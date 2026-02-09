M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P a g a t i 2 , 5 0 e u r o a c o n s e g n a , c o n l ' u s o d i b i c i a p r o p r i e s p e s e , g e o l o c a l i z z a z i o n e c o n t i n u a c o n l a r e g i s t r a z i o n e d e i t e m p i ( r i t i r o , c o n s e g n a ) , c o s t a n t e p r e s s i o n e s u l l a p u n t u a l i t à e s u l l a v e l o c i t à , m e n o o r d i n i i n c a s o d i r i f i u t i o r i t a r d i , p a u s e b r e v i e t u r n i m e d i d a 8 a 1 2 o r e a l g i o r n o . S i p o s s o n o r i a s s u m e r e c o s ì l e d e c i n e d i t e s t i m o n i a n z e d e i r i d e r c o n t e n u t e n e l p r o v v e d i m e n t o c o n c u i l a P r o c u r a d i M i l a n o h a d i s p o s t o i n v i a d ' u r g e n z a i l c o n t r o l l o g i u d i z i a r i o p e r c a p o r a l a t o p e r F o o d i n h o , l a s o c i e t à d i d e l i v e r y d e l c o l o s s o G l o v o . U n o d e i l a v o r a t o r i r a c c o n t a d i e f f e t t u a r e " m e d i a m e n t e t r a l e q u i n d i c i e l e v e n t i c o n s e g n e a l g i o r n o , c o n u n c o m p e n s o m e d i o d i 2 , 5 0 e u r o a c o n s e g n a " i l t u t t o p e r u n g u a d a g n o m e n s i l e d i c i r c a 9 0 0 e u r o . " D u r a n t e l a c o n s e g n a s o n o s e m p r e t r a c c i a t o e G l o v o p u ò c o n t r o l l a r e s e m i f e r m o o s e s o n o i n r i t a r d o " , r a c c o n t a a g l i i n q u i r e n t i . U n ' c o l l e g a ' d i c h i a r a " t r a d i e c i e t r e n t a a l g i o r n o " c o n s e g n e . " I l c o m p e n s o m i n i m o è d i 2 , 5 0 e u r o a c o n s e g n a . I l p a g a m e n t o a v v i e n e o g n i q u i n d i c i g i o r n i e d è m o l t o v a r i a b i l e , t r a 2 0 0 e 6 0 0 e u r o " . I n o l t r e h a r i f e r i t o c h e e v e n t u a l i s p e s e i m p r e v i s t e , c o m e i l f u r t o d e l l a b i c i c l e t t a , " s o n o i n t e r a m e n t e " a s u o c a r i c o . H a d i c h i a r a t o " u n o s t a t o d i b i s o g n o " e d i s e n t i r s i " ' u n n u m e r o ' p e r l a p i a t t a f o r m a " . E n e l l e d i c h i a r a z i o n i , t u t t e m o l t o s i m i l i , c ' è c h i d e n u n c i a : " S e c ' è u n r i t a r d o n e l l a c o n s e g n a G l o v o m i c o n t a t t a t e l e f o n i c a m e n t e p e r c h i e d e r e s p i e g a z i o n i e s a p e r e d o v e m i t r o v o " . T u t t i i l a v o r a t o r i - i n g r a n p a r t e o r i g i n a r i d i P a k i s t a n , B a n g l a d e s h e N i g e r i a - s i l a m e n t a n o d e l l e s p e s e p e r a f f i t t o , t r a s p o r t i e d i c h i a r a n o d i i n v i a r e u n a c i f r a r i l e v a n t e c o m e a i u t o a l l a f a m i g l i a d ' o r i g i n e .