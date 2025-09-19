R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C e l e b r i a m o o g g i l a p r i m a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e g l i I n t e r n a t i m i l i t a r i i t a l i a n i n e i c a m p i d i c o n c e n t r a m e n t o t e d e s c h i d o p o l ’ 8 s e t t e m b r e d e l ’ 4 3 . N e l l a m e m o r i a d e l l a R e p u b b l i c a v i e n e i n q u e s t o m o d o i m p r e s s o , e d e f i n i t o , u n s e g n o d i g r a n d e i m p o r t a n z a . U n s e g n o c h e r a f f o r z a - i n q u a n t o l a c o m p l e t a - l a r a d i c e d e l l a d e m o c r a z i a c o n q u i s t a t a d a l n o s t r o p o p o l o . E p e r c h é r e n d e p i e n a m e n t e o n o r e a i m i l i t a r i i t a l i a n i c h e e b b e r o i l c o r a g g i o d i p r o n u n c i a r e i l l o r o n o a l n a z i f a s c i s m o , p a g a n d o u n p r e z z o p e r s o n a l e a l t i s s i m o e s u b e n d o , a l t e r m i n e d e l l a g u e r r a , u n a s o r t a d i o s c u r a m e n t o d e l l a l o r o r e s i s t e n z a , t r a v a g l i a t a e d e r o i c a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c e l e b r a n d o a l Q u i r i n a l e l a G i o r n a t a d e g l i I n t e r n a t i m i l i t a r i . " C o n q u e l n o a i f a s c i s t i d i S a l ò e a l l e t r u p p e d i o c c u p a z i o n e - h a r i m a r c a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - d i f e s e r o l a d i g n i t à e i l s e n s o a u t e n t i c o d e l l ’ a m o r d i P a t r i a q u a n d o l o s t e s s o v e r t i c e d e l l o S t a t o s i e r a d i s s o l t o " .