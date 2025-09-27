Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Sono ormai diversi anni che lEuropa, e a cascata il Ministero dellUniversità e della Ricerca, ci dicono che le funzioni delluniversità sono tre: la didattica, quindi formare i funzionari e i dirigenti del futuro, la ricerca e la cosiddetta terza missione, cioè dimostrare che le scoperte scientifiche possono produrre un bene sociale qui e ora. Questa iniziativa si inserisce proprio in questo quadro: aprire luniversità al territorio in cui opera. E' proprio con questo spirito che abbiamo organizzato una serie di attività culturali conferenze, una proiezione artistica, letture di poesie, visite guidate ai laboratori e infopoint pensate non solo per studenti e alunni, ma per tutti quelli che sono interessati a conoscere i nostri programmi. Abbiamo registrato una grandissima partecipazione e siamo particolarmente orgogliosi di aver preso parte alla Notte Europea della Ricerca con un ruolo di spicco, anche grazie al fatto che lorganizzazione complessiva dellevento è capeggiata da uno dei nostri docenti. Lo ha detto Luca Alfieri, direttore del dipartimento di Scienze umane UniMarconi, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, durante la quale lUniversità degli Studi Guglielmo Marconi ha aperto le porte della propria sede per unintera serata di incontri, esplorazioni e dialoghi dedicati alla scienza, allarte e allinnovazione.