R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l b a n d o F e l l o w s h i p P r o g r a m h a d i m o s t r a t o u n a g r a n d e r i l e v a n z a d e l l e r i c e r c h e p r o p o s t e . S c e g l i e r e l e 3 2 v i n c i t r i c i è s t a t o q u a n t o m a i c o m p l i c a t o p e r l a C o m m i s s i o n e . H o a v u t o l a s e n s a z i o n e d i p a r t e c i p a r e a u n p i c c o l o p r o g r e s s o n e l c a m p o d e l l a m e d i c i n a . S o n o r i c e r c h e c h e a v r a n n o u n f o r t e i m p a t t o s u l l a v i t a d e i p a z i e n t i " . L o h a d e t t o M a s s i m o A n d r e o n i , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e F e l l o w s h i p d e l b a n d o G i l e a d 2 0 2 5 , p r o f e s s o r e e m e r i t o d i M a l a t t i e i n f e t t i v e a l l ' u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i m a l a t t i e i n f e t t i v e e t r o p i c a l i ( S i m i t ) e m e m b r o d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d i s a n i t à , p a r t e c i p a n d o o g g i a M i l a n o a l l a 1 4 e s i m a e d i z i o n e d e i ' B a n d i G i l e a d , d a l l ' i d e a a l l a r e a l t à ' , r i v o l t i a e n t i d i r i c e r c a , a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e r e a l t à d e l t e r z o s e t t o r e . L ' e v e n t o o r g a n i z z a t o p e r a n n u n c i a r e i v i n c i t o r i s i è s v o l t o n e l l a s e d e d e l l ' a z i e n d a b i o f a r m a c e u t i c a c h e q u e s t ' a n n o f e s t e g g i a i 2 5 a n n i i n I t a l i a . C o n l e s e z i o n i F e l l o w s h i p e C o m m u n i t y A w a r d P r o g r a m , s o n o i n t o t a l e 6 3 i p r o g e t t i d i c a r a t t e r e m e d i c o - s c i e n t i f i c o e s o c i o - a s s i s t e n z i a l e n e l l e a r e e d e l l e p a t o l o g i e i n f e t t i v e , o n c o l o g i c h e , e p a t i c h e e d e m a t o l o g i c h e r e a l i z z a t i a l l ' i n s e g n a d e l l e ' S i n e r g i e d i s a l u t e ' , i l t e m a d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l c o n c o r s o . " L a s i n e r g i a p u b b l i c o - p r i v a t o d i v e n t a f o n d a m e n t a l e i n u n m o m e n t o i n c u i l e d i s p o n i b i l i t à c h e v e n g o n o d a t e d a l p u b b l i c o p e r l a r i c e r c a m e d i c a s o n o i n s u f f i c i e n t i - o s s e r v a A n d r e o n i - L a r i c e r c a i n I t a l i a h a p e r m e s s o d i a l l u n g a r e l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a d i 1 0 a n n i , d a l 1 9 7 0 a d o g g i . L e s i n e r g i e a i u t a n o a m e t t e r e i n c a m p o r i s o r s e , c o m p e t e n z e e p r o s p e t t i v e c h e r a p p r e s e n t a n o u n m o d e l l o f i n a l i z z a t o s ì a l l ' i n n o v a z i o n e , m a s o p r a t t u t t o a l m a n t e n i m e n t o d e l l a s a l u t e " . P e r A n d r e o n i i p r o g e t t i v i n c i t o r i " d i m o s t r a n o c o m e l a r i c e r c a p o s s a i m p a t t a r e f o r t e m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a , m a a n c h e s u l l ' e f f e t t i v a e f f i c a c i a d e l l e t e r a p i e c h e a b b i a m o a d i s p o s i z i o n e n e l l ' a m b i t o d e l l a c o l a n g i t e b i l i a r e p r i m i t i v a , d e l l e i n f e z i o n i d a H i v , n e l c a m p o d e l l ' o n c o l o g i a e d e l l ' o n c o e m a t o l o g i a . S o n o r i c e r c h e v a l i d i s s i m e c h e s i c u r a m e n t e m i g l i o r e r a n n o l ' a p p r o c c i o a q u e s t e m a l a t t i e i n u n p r o s s i m o f u t u r o " . " I n u n m o n d o c o s ì c o m p l i c a t o , i n c u i u n g i o v a n e r i c e r c a t o r e " f a t i c a e s p e s s o " n o n t r o v a i l m o d o d i p o r t a r e a v a n t i l a r i c e r c a " , q u e s t i b a n d i o f f r o n o " l ' o c c a s i o n e d i n o n d o v e r e m i g r a r e a l l ' e s t e r o p e r p o t e r c o n t i n u a r e " i l p r o p r i o l a v o r o . P e r q u e s t o l ' e s p e r t o e s p r i m e a p p r e z z a m e n t o " a c h i , c o m e G i l e a d i n q u e s t a o c c a s i o n e , a i u t a i g i o v a n i a f a r e r i c e r c a i n I t a l i a " .