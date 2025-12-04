R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O t t o d o t t o r a t i i n n o v a t i v i i n 5 u n i v e r s i t à e 4 r e g i o n i ( L a z i o , L o m b a r d i a , P i e m o n t e e P u g l i a ) p e r a p r i r e n u o v e f r o n t i e r e d e l l a r i c e r c a e a c c e l e r a r e i l c a m b i a m e n t o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . L e a r e e c o i n v o l t e s p a z i a n o d a l c a r d i o v a s c o l a r e a l l ' o n c o l o g i a , d a l l e n e u r o s c i e n z e a l l a D i g i t a l H e a l t h , f i n o a D a t a S c i e n c e e s c i e n z e o m i c h e . B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a h a c o - f i n a n z i a t o 8 d o t t o r a t i d i r i c e r c a d e l l a d u r a t a d i 3 a n n i r i v o l t i a g i o v a n i r i c e r c a t o r i c h e a v r a n n o a n c h e l ' o p p o r t u n i t à d i t r a s c o r r e r e 6 m e s i i n a z i e n d a . S i t r a t t a d i u n e s e m p i o v i r t u o s o d i p a r t n e r s h i p p u b b l i c o - p r i v a t o c o n i l m i n i s t e r o d e l l ' U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , s p i e g a u n a n o t a . I l p r o g e t t o è p r e s e n t a t o o g g i a R o m a i n c o n f e r e n z a s t a m p a . " U n ' a z i e n d a b i o - f a r m a c e u t i c a g l o b a l e c o m e B r i s t o l M y e r s S q u i b b m a n t i e n e l o s g u a r d o r i v o l t o a l f u t u r o e i l f i n a n z i a m e n t o d e g l i 8 d o t t o r a t i i n n o v a t i v i s i i n s e r i s c e i n q u e s t o c o n t e s t o - a f f e r m a R e g i n a V a s i l i o u , V i c e P r e s i d e n t , G e n e r a l M a n a g e r d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a - S i a m o u n ' a z i e n d a a t t e n t a a l l a r i c e r c a e a l l ' i n n o v a z i o n e e v i c i n a a l m o n d o a c c a d e m i c o . I p r o g r e s s i d e l l a s c i e n z a d e v o n o p a r t i r e d a l l a c o l l a b o r a z i o n e f r a i n d u s t r i a , u n i v e r s i t à , i s t i t u z i o n i e c e n t r i d i c u r a . B r i s t o l M y e r s S q u i b b , p r e s e n t e i n I t a l i a d a q u a s i 8 0 a n n i , è f r a l e p r i m e a z i e n d e p e r i m p e g n o i n r i c e r c a n e l n o s t r o P a e s e , c o n i l d i r e t t o c o i n v o l g i m e n t o d i s t r u t t u r e e r i c e r c a t o r i d i e c c e l l e n z a . N e g l i u l t i m i 5 a n n i a b b i a m o i n v e s t i t o o l t r e 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o n e l l a r i c e r c a c l i n i c a , c o n p i ù d i 1 7 0 s t u d i c l i n i c i a t t i v i i n o l t r e 8 0 0 c e n t r i o s p e d a l i e r i . L e o l t r e 4 5 m o l e c o l e a t t u a l m e n t e i n s p e r i m e n t a z i o n e r a p p r e s e n t a n o l ' i m p e g n o d i B r i s t o l M y e r s S q u i b b n e l r i s p o n d e r e c o n i n n o v a z i o n e e s e l e t t i v i t à a d e s i g e n z e m e d i c h e n o n s o d d i s f a t t e i n a r e e t e r a p e u t i c h e i m p o r t a n t i " , s o t t o l i n e a V a s i l i o u . " Q u a n d o i l M u r h a i s t i t u i t o i d o t t o r a t i i n n o v a t i v i - c o n t i n u a - a b b i a m o c o l t o l ' o p p o r t u n i t à d i i n s t a u r a r e u n a c o l l a b o r a z i o n e c o n a l c u n e u n i v e r s i t à i t a l i a n e e s u p p o r t a r e l a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e d e i d o t t o r a n d i , c h e c o n s e n t i r à l o r o d i a c q u i s i r e n u o v e c o m p e t e n z e e a v v i c i n a r s i a l m o n d o d e l l ' i m p r e s a " . U n o d e g l i o b i e t t i v i d e l l a M i s s i o n e 4 d e l P n r r è i l r a f f o r z a m e n t o d e i s i s t e m i d i r i c e r c a e l a l o r o i n t e r a z i o n e c o n i l m o n d o d e l l e i m p r e s e e d e l l e i s t i t u z i o n i , c h e s i c o n c r e t i z z a i n f o r m e d i c o l l a b o r a z i o n e , c o m e i p a r t e n a r i a t i f r a p u b b l i c o e p r i v a t o . L a r i p r o g r a m m a z i o n e d e l P n r r h a p r e v i s t o u n i n c r e m e n t o d e l c o n t r i b u t o a c a r i c o d e l m i n i s t e r o p e r c i a s c u n a b o r s a d i d o t t o r a t o , c h e o r a è p a r i a 6 0 m i l a e u r o . B r i s t o l M y e r s S q u i b b h a c o n t r i b u i t o a c o - f i n a n z i a r e g l i 8 d o t t o r a t i e l ' i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o è s t a t o d i c i r c a 5 8 7 m i l a e u r o . " L a r i c e r c a c l i n i c a r a p p r e s e n t a u n d r i v e r f o n d a m e n t a l e p e r l a c r e s c i t a d e l s i s t e m a P a e s e : a t t r a e i n v e s t i m e n t i , a c c e l e r a l ' a c c e s s o a t e r a p i e i n n o v a t i v e e r a f f o r z a l a c o m p e t i t i v i t à s c i e n t i f i c a d e l l ' I t a l i a - s o t t o l i n e a R o b e r t o P o s c i a , d i r e t t o r e U n i t à d i R i c e r c a c l i n i c a e C l i n i c a l C o m p e t e n c e A o u P o l i c l i n i c o U m b e r t o I , p r e s i d e n t e C o m i t a t o p e r l e T e r a p i e a v a n z a t e A i f a ( A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ) - I l n o s t r o P a e s e c o n t i n u a a d i s t i n g u e r s i p e r l a q u a l i t à d e g l i s t u d i c o n d o t t i , g e n e r a n d o v a l o r e p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e e p e r i p a z i e n t i . N o n o s t a n t e q u e s t o p o t e n z i a l e , i l s e t t o r e d e v e a f f r o n t a r e u n a c r i t i c i t à c r u c i a l e : l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e f o r m a t o c h e p o s s a e s s e r e ' a r r u o l a t o ' n e l S s n . F i g u r e c o m e d a t a m a n a g e r , s t u d y c o o r d i n a t o r e p r o f e s s i o n i s t i d e l l a r i c e r c a s o n o s e m p r e p i ù r i c h i e s t e , m a m a n c a n o p e r c o r s i f o r m a t i v i o m o g e n e i e r i c o n o s c i m e n t i p r o f e s s i o n a l i a d e g u a t i . I l r i s u l t a t o è u n t u r n o v e r e l e v a t o , o r g a n i c i i n s u f f i c i e n t i e u n a p e r d i t a d i a t t r a t t i v i t à v e r s o g l i s p o n s o r i n t e r n a z i o n a l i . P e r c o g l i e r e a p p i e n o l e o p p o r t u n i t à d e l l a r i c e r c a c l i n i c a è n e c e s s a r i o i n v e s t i r e s u f o r m a z i o n e , s e m p l i f i c a z i o n e o r g a n i z z a t i v a e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e e p e r c o r s i u n i v e r s i t a r i . S o l o c o s ì l ' I t a l i a p o t r à c o n s o l i d a r e i l p r o p r i o r u o l o d i p r o t a g o n i s t a e t r a s f o r m a r e l a r i c e r c a i n u n a u t e n t i c o m o t o r e d i s v i l u p p o e c o n o m i c o e s a n i t a r i " . " D a s e m p r e B r i s t o l M y e r s S q u i b b è p a r t n e r d e l l e i s t i t u z i o n i a l i v e l l o e u r o p e o , s o s t e n e n d o l a r i c e r c a e p r o m u o v e n d o l ' i n n o v a z i o n e s c i e n t i f i c a - d i c h i a r a M i c h a e l M a y , V i c e P r e s i d e n t , H e a d o f E u r o p e a n M e d i c a l , B r i s t o l M y e r s S q u i b b - I n E u r o p a c o n d u c i a m o i l 7 0 % d e l l e n o s t r e s p e r i m e n t a z i o n i . N e g l i u l t i m i 3 a n n i a b b i a m o i n v e s t i t o i n o l t r e , a l i v e l l o g l o b a l e , 2 8 m i l i a r d i d i d o l l a r i i n p r o g e t t i d i r i c e r c a e s v i l u p p o , d i c u i 1 1 , 2 s o l t a n t o n e l 2 0 2 4 . C o l l a b o r i a m o c o n l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , i l m o n d o a c c a d e m i c o , l e i s t i t u z i o n i e l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i a f f i n c h é l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a s i t r a d u c a i n m i g l i o r i r i s u l t a t i c l i n i c i . I n E u r o p a è s t r a t e g i c a l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' I h i , l ' I n n o v a t i v e H e a l t h I n i t i a t i v e , u n ' i m p o r t a n t e p a r t n e r s h i p p u b b l i c o - p r i v a t o t r a l ' U n i o n e e u r o p e a e l e i n d u s t r i e d e l l e s c i e n z e d e l l a v i t a . C o n u n b u d g e t c o m p l e s s i v o d i 2 , 4 m i l i a r d i d i e u r o , I h i f i n a n z i a p r o g e t t i d i c o l l a b o r a z i o n e d i r i c e r c a e i n n o v a z i o n e , c o n l ' o b i e t t i v o d i a f f r o n t a r e i m p o r t a n t i s f i d e p e r l a s a l u t e p u b b l i c a , m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i p e r i p a z i e n t i e r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ' E u r o p a n e l s e t t o r e s a n i t a r i o a l i v e l l o g l o b a l e . A t t r a v e r s o l ' I h i , B r i s t o l M y e r s S q u i b b n o n s o l o p o t e n z i a l e p r o p r i e c a p a c i t à d i r i c e r c a e s v i l u p p o , m a c o n t r i b u i s c e a t t i v a m e n t e a p l a s m a r e i l f u t u r o d e l l e c u r e i n E u r o p a e n e l m o n d o " . G l i 8 d o t t o r a t i s o n o a t t i v a t i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n 5 u n i v e r s i t à i t a l i a n e : 2 a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i B a r i , 2 a l l a S a p i e n z a u n i v e r s i t à d i R o m a , 2 a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a , u n o a l l ' H u m a n i t a s U n i v e r s i t y d i M i l a n o e u n o a l l ' u n i v e r s i t à d e l P i e m o n t e O r i e n t a l e . " G l i 8 p r o g e t t i , c h e s o n o p a r t i t i a n o v e m b r e , s p a z i a n o d a l l ' a r e a c a r d i o v a s c o l a r e a o n c o l o g i a , n e u r o s c i e n z e , D i g i t a l H e a l t h , D a t a S c i e n c e , f i n o a l l e s c i e n z e o m i c h e - e l e n c a A l e s s a n d r o B i g a g l i , S e n i o r M e d i c a l D i r e c t o r , B r i s t o l M y e r s S q u i b b I t a l i a - S o n o p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t i i d o t t o r a t i s u l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e , c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e c o l p i t e d a g r a v i m a l a t t i e . A d e s e m p i o , i l d o t t o r a t o i n N e t w o r k O n c o l o g y e P r e c i s i o n M e d i c i n e f o r m a r i c e r c a t o r i n e l l ' o n c o l o g i a p e r s o n a l i z z a t a a t t r a v e r s o l ' u s o d e l l a n e t w o r k m e d i c i n e " . N e l l o s t e s s o a m b i t o s i p o n e a n c h e i l p r o g e t t o p e r i d e n t i f i c a r e p o t e n z i a l i m e c c a n i s m i m o l e c o l a r i e c e l l u l a r i m o d u l a t i d a l l ' a t t i v i t à f i s i c a , c h e c o n t r i b u i r a n n o a i d e n t i f i c a r e t a r g e t m o l e c o l a r i p e r a i u t a r e l a v a l u t a z i o n e c l i n i c a d e i p a z i e n t i c o n s c l e r o s i m u l t i p l a s o t t o p o s t i a u n p r o g r a m m a d i e s e r c i z i o f i s i c o e d e v e n t u a l m e n t e s v i l u p p a r e n u o v i t r a t t a m e n t i t e r a p e u t i c i s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t i . " U n a l t r o e s e m p i o - p r o s e g u e B i g a g l i - è i l d o t t o r a t o i n D a t a S c i e n c e i n M e d i c i n e , c h e v u o l e f o r m a r e e s p e r t i n e l l a g e s t i o n e e a n a l i s i d e i B i g d a t a p e r l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e . L ' o b i e t t i v o è i d e n t i f i c a r e p r o f i l i p r e d i t t i v i d e l l e m a l a t t i e p e r m i g l i o r a r e d i a g n o s i , p r o g n o s i e t r a t t a m e n t i p e r s o n a l i z z a t i . Q u e s t o a p p r o c c i o p u ò r i v o l u z i o n a r e l a p r a t i c a c l i n i c a e s v i l u p p a r e n u o v e t e r a p i e d i p r e c i s i o n e . I n o l t r e , l e t e c n o l o g i e c h e d e r i v a n o d a l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e e d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p o s s o n o a c c e l e r a r e l a n a s c i t a d i t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i " . A n c o r a , " i l d o t t o r a t o D i g i C a r d i o P a T h è v o l t o a s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e a v a n z a t e n e l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i a t t r a v e r s o l ' u t i l i z z o d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , m o n i t o r a g g i o r e m o t o e s o l u z i o n i d i a g n o s t i c h e i n n o v a t i v e . L a c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e d i B m s d e r i v a a n c h e d a l l a c o n t i n u a e p r o f i c u a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m o n d o a c c a d e m i c o " . " Q u e s t o a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e - c o n c l u d e V a s i l i o u - f a v o r i s c e l a c r e s c i t a d i c o m p e t e n z e t r a s v e r s a l i e i n n o v a t i v e . G r a z i e a l l ' i n t e r a z i o n e c o n i c e n t r i e c o n i g i o v a n i c h e h a n n o v i n t o l e b o r s e d i s t u d i o c h e s u p p o r t i a m o , s i s v i l u p p a u n a c o n t a m i n a z i o n e v i r t u o s a d i c o m p e t e n z e , s p u n t i e s c a m b i o s c i e n t i f i c o c h e a r r i c c h i s c e t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i e p u ò a u m e n t a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l ' s i s t e m a P a e s e ' " .