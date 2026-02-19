( T e c n o l o g i a ) - H O N O R p r e s e n t a o g g i l a c a m p a g n a p e r i l n u o v o M a g i c 8 L i t e , u n p r o g e t t o c h e m e t t e a l c e n t r o i l c o n c e t t o d i " p r o o f - o f - p e r f o r m a n c e " : n o n s i t r a t t a p i ù s o l t a n t o d i d i c h i a r a r e l a r o b u s t e z z a d i u n d e v i c e , m a d i d i m o s t r a r l a a t t r a v e r s o t e s t c h e s i m u l a n o g l i i m p r e v i s t i t i p i c i d e l l a v i t a m o d e r n a . I l c o n c e p t " N i e n t e p a n i c o , t a n t o r e s i s t e " s i n t e t i z z a u n a v i s i o n e i n c u i l o s m a r t p h o n e è p r o g e t t a t o p e r c o n t e s t i n o n c o n t r o l l a t i , f a t t i d i c a d u t e , l i q u i d i e r i t m i s e r r a t i , d o v e l a t e c n o l o g i a d e v e g a r a n t i r e c o n t i n u i t à s e n z a r i c h i e d e r e a t t e n z i o n i c o s t a n t i d a p a r t e d e l l ' u t e n t e . D a l p u n t o d i v i s t a h a r d w a r e , i l M a g i c 8 L i t e i n t r o d u c e s t a n d a r d d i p r o t e z i o n e e l e v a t i p e r l a f a s c i a d i m e r c a t o d i r i f e r i m e n t o , c o n u n a s t r u t t u r a p r o g e t t a t a p e r r e s i s t e r e a i m p a t t i d a u n ' a l t e z z a m a s s i m a d i 2 , 5 m e t r i e s u p p o r t a t a d a l l e c e r t i f i c a z i o n i I P 6 8 e I P 6 9 K . Q u e s t ' u l t i m a , i n p a r t i c o l a r e , i n d i c a u n a p r o t e z i o n e s u p e r i o r e c o n t r o l ' i n g r e s s o d i p o l v e r e e l a c a p a c i t à d i s o p p o r t a r e g e t t i d ' a c q u a a d a l t a p r e s s i o n e e t e m p e r a t u r a . A c c a n t o a l l a r o b u s t e z z a f i s i c a , l a c o n t i n u i t à o p e r a t i v a è a s s i c u r a t a d a u n a b a t t e r i a d a 7 . 5 0 0 m A h , c a p a c e d i g a r a n t i r e f i n o a t r e g i o r n i d i a u t o n o m i a , r i s p o n d e n d o d i r e t t a m e n t e a l l e e s i g e n z e d i u n ' u t e n z a " a l w a y s o n " c h e v a l u t a l ' a f f i d a b i l i t à e n e r g e t i c a c o m e u n o d e i p r i n c i p a l i d r i v e r d ' a c q u i s t o . E c c o d i s e g u i t o i l v i d e o p r o m o z i o n a l e N i e n t e p a n i c o , t a n t o r e s i s t e P e r r e n d e r e q u e s t o i m p i a n t o t e c n i c o i m m e d i a t o n e l l a p e r c e z i o n e , l a c a m p a g n a s c e g l i e u n l i n g u a g g i o p o p a f f i d a n d o s i a v o l t i m o l t o r i c o n o s c i b i l i c o m e A l e s s a n d r o B o r g h e s e , D i l e t t a L e o t t a e F r a n k M a t a n o , i q u a l i d i v e n t a n o p r o t a g o n i s t i d i u n r a c c o n t o c h e m e t t e l e p e r f o r m a n c e d e l d e v i c e d e n t r o d i n a m i c h e r e a l i . I n u n o d e i c o n t e n u t i c o m p a r e a n c h e J a v i e r Z a n e t t i , c o i n v o l t o i n u n t e s t s u l c a m p o d a c a l c i o p e r p o r t a r e l a d i m o s t r a z i o n e i n u n a m b i e n t e a d a l t a d i n a m i c a d o v e m o v i m e n t o e i m p r e v i s t o s o n o l a n o r m a l i t à . C o m e s o t t o l i n e a t o d a S i m o n e S e n i g a , R e s p o n s a b i l e S o c i a l M e d i a M a r k e t i n g d i H O N O R I t a l i a , " c o n H O N O R M a g i c 8 L i t e a b b i a m o v o l u t o d a r e v i t a a u n l i n g u a g g i o c o m u n i c a t i v o c h e r e n d e s s e l a r e s i s t e n z a u n c o n c e t t o p o p e m e m o r a b i l e . N o n s i t r a t t a d i e l e n c a r e s p e c i f i c h e : v o g l i a m o c h e i l p u b b l i c o s e n t a i l v a l o r e d e l p r o d o t t o a t t r a v e r s o s t o r i e r e a l i " . L ' a t t i v a z i o n e n o n s i l i m i t a a i c o n t e n u t i p r i n c i p a l i , m a s i a r t i c o l a i n u n a s e r i e d i a s s e t s o c i a l - f i r s t p r o g e t t a t i p e r l a f r u i z i o n e m o b i l e e s i e s t e n d e a u n a r e t e d i c r e a t o r c h i a m a t i a t e s t a r e i l d e v i c e i n s i t u a z i o n i i n a s p e t t a t e . Q u e s t o a p p r o c c i o r i f l e t t e l a t e n d e n z a a t t u a l e d e l l a c o m u n i c a z i o n e t e c h , d o v e l a c r e d i b i l i t à d e l m e s s a g g i o è s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l l a p r o v a n e l c o n t e s t o d ' u s o : i n t e g r a n d o l ' i n t r a t t e n i m e n t o c o n l e s p e c i f i c h e t e c n i c h e , i l b r a n d m i r a a c o n s o l i d a r e u n ' i m m a g i n e d i a f f i d a b i l i t à c h e n o n s i a s o l o p e r c e p i t a c o m e p r o m e s s a c o m m e r c i a l e , m a c o m e r e a l t à v e r i f i c a b i l e n e l l a v i t a v e r a d i o g n i g i o r n o .