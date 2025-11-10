R o m a , 1 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i i n t e r v i e n e s u l G a r a n t e , m a t a c e s u l c a s o G h i g l i a . L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p r o v a a s p o s t a r e l ’ a t t e n z i o n e s u l l e n o m i n e , m a n o n d i c e u n a p a r o l a s u l f a t t o c h e u n m e m b r o d e l l ’ U f f i c i o d e l G a r a n t e , e l e t t o i n q u o t a F r a t e l l i d ’ I t a l i a , p a s s a v a i n f o r m a z i o n i e a n d a v a a p r e n d e r e l a l i n e a n e l l a s e d e d e l p a r t i t o . Q u e s t o è i l p u n t o , e d è g r a v i s s i m o " . L o d i c o n o S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a d e l P d , e S t e f a n o G r a z i a n o , c a p o g r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o i n c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . " Q u a n d o u n ’ a u t o r i t à d i g a r a n z i a v i e n e t r a s c i n a t a i n d i n a m i c h e d i p a r t i t o , s i r o m p e i l p r i n c i p i o s t e s s o d i i n d i p e n d e n z a . M e l o n i f i n g a p u r e d i n o n a v e r e c o m p e t e n z a , m a h a u n a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a e m o r a l e : g a r a n t i r e c h e l e a u t o r i t à r e s t i n o s u p e r p a r t e s e n o n d i v e n t i n o s t r u m e n t i d e l p o t e r e " , a g g i u n g o n o .