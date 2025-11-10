R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P d e M 5 S d o p o a v e r e l e t t o c o n i l o r o v o t i 2 m e m b r i s u 4 d e l G a r a n t e d e l l a P r i v a c y , c h i e d o n o o r a l e d i m i s s i o n i d e l l ' i n t e r o c o l l e g i o . L e c h i e d o n o d o p o a v e r l e t t o l e c a r t e o a p p r o f o n d i t o i p r o v v e d i m e n t i , o d o p o u n ' a t t e n t a i s t r u t t o r i a ? N o , P d e M 5 S , c h e m a i a v e v a n o m o s s o c r i t i c h e a l G a r a n t e , s i s v e g l i a n o s o l o d o p o a v e r a s c o l t a t o R e p o r t , p r e n d e n d o p e r o r o c o l a t o l e r i c o s t r u z i o n i d i c h i , p r o p r i o d a l G a r a n t e , è s t a t o s a n z i o n a t o . U n ' o p p o s i z i o n e s e n z a i d e e n e ' i d e n t i t à , c o m e u n v e c c h i o j u k e b o x , s i f a d a r e l a l i n e a d a u n a t r a s m i s s i o n e t e l e v i s i v a ” . C o s ì s u X E n r i c o C o s t a , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a .