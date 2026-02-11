R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a s o l o i l 3 4 % d e l l e d o n n e s o n o i m p e g n a t e n e l l e d i s c i p l i n e S t e a m ( s c i e n z a , t e c n o l o g i a , i n g e g n e r i a , a r t e e m a t e m a t i c a ) e u n a p e r c e n t u a l e a n c o r a p i ù e s i g u a , i l 2 6 % , s v o l g e a t t i v i t à d i r e t t a m e n t e l e g a t e a l l ' u t i l i z z o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . L o i n d i c a u n ' i n d a g i n e d e l l ' U n e s c o , a s o t t o l i n e a r e q u a n t o a n c o r a s i a f o r t e i l d i v a r i o d a c o l m a r e p e r a r r i v a r e a u n a p a r i t à d i g e n e r e . C o m e d a t r a d i z i o n e , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d o n n e e d e l l e r a g a z z e n e l l a s c i e n z a c h e s i c e l e b r a o g g i i n t u t t o i l m o n d o , l a S i r m ( S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ) h a p r o m o s s o a l C e n t r o d i a g n o s t i c o i t a l i a n o ( C d i ) a M i l a n o , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e B r a c c o , l ' e d i z i o n e 2 0 2 6 s u ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : c o n o s c e n z a , r e s p o n s a b i l i t à e p a r t e c i p a z i o n e ' . I l d i v a r i o r i g u a r d a a n c h e l a r a d i o l o g i a , s e t t o r e i n c u i l ' I a s t a g i à t r a s f o r m a n d o p r o f o n d a m e n t e l a p r a t i c a c l i n i c a . " S i t r a t t a d i u n a p p u n t a m e n t o o r m a i t r a d i z i o n a l e p e r S i r m - s p i e g a N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o I m m a g i n i d e l l ' a z i e n d a m e t r o p o l i t a n a o s p e d a l i e r a d i G e n o v a - o g n i 1 1 f e b b r a i o , s u p r o p o s t a d a l l a n o s t r a C o m m i s s i o n e D e i ( D i v e r s i t à , e q u i t à e i n c l u s i o n e ) , p e r p o r r e l ' a c c e n t o s u u n t e m a d i c u i s i p a r l a a n c o r a p o c o , m a d i g r a n d e a t t u a l i t à . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a a p r e n d o s c e n a r i a f f a s c i n a n t i a n c h e i n r a d i o l o g i a , m a l a s c a r s a p r e s e n z a f e m m i n i l e i m p o n e u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a e u n d e c i s o c a m b i o c u l t u r a l e , a t u t t o v a n t a g g i o d e i p a z i e n t i . L ' a p p l i c a z i o n e d e l l ' I a a l l e a p p a r e c c h i a t u r e r a d i o l o g i c h e c o n s e n t e o g g i d i o t t i m i z z a r e l a p e r f o r m a n c e d i a g n o s t i c a a l i v e l l i m a i r a g g i u n t i , p e r s o n a l i z z a n d o i l s e t t a g g i o d e l l e m a c c h i n e s u l s i n g o l o p a z i e n t e . Q u e s t o s i t r a d u c e i n m a g g i o r e a c c u r a t e z z a d i a g n o s t i c a , r i d u z i o n e d e i t e m p i d i e s e c u z i o n e , m i n o r e d o s e d i e s p o s i z i o n e a l l e r a d i a z i o n i i o n i z z a n t i e u n s u p p o r t o a v a n z a t o a l l a d i a g n o s i . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i n f a t t i , r a p p r e s e n t a u n v a l i d o a u s i l i o s i a n e l l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i l e s i o n i d i f f i c i l m e n t e v i s i b i l i a l l ' o c c h i o u m a n o , s i a n e l l a f a s e d i i n t e r p r e t a z i o n e d e l l e i m m a g i n i , c o n t r i b u e n d o a u n a c a r a t t e r i z z a z i o n e p i ù c o r r e t t a e a c c u r a t a d e l l e a l t e r a z i o n i r i s c o n t r a t e , s e m p r e s o t t o i l c o n t r o l l o e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l m e d i c o " . " N o n c ' è d u b b i o c h e o r m a i l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i p o n g a c o m e s t r u m e n t o d i a u s i l i o a c c a n t o a l l ' i n s o s t i t u i b i l e f i g u r a d e l r a d i o l o g o m e d i c o - a g g i u n g e L u c a B r u n e s e , p r e s i d e n t e e l e t t o d e l l a S i r m - E ' u n m e z z o a n c h e p e r e s p l o r a r e u n a n u o v a f r o n t i e r a d e l l a d i a g n o s t i c a r a d i o l o g i c a f a t t a n o n s o l o p i ù d i i m m a g i n e , m a p r o i e t t a t a a l l ' i n t e r p r e t a z i o n e d e i d a t i n u m e r i c i l e g a t i a l l ' i m m a g i n e , a s u p p o r t o d e l r a d i o l o g o . U n a r a d i o l o g i a c h e e v o l v e : g r a z i e a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e l ' i m m a g i n e d i v e n t a a n c h e d a t o q u a n t i t a t i v o , a p r e n d o n u o v e p o s s i b i l i t à i n t e r m i n i d i d i a g n o s i p r e c o c e , s t r a t i f i c a z i o n e d e l r i s c h i o e m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e " . E ' " u n a r i v o l u z i o n e p e r ò c h e v a g o v e r n a t a e g e s t i t a a l m e g l i o - s o t t o l i n e a S t e f a n i a M o n t e m e z z i , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e D e i - P e r q u e s t o d o b b i a m o i n c r e m e n t a r e i l r u o l o d e l l e d o n n e n e l l e a r e e S t e a m c o n u n c a m b i o d i p u n t o d i v i s t a e u n m a g g i o r e i m p e g n o v e r s o l ' i n c l u s i o n e , c o m e v i e n e r i b a d i t o n e l c o n v e g n o d i o g g i a l C d i . L ' I t a l i a , s i s a , è u n P a e s e c h e s t o r i c a m e n t e h a s p i n t o m e n o l e d o n n e v e r s o g l i s t u d i e l e p r o f e s s i o n i s c i e n t i f i c h e . P e r f o r t u n a s t i a m o a s s i s t e n d o a u n ' i n v e r s i o n e d i t e n d e n z a , a n c h e n e l l e p o s i z i o n i a p i c a l i " . " F i n a l m e n t e , n o n s o l o i n r a d i o l o g i a , m a i n t u t t a l a m e d i c i n a , o n c o l o g i a c o m p r e s a , s i s t a p r e n d e n d o p i e n a c o n s a p e v o l e z z a d i q u a n t o s i a i n d i s p e n s a b i l e a n c h e l o s g u a r d o f e m m i n i l e , c a p a c e d i p o r t a r e p u n t i d i v i s t a d i f f e r e n t i e d i r i n n o v a r e l i n g u a g g i e a p p r o c c i i n o g n i c o n t e s t o p r o f e s s i o n a l e - e v i d e n z i a R o s s a n a B e r a r d i , p r e s i d e n t e e l e t t o d i A i o m , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a - L a s o t t o r a p p r e s e n t a z i o n e f e m m i n i l e , i n p a r t i c o l a r e n e i s e t t o r i a d a l t o c o n t e n u t o t e c n o l o g i c o c o m e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e n e l l e p o s i z i o n i a p i c a l i , n o n è u n d a t o n e u t r o : è i l r i s u l t a t o d i s c e l t e c u l t u r a l i e o r g a n i z z a t i v e c h e v a n n o c o r r e t t e . L a s t r a d a d a p e r c o r r e r e è a n c o r a l u n g a , m a i l c a m b i a m e n t o è a v v i a t o e n o n p u ò e s s e r e a f f i d a t o a l l a b u o n a v o l o n t à d e i s i n g o l i , m a d e v e d i v e n t a r e u n a p r i o r i t à p o l i t i c a e i s t i t u z i o n a l e . L e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e h a n n o i l d o v e r e d i g u i d a r e q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e , p r o m u o v e n d o i n c l u s i o n e , a c c e s s o a l l e c o m p e t e n z e e p a r i o p p o r t u n i t à , c o m e d i m o s t r a n o l ' i m p e g n o c o n c r e t o d i A i o m e d i S i r m . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e r a p p r e s e n t a u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à e p u ò s v i l u p p a r s i i n p i e n a e v i r t u o s a s i n e r g i a c o n i m e d i c i e c o n t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a n i t à , v a l o r i z z a n d o p i e n a m e n t e i l c o n t r i b u t o d e l l e d o n n e " . " P e r c h é q u e s t a r i v o l u z i o n e s i a d a v v e r o e t i c a , r e s p o n s a b i l e e p a r t e c i p a t a - c o n c l u d e l a p r e s i d e n t e d e l l a S i r m - è i n d i s p e n s a b i l e p r o m u o v e r e u n a m a g g i o r e i n c l u s i o n e d e l l e d o n n e n e i p r o c e s s i d i s v i l u p p o , r i c e r c a e a p p l i c a z i o n e d e l l ' I a . C o l m a r e q u e s t a l a c u n a n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e d i e q u i t à , m a d i q u a l i t à d e l l ' a s s i s t e n z a e d i p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o " .