n z a " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i .