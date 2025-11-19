R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n i n t e r v e n t o m o d u l a t o e i n t e l l i g e n t e c h e r i p r o g r a m m a i l s i s t e m a i m m u n i t a r i o a l t e r a t o , s e n z a a g g r e d i r l o , p e r s p e g n e r e l ’ i n f i a m m a z i o n e e t o r n a r e a u n a s i t u a z i o n e d i e q u i l i b r i o . È l o s c e n a r i o c h e s i a p r e g r a z i e a t e r a p i e i n n o v a t i v e a t t u a l m e n t e a l l o s t u d i o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l e m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e a u t o i m m u n i . I n s i e m e a l l a p o s s i b i l i t à d i f a r e d i a g n o s i p r e c o c e , a l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e e a l c o n t r i b u t o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e ( I a ) , q u e s t e n u o v e p r o s p e t t i v e t e r a p e u t i c h e s t a n n o r i d i s e g n a n d o i l f u t u r o d e l l a r e u m a t o l o g i a . S e n e è p a r l a t o o g g i , a M i l a n o , n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l 6 2 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S i r - S o c i e t à i t a l i a n a d i r e u m a t o l o g i a . L ’ e v e n t o , c h e s i s v o l g e r à a R i m i n i d a l 2 6 a l 2 9 n o v e m b r e , c e l e b r a q u e s t ’ a n n o i l 7 5 ° a n n i v e r s a r i o d a l l a f o n d a z i o n e d e l l a S o c i e t à S c i e n t i f i c a . " L ’ i n n o v a z i o n e p i ù p r o m e t t e n t e s o n o l e t e r a p i a c e l l u l a r i n a t e d a l l a r i c e r c a s u i t u m o r i " , s p i e g a A n d r e a D o r i a , p r e s i d e n t e S i r , p r o f e s s o r e d i R e u m a t o l o g i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P a d o v a , c h e a n t i c i p a u n o d e i t e m i p i ù a t t e s i d e l p r o s s i m o C o n g r e s s o . " L e C a r - T ( C h i m e r i c A n t i g e n R e c e p t o r T c e l l s ) s o n o l i n f o c i t i d e l p a z i e n t e r i p r o g r a m m a t i i n l a b o r a t o r i o p e r r i c o n o s c e r e e d i s t r u g g e r e l e c e l l u l e c h e p r o d u c o n o g l i a u t o a n t i c o r p i r e s p o n s a b i l i d i i n f i a m m a z i o n e o a l t r i d a n n i a d o r g a n i e t e s s u t i G i à u s a t e i n o n c o l o g i a , s t a n n o m o s t r a n d o r i s u l t a t i s o r p r e n d e n t i a n c h e i n a l c u n e m a l a t t i e a u t o i m m u n i c o m e l u p u s e s c l e r o d e r m i a , c o n r e m i s s i o n i p r o l u n g a t e " . M a a d e s s o " l a r i c e r c a s i s t a g i à s p i n g e n d o o l t r e , c o n u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i C a r - T d e t t e ‘ r e g o l a t o r i e ’ , p i ù ‘ g e n t i l i ’ , c a p a c i d i s p e g n e r e l ’ i n f i a m m a z i o n e i n v e c e d i d i s t r u g g e r e l e c e l l u l e i m m u n i t a r i e - i l l u s t r a - I n u n o s t u d i o p r e s e n t a t o a l l ’ u l t i m o c o n g r e s s o d e l l ’ A m e r i c a n C o l l e g e o f R h e u m a t o l o g y , q u e s t e C a r - T r e g s o n o s t a t e t e s t a t e n e l l ’ a r t r i t e r e u m a t o i d e p e r r i c o n o s c e r e c o m e b e r s a g l i o s p e c i f i c o l a c i t r u l l i n a , m o l e c o l a c h i a v e i n q u e s t a m a l a t t i a , r e s p o n s a b i l e d e l l a p r o d u z i o n e d i a u t o a n t i c o r p i . N e l t e s s u t o a r t i c o l a r e , l e C a r - T r e g l e g a n o l a c i t r u l l i n a c r e a n d o u n m i c r o a m b i e n t e a n t i n f i a m m a t o r i o e i m m u n o m o d u l a n t e , r i d u c e n d o i l d a n n o e s e n z a g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i d e l l e C a r - T e f f e t t r i c i . U n a l t r o f i l o n e e m e r g e n t e - a g g i u n g e D o r i a - r i g u a r d a g l i a n t i c o r p i b i s p e c i f i c i . V e r s i o n e ‘ s m a r t ’ d e l l e t e r a p i e b i o l o g i c h e t r a d i z i o n a l i , s o n o m o l e c o l e c a p a c i d i l e g a r s i a d u e b e r s a g l i c o n t e m p o r a n e a m e n t e , a u m e n t a n d o l ’ e f f i c a c i a d e g l i a n t i c o r p i a s i n g o l o b e r s a g l i o . C ’ è p o i i l g r a n d e c a p i t o l o d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e : b i o p s i e s i n o v i a l i e a n a l i s i m o l e c o l a r i d e i t e s s u t i a r t i c o l a r i p r o m e t t o n o d i i d e n t i f i c a r e i n a n t i c i p o q u a l e f a r m a c o f u n z i o n e r à m e g l i o p e r c i a s c u n p a z i e n t e . L ’ a u s p i c i o è c h e q u e s t i p r o g r e s s i e n t r i n o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a n e i p r o s s i m i 4 - 5 a n n i . N o n p a r l e r e m o a n c o r a d i ‘ g u a r i g i o n e ’ – p e r c h é l a p r e d i s p o s i z i o n e g e n e t i c a a l l ’ a u t o i m m u n i t à r e s t a – m a d i r e m i s s i o n i d u r a t u r e , s e n z a t e r a p i a e c o n u n a q u a l i t à d i v i t a n e t t a m e n t e m i g l i o r e " . P a r l a n d o d i n u o v e f r o n t i e r e d e l l a r e u m a t o l o g i a , R o b e r t o C a p o r a l i , p r e s i d e n t e e l e t t o S i r , p r o f e s s o r e d i R e u m a t o l o g i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o e d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o d i R e u m a t o l o g i a A s s t G a e t a n o P i n i - C t o , r i c o r d a c o m e l a p r i m a v e r a r i v o l u z i o n e n o n a p p a r t e n g a a l f u t u r o , m a a l p r e s e n t e , o s s i a l a d i a g n o s i p r e c o c e . " A b b i a m o c o n o s c e n z e e s t r u m e n t i p e r r i c o n o s c e r e m o l t e m a l a t t i e r e u m a t i c h e n e l l e l o r o p r i m i s s i m e f a s i - a f f e r m a - I l p r o b l e m a , s e m m a i , è o r g a n i z z a t i v o : i p a z i e n t i d e v o n o a r r i v a r e p r i m a d a l r e u m a t o l o g o , p e r c h é i n t e r v e n i r e t e m p e s t i v a m e n t e p u ò c a m b i a r e l a s t o r i a d e l l a m a l a t t i a . G r a z i e a e s a m i d e l s a n g u e , g e n e t i c a , p r o f i l i m e t a b o l i c i , i m m a g i n i e a l g o r i t m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s t a , i n o l t r e , d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù c o n c r e t a l a p o s s i b i l i t à d i p r e d i r e l ’ a n d a m e n t o d e l l a m a l a t t i a , l o s v i l u p p o d e l l e s u e c o m p l i c a n z e e l a r i s p o s t a a i d i v e r s i p o s s i b i l i t r a t t a m e n t i . N e l l a p s o r i a s i , a d e s e m p i o - c h i a r i s c e C a p o r a l i - a l c u n i i n d i c a t o r i p e r m e t t o n o g i à d i c a p i r e q u a l i p a z i e n t i s o n o p i ù a r i s c h i o d i s v i l u p p a r e l ’ a r t r i t e p s o r i a s i c a ; n e l l e v a s c u l i t i o n e l l e m i o s i t i , t e s t m i r a t i p o s s o n o s u g g e r i r e s e l a m a l a t t i a s a r à p i ù o m e n o a g g r e s s i v a ; n e l l ’ a r t r i t e r e u m a t o i d e , l ’ a n a l i s i m o l e c o l a r e d e l l a b i o p s i a s i n o v i a l e a i u t a a d i s t i n g u e r e c h i r i s p o n d e r à m e g l i o a u n a c e r t a t e r a p i a " . C e r t o " n o n s i t r a t t a a n c o r a d i p r a t i c a c l i n i c a d i r o u t i n e - a v v e r t e - m a l a d i s t a n z a t r a l a b o r a t o r i o e a m b u l a t o r i o s i s t a a c c o r c i a n d o . A l c u n i m a r c a t o r i g i à l i c o n o s c i a m o , e s t i a m o i m p a r a n d o a u s a r l i . A l t r i s o n o i n u n a f a s e d i r i c e r c a m o l t o v i c i n a a l l ’ a p p l i c a z i o n e r e a l e . S t i a m o a n d a n d o n e l l a d i r e z i o n e d i p o t e r s c e g l i e r e i l f a r m a c o g i u s t o , a l m o m e n t o g i u s t o , p e r o g n i s p e c i f i c o p a z i e n t e . O g g i i r e u m a t o l o g i h a n n o a d i s p o s i z i o n e m o l t e t e r a p i e - s o t t o l i n e a l ’ e s p e r t o - m a n o n s e m p r e è c h i a r o q u a l e s i a l a m i g l i o r e p e r c i a s c u n o . C o n i n u o v i b i o m a r c a t o r i , o l t r e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l p a z i e n t e , s a r à p o s s i b i l e e v i t a r e i t e n t a t i v i ‘ p r o v a e s b a g l i a ’ , r i d u r r e i m e s i p e r s i c o n t e r a p i e i n e f f i c a c i e t r a t t a r e s u b i t o i n m o d o m i r a t o i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a p r e c o c e o a g g r e s s i v a ” . A d a c c e l e r a r e q u e s t e t r a s f o r m a z i o n i c ’ è l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . " L e n o s t r e m a l a t t i e s o n o c o m p l e s s e , c r o n i c h e , v a r i a b i l i n e l t e m p o e p e r m o n i t o r a r l e s e r v o n o t a n t i s s i m i d a t i : c l i n i c i , d i l a b o r a t o r i o , i m m a g i n i r a d i o g r a f i c h e e d e c o g r a f i c h e " , e v i d e n z i a A n g e l a A n n a P a d u l a , v i c e p r e s i d e n t e S i r , d i r e t t r i c e d e l l ’ U o c d i R e u m a t o l o g i a d e l l ’ A o r S a n C a r l o d i P o t e n z a e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o d i R e u m a t o l o g i a d e l l a R e g i o n e B a s i l i c a t a . " L ’ I a p u ò a n a l i z z a r e q u e s t e i n f o r m a z i o n i i n m o d o r a p i d i s s i m o e p r e c i s o , i n d i v i d u a n d o c o n n e s s i o n i c h e a l l ’ o c c h i o u m a n o p o s s o n o s f u g g i r e . È u n o s t r u m e n t o p o t e n t e , c h e m i g l i o r a d i a g n o s i , s c e l t a t e r a p e u t i c a e f o l l o w - u p " . " A l c o n g r e s s o S i r - a n t i c i p a P a d u l a - s a r a n n o p r e s e n t a t i 3 s t u d i c h e m o s t r a n o c o m e l ’ I a s t i a g i à e n t r a n d o n e l l a p r a t i c a r e u m a t o l o g i c a . I l p r i m o r i g u a r d a l e a r t r o p a t i e m i c r o c r i s t a l l i n e e i l d e e p l e a r n i n g : u n a l g o r i t m o h a r i c o n o s c i u t o a u t o m a t i c a m e n t e i c r i s t a l l i n e l l e e c o g r a f i e d e l g i n o c c h i o , r e n d e n d o l a d i a g n o s i p i ù o g g e t t i v a e a c c e s s i b i l e a n c h e n e i c e n t r i m e n o s p e c i a l i z z a t i . I l s e c o n d o h a i m p i e g a t o r a d i o m i c a e m a c h i n e l e a r n i n g p e r d i s t i n g u e r e d u e f i b r o s i p o l m o n a r i q u a s i i d e n t i c h e a l l a T a c ( q u e l l a i d i o p a t i c a e q u e l l a a s s o c i a t a a l l ’ a r t r i t e r e u m a t o i d e ) : u n a d i f f e r e n z a f o n d a m e n t a l e p e r c h é l e t e r a p i e s o n o c o m p l e t a m e n t e d i v e r s e . I l t e r z o s t u d i o h a r i g u a r d a t o i l l u p u s , c o n u n m o d e l l o i n g r a d o d i p r e v e d e r e i l r i s c h i o d i r i a t t i v a z i o n e d e l l a m a l a t t i a a 1 2 m e s i , p e r m e t t e n d o f o l l o w - u p p i ù s t r e t t i e i n t e r v e n t i p i ù t e m p e s t i v i . I n s o m m a , p u r n o n s o s t i t u e n d o i l m e d i c o , l ’ I a p u ò s u p p o r t a r c i i n m o d o s t r a o r d i n a r i o m a d o b b i a m o u s a r l a c o n r i g o r e - c o n s i g l i a l ’ e s p e r t a - g l i a l g o r i t m i s o n o t a n t o a f f i d a b i l i q u a n t o l o s o n o i d a t i c o n c u i v e n g o n o a d d e s t r a t i . S e r v o n o c o m p e t e n z e , s t a n d a r d i z z a z i o n e e c o l l a b o r a z i o n e , n o n s o l o t r a c e n t r i , m a a n c h e t r a d i v e r s e p r o f e s s i o n a l i t à , i n g e g n e r i , d a t a s c i e n t i s t e c l i n i c i " . A t a l e p r o p o s i t o , F i r a - F o n d a z i o n e i t a l i a n a p e r l a r i c e r c a i n r e u m a t o l o g i a E t s l a n c e r à l a s u a u l t i m a i n i z i a t i v a a s o s t e n g o d i u n a m a g g i o r c o n o s c e n z a e c o m p r e n s i o n e d e l l e m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e . " L a p r i m a B o r s a d i R i c e r c a C a r l a F r a c c i , c h e a b b i a m o p o t u t o f i n a n z i a r e g r a z i e a l l a r a c c o l t a f o n d i p r o m o s s a l a s c o r s a p r i m a v e r a a t t r a v e r s o i l 1 ° G a l a F i r a p e r l a R i c e r c a , s a r à a s s e g n a t a t r a m i t e u n b a n d o d e l v a l o r e d i 4 0 0 m i l a e u r o d e s t i n a t o a s o s t e n e r e u n p r o g e t t o d e d i c a t o a l l ’ e p i d e m i o l o g i a d e l l e m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e i n I t a l i a " , a n n u n c i a A l b e r t o C a u l i , p r e s i d e n t e F i r a , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i R e u m a t o l o g i a d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i C a g l i a r i e d i r e t t o r e d e l l a s t r u t t u r a c o m p l e s s a d i R e u m a t o l o g i a d e l l ' A o u d e l c a p o l u o g o s a r d o . " A o g g i , i n f a t t i , n o n d i s p o n i a m o d i d a t i c o n s o l i d a t i e a g g i o r n a t i s u l l a r e a l e d i f f u s i o n e d e l l e n u m e r o s e p a t o l o g i e r e u m a t o l o g i c h e n e l n o s t r o P a e s e - o s s e r v a C a u l i - C o n q u e s t o s t u d i o i n t e n d i a m o o f f r i r e u n a f o t o g r a f i a d e t t a g l i a t a , p r e c i s a e s c i e n t i f i c a m e n t e f o n d a t a , u t i l e a i d e c i s o r i , a l l e R e g i o n i e a l l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e p e r p i a n i f i c a r e a l m e g l i o l e r i s o r s e n e c e s s a r i e a r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e i p a z i e n t i . S i a m o c o n v i n t i c h e c o n o s c e r e i n u m e r i r e a l i r e n d e r à p i ù e f f i c a c e s i a l ’ a t t i v i t à c l i n i c o - a s s i s t e n z i a l e s i a q u e l l a d i r i c e r c a . P r e s e n t e r e m o u f f i c i a l m e n t e i l b a n d o a l l a c o m u n i t à d e i r e u m a t o l o g i i t a l i a n i d u r a n t e i l p r o s s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i r d i R i m i n i , e c i a s p e t t i a m o u n a p a r t e c i p a z i o n e a m p i a e q u a l i f i c a t a , c o s ì d a p o t e r p r o c e d e r e i n t e m p i r a p i d i a l l ’ a s s e g n a z i o n e d e l l a b o r s a " . C o n f e r m a t a a n c h e q u e s t ’ a n n o l a S i R u n , c o r s a n o n c o m p e t i t i v a o r g a n i z z a t a d a l l a S i r i n o c c a s i o n e d e l l ’ a p e r t u r a d e l s u o C o n g r e s s o n a z i o n a l e ( i n f o e a d e s i o n i c o n g r e s s o s i r . c o m / s i r - r u n / ) . A R i m i n i , v e r r à i n o l t r e , p r e s e n t a t a u f f i c i a l m e n t e l a n u o v a b r o c h u r e S i r s u l l a p r e v e n z i o n e d e l l e m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e , c h e s a r à c o n s e g n a t a a i p a r t e c i p a n t i .