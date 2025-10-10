R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n u n m o m e n t o c o s ì d e l i c a t o p e r i l n o s t r o P a e s e , F o r z a I t a l i a s i p r o p o n e s e m p r e p i ù c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i l m o n d o d e l l a r i c e r c a , p e r g l i i s t i t u t i , l e i m p r e s e e i p r i v a t i c h e c e r c a n o u n r a p p o r t o s o l i d o c o n l e i s t i t u z i o n i . V o g l i o r i n g r a z i a r e i l m i n i s t r o A n n a M a r i a B e r n i n i p e r l ’ i m p e g n o d i m o s t r a t o i n q u e s t i a n n i n e l r a f f o r z a r e i l l e g a m e t r a u n i v e r s i t à , r i c e r c a e i m p r e s a , e p e r a v e r p r o m o s s o r i s o r s e a g g i u n t i v e a l s e t t o r e a c c a d e m i c o . C r e d i a m o n e l v a l o r e d e l l a r i c e r c a p u b b l i c a , n e l l a s u a c a p a c i t à d i g e n e r a r e p r o g r e s s o . L e u n i v e r s i t à e i c e n t r i d i r i c e r c a s o n o f o n d a m e n t a l i s o p r a t t u t t o p e r l o s v i l u p p o d e l l a r i c e r c a d i b a s e , s u c u i s i f o n d a n o l e g r a n d i s c o p e r t e d e l f u t u r o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' F u t u r o I t a l i a . R i c e r c a e i n n o v a z i o n e p e r c o m p e t e r e ' . " O g g i p i ù c h e m a i , s e r v o n o s i n e r g i e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , e s e r v e u n a v i s i o n e e u r o p e a . D i f r o n t e a c o l o s s i c o n t i n e n t a l i c o m e C i n a , I n d i a e T u r c h i a , l ’ I t a l i a d e v e f a r e r e t e e r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s u o i m i g l i o r i t a l e n t i . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i c h e i n o s t r i r i c e r c a t o r i r e s t i n o i s o l a t i . I l p r o g r e s s o p u ò s p a v e n t a r e , m a d e v e e s s e r e g u i d a t o . L ’ E u r o p a d e v e d i v e n t a r e a n c h e u n o s p a z i o c o m u n e d i r i c e r c a e i n n o v a z i o n e . A b b i a m o u n a t r a d i z i o n e s c i e n t i f i c a s t r a o r d i n a r i a , d a M a r c o n i i n p o i , e d è n o s t r o d o v e r e f a r l a v i v e r e e p r o i e t t a r e n e l f u t u r o " , c o n c l u d e .