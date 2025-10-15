R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P e r r e a l i z z a r e C F B o x a b b i a m o d o v u t o s u p e r a r e m o l t i l i m i t i . C i l a v o r i a m o d a p a r e c c h i m e s i . L a p a r t e p i ù s f i d a n t e è s t a t a q u e l l a d i d a r e a l l a m a c c h i n a l a t o t a l e f l e s s i b i l i t à c h e s e r v e a l l ’ o p e r a t o r e p e r p r e p a r a r e t e r a p i e g e n i c h e e c e l l u l a r i " . C o s ì M a r c o S e r v e n t i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P b l - P e r f o r m i n g B e y o n d L i m i t s , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i C F B o x , i l p r i m o i s o l a t o r e a l m o n d o c o m p l e t a m e n t e a u t o m a t i z z a t o e p e r s o n a l i z z a b i l e p e r l a p r o d u z i o n e d i t e r a p i e g e n i c h e e c e l l u l a r i ( A t m p s ) , o g g i a R u b b i a n o i n p r o v i n c i a d i P a r m a , p r e s s o l a s e d e d e l l a b i o t e c h . I l m a c c h i n a r i o r o b o t i z z a t o è s t a t o p e n s a t o p e r r i v o l u z i o n a r e l a p r o d u z i o n e d i t e r a p i e a v a n z a t e , p e r r e n d e r l a p i ù s i c u r a , a c c e s s i b i l e e f a c i l m e n t e s c a l a b i l e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o i t a l i a n o . N e l c o r s o d e l l ' e v e n t o , è s t a t o s o t t o l i n e a t o c h e C F B o x - s v i l u p p a t o d a l l a d i v i s i o n e P h a r m a d i P b l , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i r i c e r c a t o r i d e l l ’ o s p e d a l e p e d i a t r i c o B a m b i n o G e s ù e i f i n a n z i a m e n t i d i o l t r e 3 , 8 m l n d i e u r o d e l C e n t r o n a z i o n a l e s v i l u p p o t e r a p i e g e n i c h e e f a r m a c i a R n a - c o n s e n t e d i p r e p a r a r e " i n m a n i e r a v e r s a t i l e , d a u n o f i n o a 4 p r o d o t t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e , m e n t r e g l i s t r u m e n t i a u t o m a t i z z a t i ( m a n o n r o b o t i z z a t i c o m e n e l c a s o d i C F B o x ) a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i s u l m e r c a t o g e s t i s c o n o a l m a s s i m o u n p r o d o t t o a l l a v o l t a " . " L a c o l l a b o r a z i o n e è s t a t a f o n d a m e n t a l e - e v i d e n z i a S e r v e n t i - L ' o s p e d a l e B a m b i n o G e s ù c o n o s c e i l p r o c e s s o , i l C e n t r o n a z i o n a l e p u ò d a r e t u t t e l e d i r e t t i v e e n o i d i P b l c u r i a m o l a p a r t e i n g e g n e r i s t i c a . Q u e s t o c o n n u b i o h a d a t o v i t a a q u e s t a i m p o r t a n t e m a c c h i n a c h e , e n t r o f i n e a n n o - p r e c i s a - p a s s e r à a l l a f a s e d i t e s t e d i c e r t i f i c a z i o n e n e l l a s e d e P b l d i P o t e n z a , p r e s s o u n a c a m e r a b i a n c a a p p o s i t a c h e o s p i t e r à l ' i s o l a t o r e . I l p r o g e t t o d o v r e b b e c o n c l u d e r s i a f e b b r a i o 2 0 2 6 " .