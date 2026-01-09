M i l a n o , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o v a l u t a d i a p r i r e u n f a s c i c o l o ' p a r a l l e l o ' s u l c a s o c h e v e d e v i t t i m a G i a n G a e t a n o B e l l a v i a p e r s c o p r i r e l e m o d a l i t à c o n c u i h a p r e s o f o r m a i l c o s i d d e t t o ' p a p e l l o ' d i 3 6 p a g i n e , o s s i a u n e l e n c o d i n o m i d i i m p r e n d i t o r i n o t i e p o l i t i c i , f i n i t o n e g l i a t t i d e l p r o c e d i m e n t o c o n c u i i l c o n s u l e n t e d i p i ù p r o c u r e e d e l l a t r a s m i s s i o n e R e p o r t , h a d e n u n c i a t o l a s u a e x d i p e n d e n t e V a l e n t i n a V a r i s c o p e r i l f u r t o d i o l t r e u n m i l i o n e d i f i l e . U n d o c u m e n t o p r e s e n t e n e l l a c h i u s u r a d e l f a s c i c o l o , m a p r i v o d i t i m b r i d i d e p o s i t o e d i i n d i c a z i o n i s u l l ' a u t o r e . I e r i L u c a R i c c i , l e g a l e d e l c o m m e r c i a l i s t a , h a s p i e g a t o i n u n a n o t a c h e B e l l a v i a " a v e v a i n d i r i z z a t o v i a m a i l a l p r o p r i o d i f e n s o r e d i a l l o r a d e l l e c o m u n i c a z i o n i ( e v i d e n t e m e n t e r i s e r v a t e ) i n c u i r a p p r e s e n t a v a a l c u n e i p o t e s i l e g a t e a l m o v e n t e c h e a v r e b b e p o t u t o i n d u r r e l a e x c o l l a b o r a t r i c e a p o r r e i n e s s e r e l a c o n d o t t a d e s c r i t t a e , a t i t o l o e s e m p l i f i c a t i v o , e l e n c a v a i n o m i d i p e r s o n a g g i n o t i d e l l a p o l i t i c a e d e l l ’ e c o n o m i a r i s u l t a n t i d a i f i l e c o p i a t i e d e v i d e n t e m e n t e d i p o s s i b i l e i n t e r e s s e d i a g e n z i e i n v e s t i g a t i v e , c o n l e q u a l i l a s t e s s a a v e v a c o m i n c i a t o a c o l l a b o r a r e " . I l c o n t e n u t o d i q u e s t e c o m u n i c a z i o n i v i a m a i l e i r e l a t i v i e l e n c h i a l l e g a t i , u n a v o l t a i n t e r v e n u t o i l d e p o s i t o d e l f a s c i c o l o a s e g u i t o d e l l a c h i u s u r a d e l l e i n d a g i n i , v e n i v a n o r i n v e n u t i - p r i v i d i a n n o t a z i o n e s u l d e p o s i t o e s u l l ’ a u t o r e - a l l ’ i n t e r n o d e l f a s c i c o l o p r o c e s s u a l e . " V a e s c l u s o , o v v i a m e n t e , c h e t a l i d o c u m e n t i a n o n i m i s i a n o s t a t i v e i c o l a t i d a l p r e c e d e n t e d i f e n s o r e d e l l e p e r s o n e o f f e s e " , m e n t r e B e l l a v i a n o n è i n g r a d o d i i n d i v i d u a r e c h i l i a b b i a i n s e r i t i n e l f a s c i c o l o . " D o m a n d a a l l a q u a l e s o l o i l t i t o l a r e d e l f a s c i c o l o p o t r à r i s p o n d e r e " , s p i e g a i l d i f e n s o r e . " Q u e l c h e è c e r t o è c h e q u e l l ’ e l e n c o d i n o m i " , c o n t e n u t i n e i f i l e c o p i a t i a b u s i v a m e n t e , " n o n c o s t i t u i s c e i n a l c u n m o d o u n d o s s i e r a g g i o , b e n s ì s e m p l i c e m e n t e u n e l e n c o d i s o g g e t t i c h e f i g u r a n o c i t a t i n e l l e r e l a z i o n i d i c o n s u l e n z a t e c n i c a r e d a t t e d a B e l l a v i a n e l c o r s o d e g l i a n n i , c o s t i t u e n t i i l f r u t t o d e l l a p r o p r i a a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e . N i e n t e d i p i ù e n i e n t e d i m e n o c h e r e l a z i o n i t e c n i c h e a r t i c o l a t e s u c a s i c o m p l e s s i e f o n d a t e s u a l l e g a t i c h e - i n q u a n t o o g g e t t o d e l l a v o r o d e l p r o f e s s i o n i s t a - v e n i v a n o t e n u t e n e l l ’ a r c h i v i o s t o r i c o d e l l o s t u d i o . V a r i c o r d a t o - c h i u s a i l d i f e n s o r e - c h e i p r o f e s s i o n i s t i n o n s o l o h a n n o l ’ o b b l i g o d i c o n s e r v a r e i f a s c i c o l i e d i d o c u m e n t i p e r d i e c i a n n i , m a h a n n o a n c h e p i e n o d i r i t t o d i c o n s e r v a r e l ’ a r c h i v i o s t o r i c o d e l l a p r o p r i a a t t i v i t à e d e i p r o p r i s c r i t t i " . C o m p i t o d e l l a P r o c u r a g u i d a t a d a l p r o c u r a t o r e M a r c e l l o V i o l a s a r à o r a c a p i r e c o m e q u e l d o c u m e n t o " a n o n i m o " s i a a r r i v a t o n e l f a s c i c o l o e q u i n d i t r a g l i a t t i d e p o s i t a t i d o p o l a c h i u s u r a i n d a g i n i .