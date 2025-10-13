R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m o r t e d i F r a n c o L a n z a r i n i , s o p r a v v i s s u t o a l l ’ e c c i d i o n a z i f a s c i s t a d i M a r z a b o t t o , è u n a n o t i z i a d o l o r o s a e c i r i c o r d a l ’ e s s e n z i a l e v a l o r e d e i t e s t i m o n i d i q u e l l a s t a g i o n e n e l l a q u a l e l a f e r o c i a u m a n a h a t r a v o l t o q u a l s i a s i f o r m a d i c i v i l t à " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " D u r a n t e t u t t a l a s u a v i t a h a r a c c o n t a t o q u e i d r a m m a t i c i m o m e n t i a f f i n c h é i l r i c o r d o f o s s e d i m o n i t o . C o n t r o o g n i r e v i s i o n i s m o s t o r i c o t o c c a a n o i m a n t e n e r e v i v a l a s u a t e s t i m o n i a n z a p e r c o n t i n u a r e l a s u a o p e r a d i c o s t r u z i o n e d i u n a s o c i e t à f o n d a t a s u l l a p a c i f i c a c o n v i v e n z a . T u t t a l a c o m u n i t à d e m o c r a t i c a s i s t r i n g e a i s u o i f a m i l i a r i e a q u a n t i g l i h a n n o v o l u t o b e n e ” .