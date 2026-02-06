R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e g l i u l t i m i v e n t ’ a n n i l ’ a s p e t t a t i v a d i v i t a è a u m e n t a t a i n m o d o c o s t a n t e e l a m o r t a l i t à p e r m a l a t t i e c r o n i c h e s i è r i d o t t a d i c i r c a i l 4 0 % : t r a g u a r d i i m p o r t a n t i , r e s i p o s s i b i l i s o p r a t t u t t o d a l l ’ i n n o v a z i o n e i n a m b i t o d i a g n o s t i c o e t e r a p e u t i c o , f r u t t o d i r e t t o d e l l a r i c e r c a c l i n i c a . I n q u e s t o s e t t o r e s t r a t e g i c o l ’ I t a l i a e c c e l l e , m a p o t r e b b e e s p r i m e r e u n p o t e n z i a l e a n c o r a m a g g i o r e c o n u n s o s t e g n o p i ù a d e g u a t o , c o m e e m e r g e d a l l ’ e p i s o d i o ‘ R i c e r c a & F u t u r o : n u o v e s f i d e p e r l a r i c e r c a c l i n i c a i n I t a l i a ’ d e l v o d c a s t ‘ S s n – S a l u t e , s o s t e n i b i l i t à , n u o v e f r o n t i e r e ’ , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A b b v i e e d i s p o n i b i l e d a o g g i s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . " L ’ i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a h a c a m b i a t o l a s t o r i a d i m o l t e m a l a t t i e : q u e l l e o n c o l o g i c h e t e n d o n o s e m p r e p i ù a c r o n i c i z z a r e , l e p a t o l o g i e c r o n i c h e s o n o m e g l i o g e s t i t e e l e d e g e n e r a t i v e r a l l e n t a n o l a l o r o e v o l u z i o n e . T u t t o q u e s t o è s t a t o r e s o p o s s i b i l e d a l l a r i c e r c a c l i n i c a , u n a r e a l t à i n c u i l ’ I t a l i a è t r a i P a e s i l e a d e r i n E u r o p a " , s o t t o l i n e a G u i d o L i r i s , m e d i c o e c a p o g r u p p o i n C o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , p r e s e n t e i n s t u d i o c o n C a t e r i n a G o l o t t a , M e d i c a l D i r e c t o r d i A b b v i e I t a l i a . I d a t i c o n f e r m a n o q u e s t a e c c e l l e n z a : l ’ I t a l i a è q u a r t a i n E u r o p a p e r n u m e r o d i s t u d i c l i n i c i , p r e c e d u t a s o l o d a S p a g n a , F r a n c i a e G e r m a n i a . U n r i s u l t a t o r i l e v a n t e , s e s i c o n s i d e r a c h e i l n o s t r o P a e s e i n v e s t e n e l l a r i c e r c a a p p e n a 2 , 8 6 m i l i a r d i d i e u r o l ’ a n n o , p a r i a c i r c a l ’ 1 , 3 % d e l P i l . " U n n u m e r o m o l t o b a s s o - s i o s s e r v a n e l v o d c a s t - c h e c i c o l l o c a a l d i c i a s s e t t e s i m o p o s t o i n E u r o p a e t r a g l i u l t i m i a l i v e l l o g l o b a l e . V i e n e s p o n t a n e o c h i e d e r s i q u a n t o d i p i ù s i p o t r e b b e f a r e c o n u n s o s t e g n o a d e g u a t o " . S u l r i s u l t a t o i m p a t t a a n c h e i l f a t t o c h e c i r c a i l 6 0 % d e l f i n a n z i a m e n t o d e l l a r i c e r c a c l i n i c a p r o v e n g a d i r e t t a m e n t e d a l l ’ i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a . S u q u e s t o p u n t o i l s e n a t o r e L i r i s r i t i e n e c h e " l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e u n i v e r s i t à p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a " e r i c o r d a c h e " i l P n r r h a s t a n z i a t o u n m i l i a r d o d i e u r o p e r l o s v i l u p p o d i n u o v i t r i a l c l i n i c i , c h e i n c i d o n o d i r e t t a m e n t e s u l l ’ a s p e t t a t i v a e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i " . U n o s t u d i o c l i n i c o b e n p r o g e t t a t o " p e r m e t t e d i a g n o s i p i ù p r e c o c i , t e r a p i e p i ù p e r f o r m a n t i e u n a m i g l i o r e g e s t i o n e d e l p a z i e n t e , s p e s s o a n c h e f u o r i d a l p r e s i d i o o s p e d a l i e r o " , c h i a r i s c e i l s e n a t o r e . U n a l t r o e l e m e n t o c h i a v e è r a p p r e s e n t a t o d a g l i i n c e n t i v i . " I c r e d i t i d ’ i m p o s t a - c o n f e r m a t i n e l l a l e g g e d i B i l a n c i o - s o n o i n d i s p e n s a b i l i p e r r e n d e r e l ’ I t a l i a c o m p e t i t i v a i n E u r o p a i n u n c o n t e s t o g l o b a l e a l t a m e n t e c o n c o r r e n z i a l e , s o p r a t t u t t o r i s p e t t o a P a e s i c o m e I n d i a e C i n a , c h e o p e r a n o c o n s i s t e m i m e n o r e g o l a m e n t a t i . I n E u r o p a , i n v e c e , i l p e s o d e l l a b u r o c r a z i a è m o l t o e l e v a t o - a g g i u n g e L i r i s - I c o s i d d e t t i ‘ d a z i i n t e r n i ’ a r r i v a n o f i n o a l 4 0 % , c o n t r o i l 1 5 % d i q u e l l i e s t e r n i . È q u i n d i n e c e s s a r i o s o s t e n e r e u n ’ i n d u s t r i a , c o m e q u e l l a f a r m a c e u t i c a , c h e r a p p r e s e n t a i l p r i m o s e t t o r e d i e x p o r t d e l P a e s e m a c h e è o g g i i n d i f f i c o l t à , a n c h e a c a u s a d e l p a y b a c k " . A c c a n t o a l t e m a d e l l e r i s o r s e e c o n o m i c h e , e m e r g e p e r ò c o n f o r z a a n c h e q u e l l o d e l c a p i t a l e u m a n o . L ’ I t a l i a f a t i c a a t r a t t e n e r e e a d a t t r a r r e r i c e r c a t o r i a l t a m e n t e q u a l i f i c a t i . " N o n o s t a n t e l ’ o t t i m a r e p u t a z i o n e s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e - c o m m e n t a F a b i o T e r r a g n i - M e m b e r o f t h e M a n a g e m e n t C o m m i t t e e d e l e g a t e f o r T e c h n o l o g y T r a n s f e r - H u m a n T e c h n o p o l e d i M i l a n o - i l n o s t r o P a e s e è n o t o p e r l e d i f f i c o l t à b u r o c r a t i c h e , l ’ o r g a n i z z a z i o n e c o m p l e s s a d e l l a v o r o e g l i s t i p e n d i b a s s i . M o l t i r i c e r c a t o r i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o " g u a d a g n a n o d i p i ù e " g o d o n o d i p e r c o r s i d i c a r r i e r a p i ù c h i a r i , b a s a t i s u l l a q u a l i t à d e l l a r i c e r c a " . A n c h e H u m a n T e c h n o p o l e , p u r r a p p r e s e n t a n d o u n ’ e c c e z i o n e p o s i t i v a , " i n c o n t r a d i f f i c o l t à n e l r e c l u t a r e t a l e n t i , s o p r a t t u t t o i n u n c o n t e s t o c o m e M i l a n o , d o v e i l c o s t o d e l l a v i t a è e l e v a t o " . S u l f r o n t e d e l l ’ i n d u s t r i a , G o l o t t a s o t t o l i n e a i l r u o l o c e n t r a l e d e l l a r i c e r c a e s v i l u p p o . " A b b v i e è u n ’ a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a f o r t e m e n t e v o t a t a a l l ’ i n n o v a z i o n e - a f f e r m a - L a v o r i a m o i n a r e e a d a l t o b i s o g n o m e d i c o i n s o d d i s f a t t o , c o m e i m m u n o l o g i a , o n c o l o g i a , o n c o e m a t o l o g i a , n e u r o s c i e n z e e o f t a l m o l o g i a " . D a l 2 0 1 3 , a n n o d e l l a s u a n a s c i t a , " l a f a r m a c e u t i c a h a i n v e s t i t o o l t r e 7 3 m i l i a r d i d i d o l l a r i i n R & D e s o l o n e l 2 0 2 4 q u a s i 1 3 m i l i a r d i , c o n u n i n c r e m e n t o d i o l t r e i l 6 0 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e " . I n I t a l i a , l ’ a z i e n d a c o n d u c e a t t u a l m e n t e " 9 3 s t u d i c l i n i c i , c o l l a b o r a n d o c o n p i ù d i 5 0 0 c e n t r i o s p e d a l i e r i . G l i s t u d i c l i n i c i s o n o u n a r i s o r s a f o n d a m e n t a l e - r i m a r c a G o l o t t a - c o n s e n t o n o a i p a z i e n t i d i a c c e d e r e p r e c o c e m e n t e a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l s i s t e m a d i a c c r e s c e r e l e c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e " . U n n o d o c r i t i c o r e s t a l a b u r o c r a z i a . " L e a u t o r i z z a z i o n i p e r g l i s t u d i s p e r i m e n t a l i s o n o s p e s s o l e n t e e c o m p l e s s e - a m m e t t e L i r i s - S e r v e u n a s e m p l i f i c a z i o n e e u n a l l i n e a m e n t o a g l i s t a n d a r d e u r o p e i , r i d u c e n d o c o n t r o l l i r i d o n d a n t i c h e r a l l e n t a n o l ’ a c c e s s o a l l ’ i n n o v a z i o n e " . L a r i c e r c a c l i n i c a n o n è q u i n d i u n c o n c e t t o a s t r a t t o , m a u n m o t o r e c o n c r e t o d i s a l u t e , s v i l u p p o e f u t u r o . U n ’ e c c e l l e n z a i t a l i a n a c h e , c o n p o l i t i c h e p i ù l u n g i m i r a n t i e p r o c e s s i p i ù s n e l l i , p u ò d a v v e r o b r i l l a r e a n c o r a d i p i ù , c o m e e m e r g e d a l l ’ e p i s o d i o d e l v o d c a s t c h e r a c c o n t a c o m e c a m b i a i l s i s t e m a s a l u t e a t t r a v e r s o l a v o c e d e i p r o t a g o n i s t i , d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y , o l t r e c h e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m .