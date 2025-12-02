R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - F o n d a z i o n e A r i s l a , i l p r i n c i p a l e e n t e n o n p r o f i t c h e f i n a n z i a r i c e r c a s u l l a S c l e r o s i l a t e r a l e a m i o r o f i c a i n I t a l i a , a n n u n c i a u n n u o v o f i n a n z i a m e n t o d i 8 3 0 . 0 0 0 e u r o p e r l o s v i l u p p o d i 6 p r o g e t t i i n n o v a t i v i , s e l e z i o n a t i c o n i l B a n d o 2 0 2 5 . I l B a n d o e r a r i v o l t o a r i c e r c a t o r i d i u n i v e r s i t à i t a l i a n e e d i i s t i t u t i d i r i c e r c a p u b b l i c i e p r i v a t i i t a l i a n i n o n p r o f i t , c h e p o t e v a n o a p p l i c a r e n e l l e a r e e d i r i c e r c a d i b a s e , p r e c l i n i c a o c l i n i c a o s s e r v a z i o n a l e r i g u a r d a n t i l a S l a , g r a v i s s i m a m a l a t t i a n e u r o d e g e n e r a t i v a : c h i n e è a f f e t t o è p r o g r e s s i v a m e n t e p r i v a t o d e l l a p a r o l a e d e l l a c a p a c i t à d i m u o v e r s i e r e s p i r a r e a u t o n o m a m e n t e e s o l o i n I t a l i a s o n o c i r c a 6 m i l a l e p e r s o n e c o l p i t e . L a r i c e r c a s c i e n t i f i c a r a p p r e s e n t a l o s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r t r o v a r e t e r a p i e e f f i c a c i p e r c o n t r a s t a r l a . " I n u o v i p r o g e t t i r i s p o n d o n o a l l e p r i o r i t à d e l i n e a t e n e l n o s t r o P i a n o s t r a t e g i c o d e l l a r i c e r c a – s o t t o l i n e a l a p r e s i d e n t e d i A r i s l a , L u c i a M o n a c o – c o n c u i a b b i a m o v o l u t o p o t e n z i a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a r i c e r c a t o r i d i b a s e e c l i n i c i e s t i m o l a r e l a p r o p o s t a d i p r o g e t t i c o n m a g g i o r e p o t e n z i a l i t à d i i m p a t t o e r i c a d u t a s u i p a z i e n t i . C o n q u e s t i s t u d i p u n t i a m o a d a c c r e s c e r e l a c o n o s c e n z a i n a m b i t i c r u c i a l i d e l l a S l a , i n d i v i d u a t i a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , n e l l ’ o t t i c a d i u n a r i c e r c a s e m p r e p i ù s i n e r g i c a e q u i n d i e f f i c a c e . I l n o s t r o o b i e t t i v o è d i c o n t i n u a r e a s u p p o r t a r e r i c e r c a d ’ e c c e l l e n z a , p e r f a v o r i r e i l p r o g r e s s o v e r s o l o s v i l u p p o c l i n i c o d i t e r a p i e c h e d i a n o r i s p o s t e c o n c r e t e a i b i s o g n i d e l l a c o m u n i t à d e i p a z i e n t i " . C o n q u e s t o u l t i m o f i n a n z i a m e n t o - i n f o r m a u n a n o t a - l a F o n d a z i o n e r a g g i u n g e l a q u o t a d i 1 7 , 8 m i l i o n i d i e u r o s t a n z i a t i p e r l a r i c e r c a , f r u t t o d e l p r e z i o s o s u p p o r t o d i q u a n t i c r e d o n o n e l v a l o r e d e l l a r i c e r c a . F o n d a m e n t a l e i l s o s t e g n o d e i q u a t t r o s o c i f o n d a t o r i , q u a l i A i s l a , F o n d a z i o n e C a r i p l o , F o n d a z i o n e T e l e t h o n e F o n d a z i o n e V i a l l i e M a u r o p e r l a R i c e r c a e l o S p o r t O n l u s . I n o l t r e q u i n d i c i a n n i d i a t t i v i t à , A r i s l a h a s u p p o r t a t o 1 6 0 g r u p p i d i r i c e r c a e 1 1 5 p r o g e t t i , d i s t r i b u i t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o i t a l i a n o , a c u i s i v a n n o a d a g g i u n g e r e 5 n u o v i g r u p p i d i r i c e r c a e 6 p r o g e t t i . I p r o g e t t i g i à f i n a n z i a t i h a n n o g e n e r a t o o l t r e 4 0 0 p u b b l i c a z i o n i s c i e n t i f i c h e , u n d a t o i m p o r t a n t e c h e e v i d e n z a l a q u a l i t à d e g l i s t u d i s u p p o r t a t i e l ’ e l e v a t o i m p a t t o s u l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e . " I n u o v i p r o g e t t i s o n o s t a t i s e l e z i o n a t i c o n u n p r o c e s s o m o l t o r i g o r o s o , c o n d o t t o d a e s p e r t i i n t e r n a z i o n a l i , c h e h a p r e m i a t o i l m e r i t o s c i e n t i f i c o – a f f e r m a A n n a A m b r o s i n i , R e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o d i F o n d a z i o n e A r i s l a – . L e t e m a t i c h e s u c u i s i f o c a l i z z e r a n n o s o n o d i r i l e v a n t e i n t e r e s s e : b i o m a r c a t o r i , f o n d a m e n t a l i p e r u n a d i a g n o s i t e m p e s t i v a e i l m o n i t o r a g g i o d e l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a m a l a t t i a , n u o v i m o d e l l i p e r l o s t u d i o d e l l a S l a , s t u d i o d i m e c c a n i s m i n e u r o d e g e n e r a t i v i e s v i l u p p o d i t e r a p i e i n n o v a t i v e s p e c i f i c h e p e r m u t a z i o n i i n g e n i c h e c a u s a n o l a S l a , c o m e q u e l l e c h e c o d i f i c a n o p e r l e p r o t e i n e T D P - 4 3 e T B K 1 . C o n i n u o v i s t u d i , A r i s l a s t a i n o l t r e s u p p o r t a n d o g i o v a n i r i c e r c a t o r i e a t t r a e n d o e s p e r t i p r o v e n i e n t i d a a l t r i a m b i t i c h e p o r t a n o n u o v e c o m p e t e n z e p e r l o s t u d i o d e l l a S l a " . S o n o 1 1 i g r u p p i d i r i c e r c a c o i n v o l t i d a i n u o v i p r o g e t t i d i r i c e r c a ( d i c u i 6 g i à p r e c e d e n t e m e n t e f i n a n z i a t i ) , d i s t r i b u i t i n e l l e c i t t à d i B a r i , B r e s c i a , G e n o v a , M i l a n o , M o n z a , N a p o l i , R o m a e T o r i n o . S i t r a t t a d i t r e s t u d i p l u r i e n n a l i e m u l t i c e n t r i c i ( F u l l G r a n t ) , c h e s v i l u p p e r a n n o a m b i t i d i r i c e r c a p r o m e t t e n t i , b a s a t i s u s o l i d i d a t i p r e l i m i n a r i , e t r e p r o g e t t i a n n u a l i ( P i l o t G r a n t ) , c h e s p e r i m e n t e r a n n o i d e e i n n o v a t i v e e d o r i g i n a l i . D u e p r o g e t t i - s i l e g g e - s o n o f o c a l i z z a t i s u l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d i n u o v i b i o m a r c a t o r i p e r d i a g n o s t i c a r e i n m o d o t e m p e s t i v o l a S l a e m o n i t o r a r n e l a p r o g r e s s i o n e . È l ’ o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o ' D o r a l s ' , c o o r d i n a t o d a M a r t a F u m a g a l l i d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , c o n p a r t n e r T i z i a n a B o n i f a c i n o d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i G e n o v a , S t e f a n i a C o r t i d i F o n d a z i o n e I r c c s C a ’ G r a n d a O s p e d a l e M a g g i o r e P o l i c l i n i c o , M i l a n o e C l a u d i a V e r d e r i o d e l l ’ I s t i t u t o d i N e u r o s c i e n z e , C n r , V e d a n o a l L a m b r o ( M B ) . Q u e s t o s t u d i o v e r i f i c h e r à s e u n p a r t i c o l a r e t i p o d i v e s c i c o l e e x t r a c e l l u l a r i ( p a r t i c e l l e p r o d o t t e d a q u a s i t u t t e l e c e l l u l e p e r c o m u n i c a r e t r a l o r o e m i s u r a b i l i a n c h e n e l p l a s m a ) , g e n e r a t e d a g l i o l i g o d e n d r o c i t i , u n t i p o d i c e l l u l e n o n n e u r o n a l i c h e s u p p o r t a n o i l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e , p o s s a n o r a p p r e s e n t a r e u n b i o m a r c a t o r e d i m a l a t t i a . L o s t u d i o ' F l a i r - A l s ' , c o o r d i n a t o d a U m b e r t o M a n e r a d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T o r i n o , v a l u t e r à i l d e c l i n o d e l l a f u n z i o n e r e s p i r a t o r i a n e i p a z i e n t i c o n S l a i m p i e g a n d o t e c n i c h e i n n o v a t i v e e a n a l i s i b a s a t e s u l l a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . S i t r a t t a d i u n o s t u d i o c l i n i c o d i g r a n d e r i l e v a n z a p e r i p a z i e n t i i n q u a n t o f o r n i r à s t r u m e n t i p e r s o n a l i z z a t i p e r l a p r e v i s i o n e t e m p e s t i v a d e l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a p e r i n t e r v e n i r e c o n m i s u r e d i c u r a a d e g u a t e . D u e p r o g e t t i p l u r i e n n a l i s i c o n c e n t r e r a n n o s u l l o s v i l u p p o d i t e r a p i e f o c a l i z z a t e s u s p e c i f i c h e m u t a z i o n i g e n e t i c h e . L o s t u d i o ‘ G e n T h e r _ T B K 1 ’ , c o o r d i n a t o d a V a l e r i a G e r b i n o d e l S a n t a L u c i a I R C C S d i R o m a , s i o c c u p e r à d i r i p r i s t i n a r e i l c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o d e l g e n e T B K 1 , f o n d a m e n t a l e n e l m a n t e n e r e i n s a l u t e i n e u r o n i , i n q u a n t o a i u t a a d e l i m i n a r e l e p r o t e i n e d a n n e g g i a t e e a r e g o l a r e l ’ i n f i a m m a z i o n e n e l c e r v e l l o e n e l m i d o l l o s p i n a l e . I l p r o g e t t o ' P r e s t i g i o u s ’ s i f o c a l i z z a s u a l c u n e m u t a z i o n i s p e c i f i c h e d e l g e n e T A R D B P , c h e c o d i f i c a p e r l a p r o t e i n a T D P - 4 3 , c h e h a u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a p a t o g e n e s i d e l l a S l a p e r s t u d i a r e u n n u o v o a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o b a s a t o s u l l a c o r r e z i o n e s i t o - s p e c i f i c a d e l l ’ R n a . A c o o r d i n a r e q u e s t o s t u d i o è E r n e s t o P i c a r d i d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i B a r i A l d o M o r o , c o n p a r t n e r A l e s s a n d r o B a r b o n , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i B r e s c i a , e A n t o n i a R a t t i , U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , I r c c s I s t i t u t o A u x o l o g i c o I t a l i a n o d i M i l a n o . G i a n G i a c o m o C o n s a l e z d e l l ’ U n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o c o n i l p r o g e t t o ‘ C r e T D P - 4 3 ’ l a v o r e r à a l l a v a l i d a z i o n e d i u n n u o v o m o d e l l o m u r i n o b a s a t o s u l l a m u t a z i o n e d e l g e n e T A R D B P A 3 8 2 T , c h e r i p r o d u c a l e c a r a t t e r i s t i c h e g e n e t i c h e e p a t o l o g i c h e d e l l a S l a . L o s t u d i o p i l o t a ' P f n 1 - A l s ' , c o o r d i n a t o d a A l f o n s o D e S i m o n e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p o l i F e d e r i c o I I , e s a m i n e r à i l c o m p o r t a m e n t o d e l l a p r o t e i n a P r o f i l i n a - 1 , u n a p r o t e i n a s t r u t t u r a l e d e i n e u r o n i , a l c u n e m u t a z i o n i d e l l a q u a l e c a u s a n o l a f o r m a z i o n e d i a g g r e g a t i t o s s i c i n e i n e u r o n i e s o n o r e s p o n s a b i l i d i f o r m e e r e d i t a r i e e s p o r a d i c h e d i S l a .