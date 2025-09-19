R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " T r a l e v i c e n d e t r a g i c h e s e g u i t e a l l ’ A r m i s t i z i o c e r t a m e n t e u n v a l o r e d i s i m b o l o d i r e s i s t e n z a è s t a t o a s s u n t o d a l l o s c o n t r o a r m a t o c h e l a D i v i s i o n e A c q u i i n g a g g i ò c o n l e t r u p p e t e d e s c h e a C e f a l o n i a e C o r f ù . M i g l i a i a d i i t a l i a n i c a d d e r o t r a u f f i c i a l i e s o t t u f f i c i a l i , t r a m o r t i i n c o m b a t t i m e n t o e t r u c i d a t i d o p o e s s e r e s t a t i f a t t i p r i g i o n i e r i . È s t a t a R e s i s t e n z a q u e l l a d e i m i l i t a r i c a t t u r a t i o u c c i s i n e i B a l c a n i o n e l l e d i v e r s e i s o l e d e l l a G r e c i a , d e i m i l i t a r i f a t t i p r i g i o n i e r i a l l ’ a r r i v o n e l l e c i t t à i t a l i a n e d e l l e f o r z e o c c u p a n t i t e d e s c h e . N e i n o p r o n u n c i a t i a l l o r a c i s o n o r a g i o n i m o r a l i e c i v i l i , n a t e c e r t a m e n t e d a l l a f e d e l t à a l g i u r a m e n t o a l l a c o r o n a e a l l ’ I t a l i a , r a f f o r z a t e d a r a g i o n i d i c o s c i e n z a e d a l s e n s o d i u m a n i t à e d e l l a p r o p r i a p e r s o n a l e d i g n i t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c e l e b r a n d o a l Q u i r i n a l e l a G i o r n a t a d e g l i I n t e r n a t i m i l i t a r i . " A d e t e r m i n a r e l a s c e l t a d i c o s ì t a n t i n o - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - v i f u i n d u b b i a m e n t e l a p e r c e z i o n e d i u n t r a d i m e n t o p r o f o n d o d e l r e g i m e . N e l f a r s i v a s s a l l o d e l n a z i s m o i l r e g i m e r e s e e v i d e n t e l a d i s t a n z a d a i v a l o r i p i ù p r o f o n d i d e l p o p o l o i t a l i a n o . I l f a s c i s m o s i c o n t r a p p o s e d i f a t t o a l l a n a z i o n e e s p i n s e q u a n t i n e l l a c u l t u r a p a t r i o t t i c a e r i s o r g i m e n t a l e e r a n o s t a t i f o r m a t i a c e r c a r e u n a n u o v a c a s a d a e d i f i c a r e p e r e s p r i m e r e i s e n t i m e n t i d e l P a e s e " .