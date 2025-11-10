R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e s t r a m e l o n i a n a c o n t i n u a a c e r c a r e i n t u t t i i m o d i d i t a p p a r e l a b o c c a e i m p e d i r e a R e p o r t e S i g f r i d o R a n u c c i d i a n d a r e i n o n d a , s e n z a p e r f o r t u n a r i u s c i r c i . L ’ i n c h i e s t a g i o r n a l i s t i c a d i i e r i h a f a t t o e m e r g e r e u n ’ a u t o r i t à p e r l a p r i v a c y a m m i n i s t r a t a i n m a n i e r a p o c o t r a s p a r e n t e , c o n u n a g e s t i o n e d e i v i a g g i e d e l l e s p e s e a l l e g r a " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i . " P e r n o n p a r l a r e d e i c o n f l i t t i d i i n t e r e s s e e d e g l i s t r e t t i r a p p o r t i d i a l c u n i s u o i c o m p o n e n t i c o n l a p o l i t i c a . U n q u a d r o g r a v e e d e s o l a n t e c h e g e t t a u n a m a c c h i a i n d e l e b i l e , p e r c h é c o n q u e s t a a u t o r i t à n o n c ’ è n é g a r a n z i a d i l i b e r t à , n é t u t e l a d e i d i r i t t i . L ’ A u t o r i t à G a r a n t e d e l l a P r i v a c y , n a t a p e r t u t e l a r e i l d i r i t t o d e l l e p e r s o n e , h a s m a r r i t o l a p r o p r i a f u n z i o n e , p i e g a t a a l o g i c h e e p r e s s i o n i p o l i t i c h e . N o n è p i ù i n d i p e n d e n t e e c a p a c e d i a g i r e n e l s o l o i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i e n e l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i . C h i e d i a m o c o n f o r z a l e d i m i s s i o n i i m m e d i a t e d e l v e r t i c e d e l l ’ A u t o r i t à p e r l a P r i v a c y , p e r r i d a r e c r e d i b i l i t à a l l ’ i s t i t u z i o n e i n d i p e n d e n t e v o l u t a d a S t e f a n o R o d o t à " .