R o m a , 2 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ P e r U n i M a r c o n i q u e s t o p r o g e t t o , e i n g e n e r a l e t u t t a l ’ a t t i v i t à c h e s t i a m o s v o l g e n d o a p a r t i r e d a l 2 0 1 5 , è u n ’ o c c a s i o n e p e r s o s t e n e r e e p r o m u o v e r e l e i n i z i a t i v e r i g u a r d a n t i l a s o s t e n i b i l i t à e t u t t o c i ò c h e s t a c a m b i a n d o e p o r t a n d o a u n a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , e c o n o m i c a , e n e r g e t i c a e t e c n o l o g i c a . I l l a b o r a t o r i o è n a t o p r o p r i o c o n l o s c o p o , i n l i n e a c o n i l p i a n o s t r a t e g i c o d e l l ’ A t e n e o , d i s v i l u p p a r e s o l u z i o n i n e l l a t r a s f o r m a z i o n e a m b i e n t a l e e d e n e r g e t i c a e d i m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e g l i s t u d e n t i s t r u m e n t i i n n o v a t i v i e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i . Q u e s t o c o n s e n t e a d o t t o r a n d i , r i c e r c a t o r i e p r o f e s s o r i d i f a r e r i c e r c a c o n t e c n o l o g i e a v a n z a t e e d i p a r t e c i p a r e a b a n d i c o m p e t i t i v i a l i v e l l o l o c a l e , n a z i o n a l e e d e u r o p e o , m o l t i d e i q u a l i v i n t i p r o p r i o g r a z i e a q u e s t e s t r u t t u r e . ” L o h a s o t t o l i n e a t o F r a n c e s c a F a l l u c c h i , p r o f e s s o r e d i I n f o r m a t i c a U n i M a r c o n i , i n o c c a s i o n e d e l l a N o t t e E u r o p e a d e i R i c e r c a t o r i e d e l l e R i c e r c a t r i c i - P r o g e t t o L E A F , p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i G u g l i e l m o M a r c o n i a R o m a .