R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a m e l a p e r l a l o t t a a l l a s c l e r o s i m u l t i p l a , p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a e i s e r v i z i d e d i c a t i a l l e p e r s o n e c o n S m e p a t o l o g i e c o r r e l a t e . C o n t r o q u e s t a m a l a t t i a c h e c o l p i s c e p r i n c i p a l m e n t e l e d o n n e , d i c u i n o n s i c o n o s c o n o a n c o r a l e c a u s e e p e r l a q u a l e n o n e s i s t e a n c o r a l a c u r a d e f i n i t i v a , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a d e l d o n o , v e n e r d ì 3 o t t o b r e , e n e l f i n e s e t t i m a n a d i s a b a t o 4 e d o m e n i c a 5 t o r n a ' L a m e l a d i A i s m ' , l ' e v e n t o d i i n f o r m a z i o n e , s e n s i b i l i z z a z i o n e e r a c c o l t a f o n d i p r o m o s s o d a A i s m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a , s o t t o l ' A l t o P a t r o n a t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . S a r a n n o 1 4 m i l a i v o l o n t a r i A i s m c o i n v o l t i i n o l t r e 5 m i l a p i a z z e i t a l i a n e , p r o n t i a d i s t r i b u i r e 3 m i l i o n i d i m e l e v e r d i , g i a l l e e r o s s e n e l l e v a r i e t à G r a n n y S m i t h , G o l d e n D e l i c i o u s e N o a r e d , c o n t e n u t e i n u n a b o r s i n a r o s s a d a 1 , 8 k g , d i s p o n i b i l e c o n u n a d o n a z i o n e m i n i m a d i 1 0 e u r o . O g n i b o r s i n a è u n g e s t o c o n c r e t o p e r s o s t e n e r e l e 1 4 4 m i l a p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a i n I t a l i a , p e r l o p i ù g i o v a n i , c h e o g n i g i o r n o a f f r o n t a n o u n a g r a v e m a l a t t i a d e l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e , c r o n i c a , i m p r e v e d i b i l e e p r o g r e s s i v a m e n t e i n v a l i d a n t e . I l r i c a v a t o d e l l ' i n i z i a t i v a s a r à d e s t i n a t o a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , l ' u n i c a a r m a o g g i d i s p o n i b i l e p e r a r r i v a r e a u n a c u r a r i s o l u t i v a , e a l p o t e n z i a m e n t o d e i s e r v i z i s u l t e r r i t o r i o p e r l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a e p a t o l o g i e c o r r e l a t e . E ' p o s s i b i l e p r e n o t a r e l a p r o p r i a b o r s i n a d i m e l e c o n t a t t a n d o l e s e z i o n i p r o v i n c i a l i A i s m , i l c u i e l e n c o è d i s p o n i b i l e s u l s i t o w w w . a i s m . i t / m e l a . N o n s o l o : c o n u n S m s o u n a c h i a m a t a d a r e t e f i s s a , è p o s s i b i l e d o n a r e 2 , 5 o 1 0 e u r o p e r s o s t e n e r e i l N e u r o B r i t e - F i s m R e s e a r c h C e n t e r , c e n t r o d i e c c e l l e n z a A i s m a G e n o v a p e r l a n e u r o r i a b i l i t a z i o n e , d o v e p a z i e n t i e r i c e r c a t o r i c o l l a b o r a n o p e r s v i l u p p a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e . G l i i m p o r t i d e l l a d o n a z i o n e c o n n u m e r o s o l i d a l e s a r a n n o d i 5 o 1 0 e u r o d a c h i a m a t a d a r e t e f i s s a T i m , V o d a f o n e , W i n d T r e , F a s t w e b , T i s c a l i e G e n y , d i 5 e u r o d a c h i a m a t a d a r e t e f i s s a C o n v e r g e n z e e P o s t e M o b i l e , e d i 2 e u r o c o n S m s d a c e l l u l a r e p e r s o n a l e W i n d T r e , T i m , V o d a f o n e , I l i a d , P o s t e M o b i l e , F a s t w e b , C o o p V o c e e T i s c a l i . L a s c l e r o s i m u l t i p l a è l a p r i m a c a u s a d i d i s a b i l i t à n e u r o l o g i c a n e i g i o v a n i a d u l t i d o p o i t r a u m i , r i c o r d a l ' A i s m . C o l p i s c e s o p r a t t u t t o l e d o n n e , 2 v o l t e p i ù d e g l i u o m i n i , e i l 5 0 % d e l l e d i a g n o s i r i g u a r d a g i o v a n i s o t t o i 4 0 a n n i . I n I t a l i a s i c o n t a n o 3 . 6 5 0 n u o v e d i a g n o s i o g n i a n n o - 1 o g n i 3 o r e - e a n c h e b a m b i n i e a d o l e s c e n t i n e s o n o c o l p i t i : i l 1 0 % d e l l e d i a g n o s i r i g u a r d a g i o v a n i s o t t o i 1 8 a n n i . I l c o s t o s o c i a l e s t i m a t o s u p e r a i 6 m i l i a r d i d i e u r o l ' a n n o . T r a l e p a t o l o g i e c o r r e l a t e , i d i s t u r b i d e l l o s p e t t r o d e l l a n e u r o m i e l i t e o t t i c a ( N m o s d ) c o n d i v i d o n o b i s o g n i e p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i s i m i l i . I n I t a l i a s i s t i m a n o t r a 1 . 5 0 0 e 2 m i l a c a s i . T e s t i m o n i a l d e l l ' e v e n t o l o c h e f A l e s s a n d r o B o r g h e s e : " D a p i ù d i 1 0 a n n i s o n o a l f i a n c o d i A i s m p e r c o m b a t t e r e l a s c l e r o s i m u l t i p l a e l e p a t o l o g i e c o r r e l a t e - d i c h i a r a - S o l o l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a p u ò a i u t a r c i a t r o v a r e u n a c u r a r i s o l u t i v a . P e r q u e s t o è i m p o r t a n t e p a r t e c i p a r e a L a M e l a d i A i s m : c u c i n a r e è u n a t t o d ' a m o r e , p r o p r i o c o m e l a s o l i d a r i e t à " . A l s u o f i a n c o l a m a d r i n a A n t o n e l l a F e r r a r i , a t t r i c e e s c r i t t r i c e , i l b a l l e r i n o I v a n C o t t i n i e m o l t i a l t r i a m i c i e s o s t e n i t o r i s i u n i r a n n o a l l a c a u s a , r e n d e n d o a n c o r a p i ù s p e c i a l e q u e s t a e d i z i o n e d i ' L a m e l a d i A i s m ' .