R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o q u e l l o c h e è e m e r s o c o n l ’ i n c h i e s t a d i R e p o r t n o n c i s o n o p i ù a l i b i . N o n s i a m o d a v a n t i a u n a q u e s t i o n e t e c n i c a , m a a u n q u a d r o g e s t i o n a l e o p a c o , c o n c o n f l i t t i d i i n t e r e s s e e u n a p e r m e a b i l i t à a l l a p o l i t i c a c h e è i n c o m p a t i b i l e c o n l a n a t u r a s t e s s a d e l l ’ A u t o r i t à : i l G a r a n t e d e l l a P r i v a c y d e v e e s s e r e i n d i p e n d e n t e , c r e d i b i l e , i n a t t a c c a b i l e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L o d i c o c o n c h i a r e z z a : n o n b a s t a u n a d i f e s a d ’ u f f i c i o , n o n b a s t a p r e n d e r e t e m p o . S e r v e l ’ a z z e r a m e n t o . S e r v e c h e l ’ i n t e r o c o n s i g l i o s i d i m e t t a s u b i t o . P e r c h é s e n z a q u e s t a a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à n o n è p o s s i b i l e r i c o s t r u i r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i i n u n ’ a u t o r i t à c h e — p e r m a n d a t o — d o v r e b b e e s s e r e g a r a n z i a d i t r a s p a r e n z a e t u t e l a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i , n o n u n l u o g o d i o p a c i t à . I n u n P a e s e d e m o c r a t i c o l ’ i n c h i e s t a g i o r n a l i s t i c a n o n s i p u n i s c e : l a s i a s c o l t a " .