R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o s t a t i a n n u n c i a t i o g g i a M i l a n o i p r o g e t t i v i n c i t o r i d e l l a 1 4 e s i m a e d i z i o n e d e i b a n d i G i l e a d - F e l l o w s h i p e C o m m u n i t y A w a r d P r o g r a m - c h e , g r a z i e a i f o n d i s t a n z i a t i p e r l e 2 i n i z i a t i v e , s a r a n n o a v v i a t i n e i p r o s s i m i 1 2 m e s i . I 6 3 p r o g e t t i d i c a r a t t e r e m e d i c o - s c i e n t i f i c o e s o c i o - a s s i s t e n z i a l e n e l l e a r e e d e l l e p a t o l o g i e i n f e t t i v e , o n c o l o g i c h e , e p a t i c h e e d e m a t o l o g i c h e , r e a l i z z a t i a l l ' i n s e g n a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e e d e l l a s i n e r g i a t r a i n d u s t r i a , r i c e r c a e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , h a n n o u n u n i c o o b i e t t i v o : " M i g l i o r a r e l a s a l u t e i n d i v i d u a l e e c o l l e t t i v a d e l P a e s e " . D e g l i o l t r e 1 , 3 m i l i o n i d i e u r o s t a n z i a t i q u e s t ' a n n o , u n a p a r t e s a r à d e s t i n a t a a l l a r e a l i z z a z i o n e d e i 3 2 p r o g e t t i p r e m i a t i a l F e l l o w s h i p P r o g r a m , i l b a n d o d e d i c a t o a p r o g e t t i d i c a r a t t e r e m e d i c o - s c i e n t i f i c o p r e s e n t a t i d a r i c e r c a t r i c i e r i c e r c a t o r i i t a l i a n i n e l l e a r e e d e l l ' H i v , d e l l a c o l a n g i t e b i l i a r e p r i m i t i v a ( C b p ) , m a l a t t i a e p a t i c a r a r a e a u t o i m m u n e , d e l l e p a t o l o g i e o n c o l o g i c h e ( c a r c i n o m a m a m m a r i o ) e d e m a t o l o g i c h e ( l e u c e m i e e l i n f o m i ) . L ' a l t r a p a r t e s o s t e r r à i 3 1 p r o g e t t i d i n a t u r a s o c i o - a s s i s t e n z i a l e p r e m i a t i a l C o m m u n i t y A w a r d P r o g r a m e p r e s e n t a t i d a a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e d e n t i d e l t e r z o s e t t o r e n e l l ' a m b i t o d e l l e s t e s s e p a t o l o g i e d e l F e l l o w s h i p P r o g r a m . I n q u e s t a e d i z i o n e 2 0 2 5 - s p i e g a n o g l i o r g a n i z z a t o r i - i p r o g e t t i f i n a n z i a t i d i s e g n a n o u n ' I t a l i a d o v e " r i c e r c a t r i c i , r i c e r c a t o r i e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i d i m o s t r a n o a n c o r a u n a v o l t a d i e s s e r e i n g r a d o d i c o g l i e r e - c o n c o m p e t e n z a , c r e a t i v i t à e i n n o v a t i v i t à - l e s f i d e d i s a l u t e p i ù i m p o r t a n t i e a t t u a l i n e l l ' a m b i t o d e l l e p a t o l o g i e o g g e t t o d e i d u e b a n d i , a b b r a c c i a n d o s p e s s o l e f r o n t i e r e p i ù a v a n z a t e d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a " . I p r o g e t t i a p r o n o n u o v e o p p o r t u n i t à d i c a m b i a m e n t o v i c i n a a t u t t a l a p o p o l a z i o n e . N e l l a r o s a d e i p r e m i a t i c i s o n o i n f a t t i p r o g e t t i c h e r i c o r r o n o a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e a l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e p e r a p r i r e n u o v e s t r a d e n e l l a d i a g n o s i e n e l l e c u r e d e l t u m o r e a l s e n o . C i s o n o i n i z i a t i v e c h e c r e a n o o r i g i n a l i p e r c o r s i d i a s s i s t e n z a c o n a l c e n t r o l a p e r s o n a c o n l e u c e m i e e l i n f o m i - e n o n i l p a z i e n t e - c o n i l s u o v i s s u t o , l a s u a d i g n i t à e i s u o i b i s o g n i , a l t r e d e d i c a t e a l l e d o n n e c o n c a r c i n o m a m a m m a r i o . N o n m a n c a l ' a t t e n z i o n e a n c h e a i c a r e g i v e r d i c h i è c o l p i t o d a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a o u n t u m o r e d e l s a n g u e . O l t r e a i p r o g e t t i c h e p u n t a n o a m i g l i o r a r e d e i p e r c o r s i d i d i a g n o s i e c u r a p e r i p a z i e n t i c o n C b p . I n f i n e , c i s o n o p r o g r a m m i p e r e d u c a r e a l l a p r e v e n z i o n e e f a c i l i t a r l a , s o p r a t t u t t o n e l l ' a r e a d e l l ' H i v e d e l l e i n f e z i o n i s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e , r i v o l t i a l l e p e r s o n e p i ù a r i s c h i o . " L ' a l t i s s i m a q u a l i t à d e i p r o g e t t i p r e m i a t i a l F e l l o w s h i p P r o g r a m d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a l a p r e p a r a z i o n e e l a c a p a c i t à d e l c o m p a r t o d e l l a r i c e r c a i t a l i a n a i n a m b i t o m e d i c o - s c i e n t i f i c o , s o p r a t t u t t o q u e l l a r a p p r e s e n t a t a d a l l e r i c e r c a t r i c i e d a i r i c e r c a t o r i p i ù g i o v a n i " , h a a f f e r m a t o n e l c o r s o d e l l ' e v e n t o M a s s i m o A n d r e o n i , d i r e t t o r e U o c M a l a t t i e i n f e t t i v e P o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a R o m a , p r e s i d e n t e c o m m i s s i o n e g i u d i c a t r i c e F e l l o w s h i p P r o g r a m e c o m m i s s a r i o p e r l ' a r e a H i v 2 0 2 5 . " I n u n i v e r s i t à , o s p e d a l i e d e n t i d i r i c e r c a d i t u t t o i l P a e s e - h a a g g i u n t o - e s i s t e u n c a p i t a l e d i t a l e n t i e d i e c c e l l e n z e c o n u n g r a n d e p o t e n z i a l e p e r f a r p r o g r e d i r e l e c o n o s c e n z e e m i g l i o r a r e l a s a l u t e d e l l a p o p o l a z i o n e . I l s o s t e g n o o f f e r t o d a u n ' i n i z i a t i v a c o m e i l F e l l o w s h i p , e l a s i n e r g i a c h e c o s ì s i v i e n e a c r e a r e t r a i n d u s t r i a e s e t t o r e p u b b l i c o d e l l a r i c e r c a , l i b e r a q u e s t o p o t e n z i a l e a v a n t a g g i o d i t u t t a l a c o l l e t t i v i t à " . A c o n t r i b u i r e a l l a s a l u t e d e l l a c o l l e t t i v i t à s o n o a n c h e l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , c o n u n r u o l o c o m p l e m e n t a r e a q u e l l o d e l l a r i c e r c a , n e l C o m m u n i t y A w a r d P r o g r a m . " L e i n i z i a t i v e p r e m i a t e a l b a n d o d i m o s t r a n o l a c a p a c i t à d e l l e o r g a n i z z a z i o n i d i p a z i e n t i n o n s o l o d i i n t e r c e t t a r e i b i s o g n i r e a l i d e l l e p e r s o n e c o l p i t e d a m a l a t t i e g r a v i e d i c h i s i p r e n d e c u r a d i l o r o , m a d i c o n t r i b u i r e , e a v o l t e v i c a r i a r e i n i z i a t i v e d i s a l u t e p u b b l i c a e d i p r e v e n z i o n e , a d e s e m p i o n e l l ' a r e a d e l l e m a l a t t i e i n f e t t i v e " , h a c o m m e n t a t o G u e n d a l i n a G r a f f i g n a , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i P s i c o l o g i a d e i c o n s u m i e d e l l a S a l u t e , d i r e t t o r e d i E n g a g e M i n d s H u b , u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , c o m m i s s a r i o u n i c o d e l C o m m u n i t y A w a r d P r o g r a m . " I n m o d o s t r u t t u r a t o e c o n c r e t o - h a e v i d e n z i a t o - d i m o s t r a n o c a p a c i t à d i i n t e r v e n t o c h e l i r e n d e a t t o r i c h i a v e n e l s i s t e m a s a l u t e d e l P a e s e , u n c a t a l i z z a t o r e c h i a v e d e l l e i n n o v a z i o n i g e n e r a t e d a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a p e r i m p l e m e n t a z i o n e r e a l e n e l l a s a n i t à p u b b l i c a . U n r u o l o i n t e g r a t o c h e i l C o m m u n i t y r e n d e p o s s i b i l e e f a c i l i t a " . C o n i p r o g e t t i f i n a n z i a t i q u e s t ' a n n o e n e l l e 1 3 e d i z i o n i p a s s a t e , i b a n d i G i l e a d h a n n o s o s t e n u t o e r e s o p o s s i b i l e u n t o t a l e d i o l t r e 7 0 0 p r o g e t t i c o n f i n a n z i a m e n t i t o t a l i p e r o l t r e 1 8 m i l i o n i d i e u r o . " S o l o d a l l ' u n i o n e d e l l ' i m p e g n o d i t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a s a l u t e p o s s o n o n a s c e r e s i n e r g i e c a p a c i d i m i g l i o r a r e l a s a l u t e i n d i v i d u a l e e c o l l e t t i v a - h a d i c h i a r a t o F r e d e r i c o d a S i l v a , G e n e r a l M a n a g e r e V i c e P r e s i d e n t d i G i l e a d S c i e n c e s I t a l i a - I l p a r a d i g m a O n e H e a l t h c i i n v i t a a c o n s i d e r a r e l a s a l u t e c o m e u n a m b i t o u n i c o , g l o b a l e e c i s p i n g e a d a f f r o n t a r e l e g r a n d i s f i d e s a n i t a r i e c o n u n a v i s i o n e i n t e g r a t a e s o v r a n a z i o n a l e . P e r n o i d i G i l e a d q u e s t o a p p r o c c i o s i t r a d u c e i n u n i m p e g n o c o s t a n t e n e l s o s t e n e r e p r o g e t t i c h e p r o m u o v a n o i n n o v a z i o n e , e q u i t à e p r o s s i m i t à , a n c h e n e i c o n t e s t i d o v e l e m a l a t t i e s o n o p i ù d i f f i c i l i d a e r a d i c a r e . I l F e l l o w s h i p e i l C o m m u n i t y A w a r d P r o g r a m , d a 1 4 a n n i , r a p p r e s e n t a n o l ' e s p r e s s i o n e p i ù c o n c r e t a d i q u e s t a v i s i o n e : s t r u m e n t i d i c o l l a b o r a z i o n e v i r t u o s a c h e , p a r t e n d o d a p r o s p e t t i v e g e n e r a l i , g e n e r a n o r i c a d u t e p o s i t i v e e t a n g i b i l i a l i v e l l o l o c a l e , i n a m b i t i c r u c i a l i c o m e l e m a l a t t i e i n f e t t i v e , e p a t i c h e , o n c o l o g i c h e e d e m a t o l o g i c h e " .