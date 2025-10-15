R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R e n d e r à p i ù a c c e s s i b i l i l e t e r a p i e c e l l u l a r i e g e n i c h e b a s a t e s u l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p a z i e n t i i t a l i a n i a f f e t t i d a m a l a t t i e g e n e t i c h e , t u m o r i e p a t o l o g i e c r o n i c h e . È i l C F B o x , p r i m o i s o l a t o r e a l m o n d o p e r s o n a l i z z a b i l e e r o b o t i z z a t o p e r l a p r o d u z i o n e d i t e r a p i e a v a n z a t e ( A t m o ) . I l m a c c h i n a r i o , s v i l u p p a t o d a l l a d i v i s i o n e P h a r m a d i P b l , a z i e n d a h i - t e c h p a r m e n s e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i r i c e r c a t o r i d e l l ’ o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù ( O p b g ) , è s t a t o r e a l i z z a t o c o n i l s u p p o r t o , a n c h e e c o n o m i c o , d i 3 . 8 2 0 . 5 1 4 , 5 6 e u r o d i f i n a n z i a m e n t i P n r r d e l C e n t r o n a z i o n a l e d i r i c e r c a ‘ S v i l u p p o d i t e r a p i a g e n i c a e f a r m a c i c o n t e c n o l o g i a a R n a ’ . D i q u e s t o c e n t r o , f i n a n z i a t o d a l p r o g r a m m a N e x t G e n e r a t i o n E u e d a l m i n i s t e r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a - i n f o r m a u n a n o t a - f a n n o p a r t e 3 2 u n i v e r s i t à e i s t i t u t i d i r i c e r c a e 1 3 a z i e n d e p r i v a t e : O p b g è r e s p o n s a b i l e d e l l o S p o k e p e r l a t e r a p i a g e n i c a , m e n t r e P b l è a n n o v e r a t a t r a l e a z i e n d e a f f i l i a t e . C F B o x - p r e s e n t a t o o g g i a l l a s t a m p a n e l l a s e d e d i P b l a R u b b i a n o ( P a r m a ) - è c o n c e p i t o p e r a u t o m a t i z z a r e e s t a n d a r d i z z a r e l a p r o d u z i o n e d i t e r a p i e c e l l u l a r i e g e n i c h e , r i d u c e n d o i c o s t i d i p r o d u z i o n e , a u m e n t a n d o l a s i c u r e z z a d e l p r o d o t t o f i n a l e e p o t e n z i a n d o l a d i f f u s i o n e s u l a r g a s c a l a d i q u e s t i t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i . I l m a c c h i n a r i o s a r à p r e s t o c o l l o c a t o p r e s s o u n a c a m e r a b i a n c a a l l e s t i t a d a P b l n e l l a s u a s e d e d i P o t e n z a , d o v e i r i c e r c a t o r i d i O p b g e f f e t t u e r a n n o l e p r o c e d u r e d i c o l l a u d o e v a l i d a z i o n e , p a s s a g g i f o n d a m e n t a l i p e r o t t e n e r e l ’ a u t o r i z z a z i o n e d e l l ’ A i f a - A g e n z i a d e l f a r m a c o a l l ’ u t i l i z z o c l i n i c o d e i p r o d o t t i f a r m a c e u t i c i o t t e n u t i t r a m i t e l ’ i m p i e g o d e l l a p i a t t a f o r m a r o b o t i z z a t a . C o m e s p i e g a n o g l i e s p e r t i , " C F B o x c o n s e n t e d i p r e p a r a r e i n m a n i e r a v e r s a t i l e d a u n o f i n o a 4 p r o d o t t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e , m e n t r e g l i s t r u m e n t i a u t o m a t i z z a t i ( m a n o n r o b o t i z z a t i c o m e n e l c a s o d i C F B o x ) a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i s u l m e r c a t o g e s t i s c o n o a l m a s s i m o u n p r o d o t t o a l l a v o l t a ” . G r a z i e a l l ’ i m p i e g o d i p i a t t a f o r m e r o b o t i z z a t e e a l l ’ i n t e g r a z i o n e i n u n i s o l a t o r e , i l m a c c h i n a r i o “ r i d u c e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l n u m e r o d i o p e r a t o r i n e c e s s a r i , c o m p r e s i q u e l l i p e r i c o n t r o l l i d e l l a s t e r i l i t à a m b i e n t a l e . C o n s i d e r a n d o c h e o g g i l a p r o d u z i o n e d i u n p r o d o t t o A t m o r i c h i e d e u n t e a m d i l a v o r o d i c i r c a 5 p e r s o n e , C F B o x i n t r o d u c e u n a g r a n d e i n n o v a z i o n e n e l s e t t o r e " . I n o l t r e , i l c o n s u m o e l e t t r i c o m e d i o p e r i l f u n z i o n a m e n t o d e l l ’ a p p a r e c c h i o " s a r à l a m e t à d i q u e l l o a t t u a l m e n t e n e c e s s a r i o p e r a z i o n a r e i m a c c h i n a r i a d i b i t i a l l a p r e p a r a z i o n e d e l l e t e r a p i e ( 5 0 k W c o n t r o o l t r e 1 0 0 k W ) e , a l t e r m i n e d e l l a l a v o r a z i o n e , C F B o x r e a l i z z e r à a n c h e u n ’ i s p e z i o n e p a r t i c e l l a r e d e l l ’ i s o l a t o r e i n c u i l a p r o d u z i o n e è a v v e n u t a " , f u n z i o n a l i t à c h e a d o g g i n e s s u n a l t r o s i s t e m a p r o p o n e i n m a n i e r a a u t o m a t i z z a t a e s e n z a l ’ i m p i e g o d i p e r s o n a l e s p e c i a l i z z a t o . " L a c o l l a b o r a z i o n e t r a i r i c e r c a t o r i d i O p b g e g l i i n g e g n e r i d i P b l , n a t a i n s e n o a l l a r e t e c o o r d i n a t a d a l C e n t r o n a z i o n a l e d i R i c e r c a R n a e t e r a p i a g e n i c a - a f f e r m a C o n c e t t a Q u i n t a r e l l i , r e s p o n s a b i l e d e l L a b o r a t o r i o d i T e r a p i a g e n i c a d e i t u m o r i d e l l ’ O p b g d i R o m a e p r o f e s s o r e s s a a l l ’ u n i v e r s i t à F e d e r i c o I I d i N a p o l i - h a p o r t a t o a l l o s v i l u p p o d i u n m a c c h i n a r i o p r o g e t t a t o p e r e s s e r e i n s t a l l a t o i n s t r u t t u r e d i ‘ B u o n a p r a t i c a d i f a b b r i c a z i o n e ’ , s i a i n c o n t e s t i a c c a d e m i c i o d o s p e d a l i e r i , s i a i n d u s t r i a l i . L ’ i n t r o d u z i o n e d i u n s i s t e m a a u t o m a t i z z a t o e v e r s a t i l e p e r l a p r o d u z i o n e d i t e r a p i e a v a n z a t e p e r m e t t e r à d i o f f r i r e , a u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p a z i e n t i i t a l i a n i , c u r e i n n o v a t i v e e d e f f i c a c i , b a s a t e s u l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e . S i t r a t t a d i u n p r i m o p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o l a r e a l i z z a z i o n e d i u n ’ i n f r a s t r u t t u r a a g i l e p e r l a p r o d u z i o n e d i f a r m a c i p e r s o n a l i z z a t i , u n o b i e t t i v o a m b i z i o s o e o g g i a n c o r p i ù v i c i n o , c h e p r o m e t t e d i r i d u r r e t e m p i e c o s t i d i t e r a p i e c o m p l e s s e c o m e l a t e r a p i a g e n i c a " . A g g i u n g e M a r c o S e r v e n t i , C e o P b l : " V i s t i g l i e n o r m i c a m b i a m e n t i e p a s s i a v a n t i d o v u t i a l l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e n e l c a m p o d e l l e t e r a p i e c e l l u l a r e e g e n i c a , n e l 2 0 2 3 P b l h a d e c i s o d i t r a s f e r i r e i l p r o p r i o k n o w - h o w , s v i l u p p a t o i n d e c e n n i d i e s p e r i e n z a n e l l ' a u t o m a z i o n e d e l l e l i n e e d i p r o d u z i o n e f a r m a c e u t i c a , a n c h e n e l l ’ a m b i t o d e l l e t e r a p i e a v a n z a t e . I l r i s u l t a t o - c h i a r i s c e - è l ’ i s o l a t o r e C F B o x , u n m a c c h i n a r i o c o m p l e t a m e n t e a u t o m a t i z z a t o , a l i m e n t a t o d a a l g o r i t m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e g a r a n t i s c e l a p r e p a r a z i o n e c o n t e m p o r a n e a d i m o l t e p l i c i t e r a p i e p e r a l t r e t t a n t i p a z i e n t i c o n a l t i s s i m a q u a l i t à . B r a c c i r o b o t i c i , t e l e c a m e r e , s i s t e m i d i t r a s f e r i m e n t o d e i l i q u i d i e n a s t r i t r a s p o r t a t o r i , c o n s e n t o n o u n m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o d e l l e c o l t u r e , f a s i d i e s p a n s i o n e o t t i m i z z a t e e t e m p i d i p r o d u z i o n e p i ù r a p i d i . I n o l t r e - c o n c l u d e - u n d e s i g n m o d u l a r e c o n s e n t e l a p e r s o n a l i z z a z i o n e e l a s c a l a b i l i t à d i u n s i s t e m a c h e p o t r à e s s e r e g e s t i t o a n c h e d a l p e r s o n a l e m e d i c o s e n z a i l s u p p o r t o d i t e c n i c i e i n g e g n e r i " .