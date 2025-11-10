Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Dopo quello che è emerso con linchiesta di Report non ci sono più alibi. Non siamo davanti a una questione tecnica, ma a un quadro gestionale opaco, con conflitti di interesse e una permeabilità alla politica che è incompatibile con la natura stessa dellAutorità: il Garante della Privacy deve essere indipendente, credibile, inattaccabile". Così Angelo Bonelli, parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde. "Lo dico con chiarezza: non basta una difesa dufficio, non basta prendere tempo. Serve lazzeramento. Serve che lintero consiglio si dimetta subito. Perché senza questa assunzione di responsabilità non è possibile ricostruire la fiducia dei cittadini in unautorità che per mandato dovrebbe essere garanzia di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, non un luogo di opacità. In un Paese democratico linchiesta giornalistica non si punisce: la si ascolta".