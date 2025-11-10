R o m a 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R i b a d i s c o l a s o l i d a r i e t à a R a n u c c i , u m a n a , s i n c e r a , s e n t i t a , m a q u e s t o n o n c i i m p e d i s c e d i c r i t i c a r e l o s t i l e e l e m o d a l i t à c h e s i a n n o v e r a n o n e l l a c a t e g o r i a d e l g i o r n a l i s m o m i l i t a n t e . C o m e r i s u l t a d a i v e r b a l i d e l l a c o m m i s s i o n e M i t r o k i n , l ' U n i o n e s o v i e t i c a f i n a n z i a v a a l c u n i g i o r n a l i i n I t a l i a p e r a t t u a r e l a c o s i d d e t t a d i s i n f o r m a t j a : t r a q u e s t i g i o r n a l i c ' e r a a n c h e ' P a e s e s e r a ' . I n d o v i n a t e d a q u a l e g i o r n a l e h a i n i z i a t o l a s u a b r i l l a n t e c a r r i e r a i l g i o r n a l i s t a R a n u c c i : h a i n i z i a t o e s a t t a m e n t e d a ' P a e s e s e r a ' , e v i d e n t e m e n t e l a d i s i n f o r m a t j a g l i è r e s t a t a n e l s a n g u e " . L o h a a f f e r m a t o F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e i n A u l a d e l l a m o z i o n e s u l l a l i b e r t à d i s t a m p a p r e s e n t a t a d a l M o v i m e n t o 5 s t e l l e . " P r e s e n t e r e m o u n a m o z i o n e d i m a g g i o r a n z a - h a p o i a n n u n c i a t o l ' e s p o n e n t e d i F d i - a t u t e l a d e l b u o n g i o r n a l i s m o , d e l l a q u a l i t à d e l l ' i n f o r m a z i o n e , d e l l a v e r a i m p a r z i a l i t à , d e l v e r o p l u r a l i s m o c h e a b b i a m o s e m p r e t u t e l a t o e d i f e s o " . M o l l i c o n e h a p o i r i c o r d a t o u n a f r a s e d i I n d r o M o n t a n e l l i : " ' S e q u a l c u n o d i v o i v o r r à f a r e q u e s t o m e s t i e r e s f u g g i t e a l l a t e n t a z i o n e d e l l o s c o o p . R i c o r d a t e c h e e s s o è l a s c o r c i a t o i a d e i s o m a r i ' " .