R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ’ i n n o v a t i v o l a b o r a t o r i o s c i e n t i f i c o m o b i l e C u r i o s i t y C u b e a l i m e n t a t o a e n e r g i a s o l a r e , a r r i v a i n I t a l i a c o n d u e t a p p e : s a r à a S e g r a t e ( M i l a n o ) d a l 1 4 a l 1 6 o t t o b r e i n v i a E m i l i a , 2 3 e a I v r e a ( T o r i n o ) d a l 2 0 a l 2 2 o t t o b r e i n P i a z z a O t t i n e t t i . L ’ i n i z i a t i v a - s p i e g a i n u n a n o t a M e r c k - è d e d i c a t a a g l i s t u d e n t i d a l l a q u a r t a e l e m e n t a r e a l l a t e r z a m e d i a e o f f r e " u n ’ e s p e r i e n z a e d u c a t i v a i m m e r s i v a , p e n s a t a p e r s t i m o l a r e l a c u r i o s i t à s c i e n t i f i c a e a v v i c i n a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a l m o n d o d e l l e S t e m ( S c i e n c e , T e c h n o l o g y , E n g i n e e r i n g a n d M a t h e m a t i c s ) " . L e a t t i v i t à s o n o c o n d o t t e d a d i p e n d e n t i d e l l a f a r m a c e u t i c a , c h e c o n d i v i d o n o i l p r o p r i o p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e e f u n g o n o d a m o d e l l i d i r i f e r i m e n t o , m o s t r a n d o l a d i v e r s i t à e l e p o s s i b i l i t à o f f e r t e d a l l e c a r r i e r e s c i e n t i f i c h e . O g n i a n n o , u n t e a m a d h o c c o s t i t u i t o d a d i p e n d e n t i d e l l ’ a z i e n d a s e l e z i o n a u n t e m a e p r o g e t t a u n p e r c o r s o d i e s p e r i m e n t i i n t e r a t t i v i d a p r o p o r r e a l l ’ i n t e r n o d e l C u r i o s i t y C u b e . G r a z i e a l c o n t r i b u t o d i q u e s t e p e r s o n e , i l l a b o r a t o r i o a d o g n i e d i z i o n e s i r i n n o v a , o f f r e n d o e s p e r i e n z e c o i n v o l g e n t i e s e m p r e a g g i o r n a t e , p e n s a t e p e r a v v i c i n a r e g l i s t u d e n t i a l l a s c i e n z a a t t r a v e r s o l a s p e r i m e n t a z i o n e e l ’ u t i l i z z o d i t e c n o l o g i e a l l ’ a v a n g u a r d i a . G l i s t u d e n t i h a n n o , i n o l t r e , l a p o s s i b i l i t à d i p o r r e u n a p r o p r i a ‘ C u r i o s i t y Q u e s t i o n ’ – u n a d o m a n d a p e r s o n a l e s u s c i e n z a , t e c n o l o g i a o c a r r i e r e d e l f u t u r o – d a n d o v i t a a u n d i a l o g o a p e r t o e s t i m o l a n t e . N e l l ’ e d i z i o n e d i q u e s t ’ a n n o , i l t e m a s c e l t o è l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ( A i ) . I g i o v a n i v i s i t a t o r i - s p i e g a M e r c k - a v r a n n o l ’ o p p o r t u n i t à d i " e s p l o r a r n e i c o n c e t t i c h i a v e a t t r a v e r s o i n t e r e s s a n t i e s p e r i m e n t i : i m p a r e r a n n o a d i s t i n g u e r e t r a i m m a g i n i a u t e n t i c h e e g e n e r a t e d a l l ’ A i , s c o p r i r a n n o i n c h e m o d o c e r v e l l o u m a n o e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a c q u i s i s c o n o e i n t e r p r e t a n o i n f o r m a z i o n i , e g u i d e r a n n o p i c c o l i r o b o t e d u c a t i v i p e r c o m p r e n d e r e i l f u n z i o n a m e n t o d e l l e a u t o a g u i d a a u t o n o m a . U n ’ e s p e r i e n z a c h e u n i s c e g i o c o , s c o p e r t a e r i f l e s s i o n e , p e n s a t a p e r l a s c i a r e i l s e g n o " . L ’ i n i z i a t i v a f a p a r t e d e l l e a t t i v i t à d i S o s t e n i b i l i t à e i n n o v a z i o n e n e l B u s i n e s s S o c i a l e d o v e l a f a r m a c e u t i c a - c o n t i n u a l a n o t a - i n v e s t e d a a n n i i n p r o g r a m m i d i e d u c a z i o n e S t e m i s p i r a t i a l l ’ i n c l u s i o n e , a l l ’ a c c e s s o e a l l ’ e d u c a z i o n e s c i e n t i f i c a , c o n u n f o c u s p a r t i c o l a r e s u l l e c o m u n i t à i n c u i l ’ a z i e n d a o p e r a . I d i p e n d e n t i l o c a l i , c o n i l p r o p r i o i m p e g n o a m i g l i o r a r e i l m o n d o a t t r a v e r s o l a s c i e n z a , d i v e n t a n o c o s ì m o d e l l i d i r i f e r i m e n t o p e r i r a g a z z i , d i m o s t r a n d o c h e c h i u n q u e p u ò d i v e n t a r e s c i e n z i a t o , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e p r o p r i e o r i g i n i , c u l t u r e e b a c k g r o u n d . D a l s u o l a n c i o n e l 2 0 1 7 a d o g g i - d e t t a g l i a l ’ a z i e n d a - i l C u r i o s i t y C u b e h a a v u t o u n i m p a t t o s t r a o r d i n a r i o : h a c o i n v o l t o o l t r e 2 3 0 m i l a v i s i t a t o r i i n 1 4 P a e s i t r a E u r o p a , S t a t i U n i t i e C a n a d a . S o l o n e l 2 0 2 4 , h a r a g g i u n t o 4 3 . 3 9 3 s t u d e n t i i n t u t t o i l m o n d o a t t r a v e r s o 1 . 4 8 0 e v e n t i , g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d i 1 . 4 8 0 d i p e n d e n t i a z i e n d a l i . I l p r o g e t t o h a r i c e v u t o r i s c o n t r i e s t r e m a m e n t e p o s i t i v i : i l 9 8 % d e g l i i n s e g n a n t i h a g i u d i c a t o l ’ e s p e r i e n z a a l t a m e n t e f o r m a t i v a p e r g l i s t u d e n t i , c h e h a n n o e s p r e s s o l o s t e s s o l i v e l l o d i a p p r e z z a m e n t o , c o n f e r m a n d o l ’ e f f i c a c i a d e l l ‘ i n i z i a t i v a n e l r e n d e r e l a s c i e n z a a c c e s s i b i l e , c o i n v o l g e n t e e v i c i n a a l l a l o r o r e a l t à . I l t o u r 2 0 2 5 p r e v e d e o l t r e 1 3 0 t a p p e i n E u r o p a , t o c c a n d o 1 3 P a e s i – t r a c u i A u s t r i a , F r a n c i a , G e r m a n i a , P a e s i B a s s i , R e g n o U n i t o e I t a l i a – c o n u n a g r a n d e n o v i t à : i l l a b o r a t o r i o m o b i l e r a g g i u n g e r à p e r l a p r i m a v o l t a a n c h e l ’ A f r i c a , a m p l i a n d o l a s u a p o r t a t a g l o b a l e . L ’ o b i e t t i v o r e s t a l o s t e s s o : o f f r i r e e s p e r i e n z e p r a t i c h e d i s c i e n z a p e r i s p i r a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i e c o n t r i b u i r e a c o l m a r e i l d i v a r i o t r a i n t e r e s s e e a c c e s s o a l l e c a r r i e r e s c i e n t i f i c h e . S e c o n d o i d a t i E u r o s t a t , t r a i l 2 0 1 3 e i l 2 0 2 3 , i l n u m e r o d i p r o f e s s i o n i s t i i n a m b i t o s c i e n t i f i c o e t e c n o l o g i c o n e l l ’ U n i o n e e u r o p e a è c r e s c i u t o d e l 2 5 % , m a l ’ i n t e r e s s e d e g l i s t u d e n t i f a t i c a a t r a d u r s i i n s c e l t e c o n c r e t e : s o l o i l 4 8 % d e g l i s t u d e n t i d e l l e s c u o l e m e d i e r i e s c e a i m m a g i n a r s i i n u n a c a r r i e r a s c i e n t i f i c a , e i l 6 3 % d e i g e n i t o r i t e n d e a s c o r a g g i a r e q u e s t o p e r c o r s o , s p e s s o p e r m a n c a n z a d i c o n o s c e n z a s u l l e p o s s i b i l i t à o f f e r t e d a l m o n d o S t e m . È p r o p r i o i n r i s p o s t a a q u e s t o s c e n a r i o c h e n a s c e l ’ i n i z i a t i v a : i l s u o o b i e t t i v o p r i n c i p a l e - s o t t o l i n e a M e r c k - è " s t i m o l a r e l a c u r i o s i t à d e i r a g a z z i e a p p a s s i o n a r l i a l l a s c i e n z a , a i u t a n d o l i a s c o p r i r e i l p o t e n z i a l e d e l l e d i s c i p l i n e S t e m . L ’ i n t e n t o è q u e l l o d i i n c o r a g g i a r l i a c o n s i d e r a r e c o n c r e t a m e n t e q u e s t e c a r r i e r e p e r i l p r o p r i o f u t u r o , c o n t r i b u e n d o c o s ì a r i d u r r e i l d i s a l l i n e a m e n t o t r a i l c r e s c e n t e b i s o g n o d i f i g u r e p r o f e s s i o n a l i S t e m e l ’ e f f e t t i v a d i s p o n i b i l i t à d i g i o v a n i p r o n t i a i n t r a p r e n d e r e q u e s t o p e r c o r s o " . A n c h e i l r u o l o d e i g e n i t o r i è f o n d a m e n t a l e : è i m p o r t a n t e c h e s o s t e n g a n o i p r o p r i f i g l i , a i u t a n d o l i a s c o p r i r e q u a n t o l e m a t e r i e s c i e n t i f i c h e p o s s a n o e s s e r e a f f a s c i n a n t i e r i c c h e d i o p p o r t u n i t à .