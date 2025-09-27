R o m a , 2 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " S o n o c o n t e n t o c h e q u e s t ’ a n n o l a n o s t r a u n i v e r s i t à a b b i a p a r t e c i p a t o a l l a N o t t e E u r o p e a d e l l a R i c e r c a , p e r c h é q u e s t o e v e n t o a p r e l ’ u n i v e r s i t à a s o g g e t t i e s t e r n i , a c h i c i v u o l e c o n o s c e r e , e d à a n o i l ’ o p p o r t u n i t à d i f a r c o n o s c e r e l a r e a l t à d e l l ’ U n i M a r c o n i , i n o s t r i p r o g e t t i , i l a b o r a t o r i e l a v a l i d i t à d e l l a n o s t r a r i c e r c a . È u n a g r a n d e o c c a s i o n e d i r i f l e s s i o n e s u n o i s t e s s i e d i a p e r t u r a v e r s o l ’ e s t e r n o . ” C o s ì A n d r e a U n g a r i , d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e e c o n o m i c o - a z i e n d a l i , g i u r i d i c h e e p o l i t i c h e U n i M a r c o n i , d u r a n t e l a N o t t e E u r o p e a d e i R i c e r c a t o r i e d e l l e R i c e r c a t r i c i , p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i G u g l i e l m o M a r c o n i a R o m a . “ N e l m i o i n t e r v e n t o h o v o l u t o a f f r o n t a r e i l t e m a d e l l a R e s i s t e n z a i t a l i a n a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ o t t a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a L i b e r a z i o n e , r e s t i t u e n d o a i r a g a z z i l a c o m p l e s s i t à s t o r i c a d i q u e l f e n o m e n o , a t t r a v e r s a t o d a c u l t u r e p o l i t i c h e d i v e r s e e n o n p r i v o d i c o n f l i t t i i n t e r n i . C r e d o s i a c o m p i t o d e l l o s t o r i c o r e s t i t u i r e q u e s t a c o m p l e s s i t à , p e r c h é p a r l a r e d e l l a R e s i s t e n z a s i g n i f i c a a n c h e r i a f f e r m a r e i v a l o r i d e m o c r a t i c i , i d i r i t t i i n d i v i d u a l i e i l p e r c o r s o c h e h a p o r t a t o a l l a n o s t r a C a r t a C o s t i t u z i o n a l e , t e m i a n c o r a o g g i a t t u a l i e c e n t r a l i p e r l a s o c i e t à c i v i l e ” , h a c o n c l u s o U n g a r i .