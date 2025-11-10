R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S u l G a r a n t e d e l l a p r i v a c y s i p a r l a d i G h i g l i a , m a n e s s u n o p a r l a d i S c o r z a c h e o g g i s u ' R e p u b b l i c a ' c a n d i d a m e n t e a m m e t t e i l s u o c o n f l i t t o d i i n t e r e s s i , p e r c h è , g u a r d a c a s o , l a v o r a v a i n u n o s t u d i o d i a v v o c a t i c h e m o l t o s p e s s o è o g g e t t o d i t u t e l a d e l G a r a n t e d e l l a p r i v a c y . O r a d i c h i a r a d i v o l e r s i d i m e t t e r e p e r i l c a s o M e t a , m a n o n c i d i c e c h e l u i s t e s s o h a f a t t o l ' a v v o c a t o d i M e t a " . L o h a a f f e r m a t o F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e i n A u l a d e l l a m o z i o n e s u l l a l i b e r t à d i s t a m p a p r e s e n t a t a d a l M o v i m e n t o 5 s t e l l e .