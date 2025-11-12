1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l C o n s i g l i o d e i g a r a n t i i l g o v e r n o n o n p u ò f a r e a s s o l u t a m e n t e n u l l a , p e r c h é n o n h a p i e n i p o t e r i . L e o p p o s i z i o n i s t a n n o c r i t i c a n d o u n P r e s i d e n t e c h e è e s p r e s s i o n e d e l P d : q u i n d i , s e m m a i , d o v r e b b e r o p r e n d e r s e l a c o n i l P d , n o n c o n i l g o v e r n o ” . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a S k y S t a r t . “ L a l e g g e s i p u ò s e m p r e c a m b i a r e , m a l a v e r i t à è c h e , c o m e a l s o l i t o , s t a n n o m o n t a n d o u n a p o l e m i c a s u u n f a t t o i n e s i s t e n t e . I l t e m a v e r o è v e r i f i c a r e l e d e l i b e r a z i o n i d e l c o l l e g i o , n o n i f a l s i p e t t e g o l e z z i . Q u e l l o c h e c o n t a s o n o l e d e l i b e r e , g l i a t t i , c h e p e r a l t r o v e n g o n o a p p r o v a t i a l l ’ u n a n i m i t à . L e o p p o s i z i o n i c e r c a n o o g n i p r e t e s t o p e r a t t a c c a r e i l g o v e r n o , m a l ’ a u t o r i t à è u n o r g a n o i n d i p e n d e n t e , e l ’ e s e c u t i v o n o n c ’ e n t r a a s s o l u t a m e n t e n u l l a ” , c o n c l u d e .