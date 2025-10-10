R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a r i c e r c a è c o m p l e t a m e n t e c a m b i a t a r i s p e t t o a l p a s s a t o . U n a v o l t a e r a q u a l c o s a d i a r t i g i a n a l e , l e p e r s o n e c h e c o n d u c e v a n o l a r i c e r c a n o n e r a n o e s a t t a m e n t e d e i p r o f e s s i o n i s t i . O r a , d o v e n d o r i s p e t t a r e r i g i d e r e g o l e d i ' g o o d c l i n i c a l p r a c t i c e ' , e s i s t o n o p r o p r i o d e l l e n u o v e p r o f e s s i o n i d e l l a r i c e r c a . I l p r o b l e m a è : c h i f o r m a q u e s t e f i g u r e n u o v e ? A o g g i n o n e s i s t o n o c o r s i d i l a u r e a s p e c i a l i z z a t i e i p o c h i m a s t e r c h e e s i s t o n o m a n c a n o n e l l a f a s e p r o f e s s i o n a l i z z a n t e . L a p r i m a s f i d a d e l l a r i c e r c a m o d e r n a r i g u a r d a q u i n d i l a f o r m a z i o n e d e l l e n u o v e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i d i c o o r d i n a m e n t o , l o s t u d y c o o r d i n a t o r , e d i i n f e r m i e r i d i r i c e r c a . S e n z a q u e s t e f i g u r e l a r i c e r c a n o n p u ò e s s e r e f a t t a " . C o s ì A n t o n i o G a s b a r r i n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o A . G e m e l l i I r c c s d i R o m a , i n t e r v e n e n d o n e l l ' a m b i t o d e l l ' e v e n t o d i I n v e s t i g a t o r ' s M e e t i n g c h e s i è s v o l t o a R o m a s u v a r i e a r e e d e l l a r i c e r c a c l i n i c a c h e A s t r a Z e n e c a c o n d u c e i n I t a l i a . N e l l a r i c e r c a c l i n i c a , " i l l e g a m e c o n l e a z i e n d e - s p i e g a G a s b a r r i n i - d e v e e s s e r e u n ' a l l e a n z a s t r a t e g i c a d o v e o g n u n o d e v e f a r e l a p r o p r i a p a r t e : i l m e d i c o , l a s t r u t t u r a c h e f a r i c e r c a , è i n q u a l c h e m o d o g a r a n t e d e l p a z i e n t e " s u l f a t t o " c h e q u e l d e t e r m i n a t o f a r m a c o " s v i l u p p a t o d a u n ' a z i e n d a " s i a v e r a m e n t e i n n o v a t i v o r i s p e t t o a l l o s t a n d a r d e , s o p r a t t u t t o , d e v e g a r a n t i r e c h e s i a s i c u r o . I s t i t u z i o n i , a z i e n d e e o s p e d a l i c h e l a v o r a n o i n s i e m e c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a s a l u t e d e i p a z i e n t i d e v o n o e s s e r e a l l e a t i - p r e c i s a - n o n c o m p e t i t o r . L ' a l l e a n z a s t r a t e g i c a m e d i c i , p a z i e n t i e a z i e n d e " a g i s c e i n f a t t i p e r i l b e n e " d e l p a z i e n t e e d e l l a s o c i e t à " . A t a l e p r o p o s i t o , p e r i n t e r c e t t a r e i b i s o g n i r e a l i d e i p a z i e n t i e t r a s f e r i r e l a c o n o s c e n z a v e r s o l a r i c e r c a , " b i s o g n e r e b b e t o r n a r e a l l a m e d i c i n a d e l p a s s a t o . N o i n o n c u r i a m o g l i o r g a n i , m a c u r i a m o i p a z i e n t i - s o t t o l i n e a G a s b a r r i n i - Q u e s t o è v e r o a n c h e n e l d i s e g n o d e g l i s t u d i c l i n i c i . A d e s s o l e a g e n z i e r e g o l a t o r i e c i s t a n n o a i u t a n d o " p e r c h é " r i t e n g o n o c h e i l b e n e s s e r e d e l p a z i e n t e , l a c u r a n e l s u o c o m p l e s s o , d e b b a e s s e r e g a r a n t i t a . I l b e n e s s e r e g l o b a l e d e l p a z i e n t e v a m e s s o d a v a n t i a t u t t o . Q u e s t o p e r ò s i f a c o n d e g l i i n d i c a t o r i d i v e r s i d a q u e l l i d e l p a s s a t o " . I n q u e s t o c o n t e s o a n c h e " l a p r e s a i n c a r i c o g l o b a l e d e l p a z i e n t e d e v e e s s e r e l ' e n d p o i n t p r i n c i p a l e - e v i d e n z i a i l c l i n i c o - e l a d i g i t a l i z z a z i o n e è u n v a l o r e e n o r m e . Q u a n d o i p a z i e n t i e n t r a n o n e g l i o s p e d a l i , o r m a i , h a n n o t u t t i i d a t i d i g i t a l i z z a t i . Q u a l s i a s i g r a n d e s t r u t t u r a i n q u e s t o m o m e n t o p o t r e b b e e s s e r e i n g r a d o , s u l l a c a r t a , d i i d e n t i f i c a r e i m m e d i a t a m e n t e i l p a z i e n t e p e r u n o s t u d i o , i n s e r e n d o b a n a l m e n t e c r i t e r i d i i n c l u s i o n e d i e s c l u s i o n e a l l ' i n t e r n o d e i t r a c k c h e a b b i a m o d e i n o s t r i p a z i e n t i " . S i d e v e c o n s i d e r a r e c h e , p e r a l c u n e p a t o l o g i e m o l t o d i f f u s e c o m e s c o m p e n s o c a r d i a c o , d i a b e t e , i n s u l i n o r e s i s t e n z a , " a b b i a m o p a z i e n t i c h e v a n n o i n t a n t i s s i m e u n i t à d i v e r s e " c o n t a n t i s s i m i d a t i e p o s s i b i l i t à d i a r r u o l a m e n t o e r i c e r c a . " Q u e s t o , n e l s i s t e m a p a e s e I t a l i a - c o n c l u d e G a s b a r r i n i - c i d a r e b b e u n v a n t a g g i o e n o r m e " .