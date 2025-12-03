R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P e r l a v a c c i n a z i o n e a n t i n f l u e n z a l e " s i a m o i n z o n a C e s a r i n i " . M a , v i s t a l ' i m p r e v e d i b i l i t à d e l l a c u r v a e p i d e m i c a , p e r p r o t e g g e r e " f r a g i l i e a n z i a n i s i a m o a n c o r a i n t e m p o " , q u i n d i " è n e c e s s a r i o a f f r e t t a r s i p e r d e c i d e r e d i v a c c i n a r s i " . L o r i c o r d a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e G i a n n i R e z z a , p r o f e s s o r e s t r a o r d i n a r i o d i I g i e n e e S a n i t à p u b b l i c a a l l ' u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o , d o p o l a p r e s e n t a z i o n e a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l l o s p o t R a i , c o n t e s t i m o n i a l C a r l o C o n t i , d e d i c a t o a l l a c a m p a g n a d i v a c c i n a z i o n e c o n t r o l ' i n f l u e n z a . " C o n s i d e r a t o c h e i l p i c c o i n f l u e n z a l e p o t r e b b e a n c h e v e r i f i c a r s i e n t r o d i c e m b r e - p r e c i s a R e z z a - c o m e g i à a v v e n n e n e l l a s t a g i o n e 2 0 2 2 - 2 3 , p e r l a v a c c i n a z i o n e s i a m o i n z o n a C e s a r i n i , d a l m o m e n t o c h e g l i a n t i c o r p i i m p i e g a n o a l m e n o u n a d e c i n a d i g i o r n i p e r r a g g i u n g e r e l i v e l l i p r o t e t t i v i . E ' p e r ò d a c o n s i d e r a r e c h e l ' a n d a m e n t o d e l l a c u r v a i n f l u e n z a l e è i m p r e v e d i b i l e p e r c u i , c o m u n q u e , u n g r a n n u m e r o d i c a s i p o t r e b b e v e r i f i c a r s i d u r a n t e i l m e s e g e n n a i o , c o n u n a c o d a v e r s o f e b b r a i o " . D a q u i l ' i n v i t o a v a c c i n a r s i p e r c h i n o n l ' h a a n c o r a f a t t o . R e z z a r i c o r d a c h e " l e c o p e r t u r e p e r i l v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e n e g l i a n z i a n i i n I t a l i a s i f e r m a n d o p o c o a l d i s o p r a d e l 5 0 % n e g l i u l t r a 6 5 e n n i , i n b u o n a c o m p a g n i a d e l l a F r a n c i a , e p i ù o m e n o i n p o s i z i o n e m e d i a n a i n E u r o p a . Q u e s t ' a n n o , p e r ò , a l c u n e R e g i o n i c o m e l a L o m b a r d i a h a n n o g i à v a c c i n a t o u n n u m e r o c o n s i d e r e v o l e d i a n z i a n i , p a r t e n d o i n t e m p o u t i l e c o n l a c a m p a g n a v a c c i n a l e " , c o n c l u d e l ' e p i d e m i o l o g o .