R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a è u n a c o n d i z i o n e c a r a t t e r i z z a t a d a m o l t i a s p e t t i s e v e r i c h e i m p l i c a n o m a g g i o r r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e e m a g g i o r e m o r t a l i t à , o l t r e a u n a s e r i e d i c o n d i z i o n i c h e s o n o s o s t a n z i a l m e n t e d i f f i c i l i d a a f f r o n t a r e . L a n e f r o l o g i a p e r o l t r e 2 0 a n n i è r i m a s t a f e r m a , n o n h a s v i l u p p a t o n e s s u n a i d e a c h e p o t e s s e s o s t e n e r e q u e s t o c o n t e s t o . F o r t u n a t a m e n t e , n e g l i u l t i m i a n n i s o n o s t a t e s v i l u p p a t e m o l e c o l e i n g r a d o d i r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l d a n n o r e n a l e . E ' c h i a r o c h e r i m a n e u n ' u n m e t n e e d ' , m a g r a z i e a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , a i f a r m a c i i n n o v a t i v i e a l l e n u o v e o p p o r t u n i t à a b b i a m o l a p o s s i b i l i t à d i a f f r o n t a r e s i a l a f a s e p r e - m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a s i a l a f a s e d i c r o n i c i t à r a l l e n t a n d o i l d e c o r s o , e v i t a n d o d i a l i s i e t r a p i a n t o c h e s o n o d e l l e t e r a p i e a d a l t o c o s t o e i m p l i c a n o u n a g g r a v i o d e l l a c o n d i z i o n e d i v i t a n e i p a z i e n t i " . L o h a d e t t o G a e t a n o L a M a n n a , p r o f e s s o r e d i N e f r o l o g i a , D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e m e d i c h e e c h i r u r g i c h e , d i r e t t o r e U n i t à d i N e f r o l o g i a , d i a l i s i e t r a p i a n t o A o u S a n t ' O r s o l a d i B o l o g n a , i e r i a R o m a i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o I n v e s t i g a t o r ' s M e e t i n g , s u v a r i e a r e e d e l l a r i c e r c a c l i n i c a c h e A s t r a Z e n e c a c o n d u c e i n I t a l i a , c h e h a v i s t o i l c o i n v o l g i m e n t o d i o l t r e 1 6 0 c l i n i c i . " A n c h e i n n e f r o l o g i a l a r i c e r c a è i m p o r t a n t i s s i m a , a g g i u n g e v a l o r e a q u e l l o c h e s i f a , i m p l i c a c o n o s c e n z a , f a r s i d e l l e d o m a n d e , c e r c a r e d i a f f r o n t a r e m e t o d o l o g i c a m e n t e e i n m o d o a d e g u a t o l a m a l a t t i a - s p i e g a L a M a n n a - Q u i n d i f a r e r i c e r c a , a c c e t t a r e d e i t r i a l c l i n i c i , p a r t e c i p a r e a s t u d i e i m m a g i n a r e s t u d i r a p p r e s e n t a u n p e r c o r s o f o n d a m e n t a l e d i a u t o - c o n s a p e v o l e z z a , d i a u t o c o s c i e n z a c o n c u i i l m e d i c o p i a n p i a n o r i p e r c o r r e g l i e f f e t t i d e l l a m a l a t t i a , v a l u t a g l i a c c e r t a m e n t i , h a i l p a z i e n t e a d i s p o s i z i o n e . I n o l t r e g r a z i e a l l a r i c e r c a i l c l i n i c o i d e n t i f i c a u n a s p e c i f i c a t i p o l o g i a d i p a z i e n t e , c o m e a v v i e n e c e n t r i c h e a c c e t t a n o s t u d i e c h e s o n o o s p e d a l i q u a l i t a t i v a m e n t e m a g g i o r i " . P e r l a M a n n a " e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e è l a r e l a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o . I l p r i v a t o i n s i e m e c o n i l p u b b l i c o p u ò c e r c a r e d i f o r n i r e i d e e , d i m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e u n a m a c c h i n a i n g r a d o d i t e s t a r l e e s u p p o r t a r n e l a r e a l i z z a z i o n e - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - A l p u b b l i c o o v v i a m e n t e s p e t t a n o l a v e r i f i c a e i l c o m p i t o d i f a r s ì c h e q u e l b e n e m e s s o a d i s p o s i z i o n e d a l p r i v a t o p o s s a d i v e n t a r e u n ' o p p o r t u n i t à p e r t u t t i " . " O g g i s i a m o a b i t u a t i a v a l u t a r e i t r a t t a m e n t i i n b a s e a l c o s t o d e l l e t e r a p i e - e v i d e n z i a i l n e f r o l o g o - m a n o n c i r e n d i a m o c o n t o c h e i l c o n t e s t o g e n e r a l e o f f r e u n p a n o r a m a c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o . R a g i o n a r e p e r s i l o s , c i o è p e r a m b i t i d i s t i n t i n e l l ' a m b i t o d e l l a s a n i t à , r a p p r e s e n t a u n a g r a n d e r i d u z i o n e d e l p o t e n z i a l e . N o i o g g i p o s s i a m o i n v e s t i r e d i p i ù i n u n a f a s e d e l l a v i t a , c h e è p r e c o c e a l l a m a l a t t i a , p e r m a n t e n e r e i l s o g g e t t o i n q u e l c o n t e s t o e d e v i t a r e c h e p o s s a a u m e n t a r e i l r i s c h i o d i o s p e d a l i z z a z i o n e e d i a l t r e c o m p l i c a n z e , r i d u r r e l ' e f f e t t o n o c i v o c h e l a m a l a t t i a p r o d u c e , q u i n d i r i d u r r e l ' i m p a t t o s o c i a l e e d e c o n o m i c o c h e l a m a l a t t i a h a n e l l e f a s i t e r m i n a l i d e l l a v i t a . N o i a b b i a m o u n a g r a n d e s f i d a o g g i , c h e è q u e l l a d i c e r c a r e d i a n t i c i p a r e i l p i ù p o s s i b i l e . O v v i a m e n t e l a p a r t e m i g l i o r e s a r e b b e l a p r e v e n z i o n e , m a l a p r e v e n z i o n e p u r t r o p p o è l e g a t a a g l i s t i l i d i v i t a , a c o n d i z i o n i c h e n o n p o s s o n o e s s e r e i m p l i c a t e n e l c o n c e t t o d i p a z i e n t e " .