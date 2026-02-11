M i l a n o , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O c c o r r o n o p i ù d o n n e n e l l e m a t e r i e S t e m : i d a t i U n e s c o m o s t r a n o c h e s o l o i l 3 6 % d e l l e d o n n e s i o c c u p a d i d i s c i p l i n e S t e a m , d o v e l a ' a ' s t a p e r a r t e e v a a d a g g i u n g e r s i a s c i e n z a , m a t e m a t i c a , f i s i c a , i n g e g n e r i a . S o l o i l 2 4 % d i c h i s i o c c u p a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è d o n n a , u n d a t o m o l t o b a s s o . E v i d e n z e c h e s p i e g a n o i l p e r c h é d e l t e m a d e l c o n v e g n o d i o g g i " . L o h a d e t t o N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e S i r m ( S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ) e d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o I m m a g i n i d e l l ' a z i e n d a m e t r o p o l i t a n a o s p e d a l i e r a d i G e n o v a , o g g i a l C e n t r o d i a g n o s t i c o i t a l i a n o ( C d i ) a M i l a n o , a l c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e B r a c c o n e l l a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d o n n e e d e l l e r a g a z z e n e l l a s c i e n z a . " C ' è b i s o g n o d e l l e d o n n e p e r c h é s o n o d i f f e r e n t i d a g l i u o m i n i , h a n n o m o d a l i t à d i c o m u n i c a z i o n e , d i v i s i o n e e d i g e s t i o n e c o m p l e t a m e n t e d i f f e r e n t i . C r e d o s i a n o u n v a l o r e a g g i u n t o , n e s s u n o v u o l e s o s t i t u i r e g l i u o m i n i , m a s e m p l i c e m e n t e a f f i a n c a r l i - p r e c i s a G a n d o l f o - D a s o l i , i n f a t t i , s i p u ò f a r e m o l t o , m a s i c u r a m e n t e u n i t i s i p u ò d a r e m o l t o d i p i ù " . " L e r a g a z z e d i o g g i p o s s o n o r i u s c i r e a s c a l a r e l a ' m o n t a g n a ' d e l p r e g i u d i z i o , m a o c c o r r e i n n a n z i t u t t o p o r t a r e a c o m p i m e n t o i l c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e c h e è g i à i n a t t o - p r o s e g u e l a p r e s i d e n t e S i r m - L o d i m o s t r a i l f a t t o c h e l a f a c o l t à d i M e d i c i n a s t a d i v e n t a n d o u n a f a c o l t à c o n u n ' a l t i s s i m a p e r c e n t u a l e d i d o n n e r i s p e t t o a 3 0 o 4 0 a n n i f a , q u a n d o h o i n i z i a t o i o " . A l t e m p o s t e s s o , p e r ò , " o g g i è t u t t o p i ù c o m p l i c a t o e c i s o n o m e n o s u p p o r t i . Q u i n d i , a c c a n t o a l c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e c h e s t a a v v e n e n d o e c h e , c o m e t u t t i i c a m b i a m e n t i , a v r à i t e m p i n e c e s s a r i , o c c o r r o n o n u o v i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e g e s t i o n a l i , a c o m i n c i a r e d a l w e l f a r e , m a g a r i i s p i r a n d o s i a n c h e a q u e l l i e s t e r i . P e n s o c h e c e l a s i p o s s a f a r e , b i s o g n a c r e d e r c i . C o m p i t o d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a è q u e l l o d i p r o m u o v e r e l ' i n f o r m a z i o n e , l a f o r m a z i o n e e l a c o n s a p e v o l e z z a , d a r e c o r a g g i o e c o i n v o l g e r e s e m p r e d i p i ù , p e r c h é q u e s t o p u ò a i u t a r e a d a c c e l e r a r e i l c a m b i a m e n t o " . " A i g i o v a n i t u t t i , n o n s o l o a l l e r a g a z z e , c h e v o g l i o n o a v v i c i n a r s i a l l e d i s c i p l i n e S t e a m - c o n c l u d e l a p r e s i d e n t e d e l l a S i r m - d i c o c h e d e v o n o f a r e a l m e g l i o d e l l e l o r o c a p a c i t à q u e l l o c h e s i s e n t o n o d i f a r e . D e v o n o l o t t a r e p e r r e a l i z z a r e i l o r o s o g n i e q u e s t o è a s s o l u t a m e n t e p o s s i b i l e a n c h e n e l m o n d o d e l l a r a d i o l o g i a . S i p o t r e b b e p e n s a r e c h e " q u e s t a b r a n c a d e l l a m e d i c i n a " s i a p e r i c o l o s a p e r v i a d e l l e r a d i a z i o n i , m a è a s s o l u t a m e n t e u n m o n d o a l f e m m i n i l e . N e l m i o d i p a r t i m e n t o c i s o n o p r e v a l e n t e m e n t e d o n n e , c h e h a n n o f a t t o f i g l i e g e s t i s c o n o i l l a v o r o e l a l o r o v i t a f a m i l i a r e . Q u e s t a è l a d i m o s t r a z i o n e c h e s e l e d o n n e c i c r e d o n o e v o g l i o n o f a r e q u a l c o s a l o p o s s o n o f a r e " .