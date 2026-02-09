M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o P a o l o S t o r a r i h a d i s p o s t o i n v i a d ' u r g e n z a i l c o n t r o l l o g i u d i z i a r i o p e r c a p o r a l a t o p e r F o o d i n h o , l a s o c i e t à d i d e l i v e r y d e l c o l o s s o G l o v o . L ' a c c u s a è c h e a i r i d e r , o l t r e 4 0 m i l a i m p i e g a t i i n t u t t a I t a l i a , s a r e b b e r o s t a t e c o r r i s p o s t e p a g h e " s o t t o l a s o g l i a d i p o v e r t à " , i n p a r t i c o l a r e " i n f e r i o r e f i n o a l 8 1 , 6 2 % r i s p e t t o a l l a c o n t r a t t a z i o n e c o l l e t t i v a " , s o m m a c h e " s i c u r a m e n t e n o n è p r o p o r z i o n a t a n é a l l a q u a l i t à n é a l l a q u a n t i t à d e l l a v o r o p r e s t a t o a l f i n e d i g a r a n t i r e u n a e s i s t e n z a l i b e r a e d i g n i t o s a e p a l e s e m e n t e d i f f o r m e d a i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i " . L ' i n t e r v e n t o d e l l a P r o c u r a d i M i l a n o s i i n s e r i s c e n e l t e n t a t i v o - s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o d i o l t r e 5 0 p a g i n e - " d i r i m u o v e r e q u e l l e ' s i t u a z i o n i t o s s i c h e ' c h e h a n n o c r e a t o l ’ h u m u s f a v o r e v o l e p e r c h é u n a m b i t o l a v o r a t i v o s i t r a s f o r m a s s e , i n f i n d e i c o n t i , i n o c c a s i o n e d i i l l e c i t i a t t i n e n t i a l d i r i t t o p e n a l e d e l l a v o r o " .