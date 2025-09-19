R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I m i l i t a r i , a b b a n d o n a t i a l o r o s t e s s i d o p o l ’ 8 s e t t e m b r e , c h e d i f e s e r o l ’ o n o r e d e l l a P a t r i a r i f i u t a n d o l ’ a r r u o l a m e n t o n e l l ’ e s e r c i t o t e d e s c o o i n q u e l l o d i S a l ò s a p e v a n o d i c o m p i e r e u n a s c e l t a d i g r a v e r i s c h i o s u l p i a n o p e r s o n a l e . T a n t i p a g a r o n o c o n l a v i t a . T a n t i m o r i r o n o n e i l a g e r t e d e s c h i . T u t t i p a t i r o n o s o f f e r e n z e i m m a n i v i v e n d o i n c o n d i z i o n i d i s o s t a n z i a l e s c h i a v i t ù p e r u n a n n o e m e z z o . S o f f e r e n z e e f e r i t e n o n c a n c e l l a b i l i . L a l i b e r t à d i c u i o g g i c i g i o v i a m o h a u n d e b i t o v e r s o i l c o r a g g i o d i q u e s t i u o m i n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c e l e b r a n d o a l Q u i r i n a l e l a G i o r n a t a d e g l i I n t e r n a t i m i l i t a r i . " P a t r i o t i - h a r i b a d i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e n e i c a m p i t e d e s c h i s o n o s t a t i p r i v a t i d e l l a s t e s s a l o r o i d e n t i t à e r i d o t t i a u n n u m e r o , c h e h a n n o r e s p i n t o l u s i n g h e e p r o m e s s e q u a n d o è s t a t o l o r o p r o p o s t a l a r i n u n c i a a l l a l o r o d i g n i t à d i i t a l i a n i i n c a m b i o d i u n a s c a r c e r a z i o n e . P a t r i o t i c h e , n e l l e b a r a c c h e , d o p o i l l a v o r o , h a n n o c o m i n c i a t o a t e s s e r e i f i l i d i q u e l l e r e l a z i o n i s o l i d a l i , d i q u e l l ’ e t i c a c o l l e t t i v a c h e s a r e b b e d i v e n t a t a l ’ h u m u s d i u n n u o v o i n i z i o p e r l ’ I t a l i a " . " C i r c a 6 5 0 m i l a s o n o s t a t i i m i l i t a r i – c o n l o r o a n c h e t a n t i c i v i l i - c h e h a n n o p r o n u n c i a t o q u e l n o a u n a r i c h i e s t a i m p e r i o s a e g r a v i d a d i m i n a c c i a , c o n t r a r i a a l l a l o r o c o s c i e n z a . U n n u m e r o e n o r m e , c h e m e r i t a d i e s s e r e s o t t o l i n e a t o , a n c h e p e r c h é n o n s i è f o r m a t o s u l l a b a s e d i u n o r d i n e o d i u n a i n d i c a z i o n e i s t i t u z i o n a l e m a è s o r t o d a u n a l o r o p e r s o n a l e , c o n s a p e v o l e s c e l t a . L a c o n f u s i o n e s e g u i t a a l l ’ 8 s e t t e m b r e p o t e v a i n d u r r e a s c e l t e d i v e r s e , p i ù c o n v e n i e n t i . I n v e c e l a r i s p o s t a , c o s ì a m p i a , d e i m i l i t a r i i t a l i a n i è s t a t a q u e l l a d e l r i f i u t o . I n n o m e d e l l ’ I t a l i a . P e r n o n c o m b a t t e r e c o n t r o a l t r i i t a l i a n i . P e r n o n r e n d e r s i c o m p l i c i d e g l i o r r o r i c h e g i à v e n i v a n o a l l a l u c e . P e r n o n p i e g a r s i d a v a n t i a c h i s i p r e s e n t a v a d a n e m i c o e p r e t e n d e v a s u d d i t a n z a . L e s c e l t e c o r a g g i o s e d e i m i l i t a r i i t a l i a n i h a n n o a v u t o a n c h e u n p e s o e f f e t t i v o s u g l i e v e n t i . Q u e l l e s c e l t e - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - h a n n o r e s o p i ù d e b o l e l ’ o c c u p a n t e e f a v o r i t o a n c h e c o n c r e t a m e n t e l a L i b e r a z i o n e " .