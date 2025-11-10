R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l v a l o r e d e l g i o r n a l i s m o d i i n c h i e s t a n o n è m a i s t a t o m e s s o i n d i s c u s s i o n e e m a i l o s a r à . A R a n u c c i , a c u i è a n d a t a e v a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à u m a n a p e r l ' a t t e n t a t o s u b i t o , r i s p o n d i a m o p e r ò c h e l a s o l i d a r i e t à n o n p u ò p o i d e l u d e r e q u e s t a m i s s i o n e d i g i o r n a l i s m o - v e r i t à . ' R e p o r t ' v i o l a c o m u n q u e l e c o m u n i c a z i o n i d i u n p a r l a m e n t a r e c h e c o m e s a p p i a m o s o n o t u t e l a t e d a l l a C o s t i t u z i o n e . P e r q u e s t o e s p r i m i a m o l a n o s t r a s o l i d a r i e t à a l p r e m i e r M e l o n i e a l s o t t o s e g r e t a r i o F a z z o l a r i d i f f a m a t o d a u n c o m p o n e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e i n c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a . D a s e m p r e s i a m o i n p r i m a l i n e a p e r d i f e n d e r e e t u t e l a r e i l g i o r n a l i s m o d i i n c h i e s t a , q u e l l o v e r o , m a i n q u e s t o c a s o c i t r o v i a m o d i f r o n t e a d u n a v i o l a z i o n e p a l e s e d e l l a C o s t i t u z i o n e e d e l l e l e g g i " . L o h a a f f e r m a t o F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e i n A u l a d e l l a m o z i o n e s u l l a l i b e r t à d i s t a m p a p r e s e n t a t a d a l M o v i m e n t o 5 s t e l l e . " P r e s e n t e r e m o a n c h e u n ' i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e . Q u e l l o d i ' R e p o r t ' e a n c h e d i a l t r e t e s t a t e c h e s i o p p o n g o n o a q u e s t o G o v e r n o e a q u e s t a m a g g i o r a n z a - h a p r o s e g u i t o - n o n è g i o r n a l i s m o d i i n c h i e s t a o p e r l o m e n o n o n l o è s e m p r e : n e l l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l l e v o l t e , c o m e q u e l l a d i i e r i , è g i o r n a l i s m o m i l i t a n t e c h e h a p r o v o c a t o i n f i n i t i d a n n i , a n c h e e c o n o m i c i a l l a R a i . U n g i o r n a l i s m o a t e s i : p r i m a s i p e n s a a c o s a r a c c o n t a r e , p o i a c e r c a r n e l e p r o v e p e r c o n f e r m a r e c i ò c h e s i v u o l e r a c c o n t a r e e d i m o s t r a r e . È p r a t i c a m e n t e u n r o m a n z o d i f a n t a s i a , u n a f i c t i o n p e r l e p i a t t a f o r m e d i s t r e a m i n g " . " L a p u n t a t a d i i e r i è s t a t a l ' e n n e s i m o m i n e s t r o n e d i f a t t i , i n g r a n p a r t e l e g a l i , l e g i t t i m i , m e s c o l a t i c o n n o m i n e f i d u c i a r i e p i ù c h e l e g i t t i m e p r e s e n t a t e i n m o d o f u o r v i a n t e . Q u e s t o t i p o d i g i o r n a l i s m o è i n t e r e s s a t o s o l o a c o n f e r m a r e l e p r o p r i e t e s i , n o n a c e r c a r e l a v e r i t à o g g e t t i v a . U n c o n t o è i l g i o r n a l i s m o i n v e s t i g a t i v o , g i u d i z i a r i o e t e c n i c o , c h e v e d e p r o t a g o n i s t a m o l t o s p e s s o a l c u n i s e r v i z i a n c h e d i ' R e p o r t ' , m a m o l t o s p e s s o , i l 9 4 p e r c e n t o d e l l e v o l t e , è s t a t o c o n t r o q u e s t o G o v e r n o . U n a l t r o è a p p u n t o i l g i o r n a l i s m o m i l i t a n t e , c h e s t a l k e r i z z a e a c c u s a i n m o d o s c o r r e t t o , f u o r v i a n t e , f a l s o , u n i c a m e n t e - h a c o n c l u s o M o l l i c o n e - g l i e s p o n e n t i d i m a g g i o r a n z a e i t e c n i c i n o m i n a t i d a l l ' E s e c u t i v o " .