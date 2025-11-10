R o m a , 1 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " D a d u e s e t t i m a n e a s s i s t i a m o a d u n a s e r i e d i r i v e l a z i o n i , a t t r a v e r s o R e p o r t , c h e r i g u a r d a n o l ’ a t t i v i t à d e l G a r a n t e d e l l a p r i v a c y . E v i d e n t i c o n f l i t t i p o l i t i c i e d ’ i n t e r e s s e d e i m e m b r i d e l c o l l e g i o , s p e s e p a z z e , d e c i s i o n i a s s u n t e e p o i m o d i f i c a t e . D i f r o n t e a l l a r e a l t à c h e e m e r g e è a s s o l u t a m e n t e n e c e s s a r i o l ’ a z z e r a m e n t o d e l l ’ a u t h o r i t y " . L o d i c e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d . " E s a r e m m o c u r i o s i d i s a p e r e l ’ o p i n i o n e d e l g o v e r n o s u q u a n t o e m e r s o v i s t o c h e R e p o r t h a d o c u m e n t a t o c h e , i n p i ù d i u n a o c c a s i o n e , u n m e m b r o d e l c o l l e g i o h a a v u t o i n t e r l o c u z i o n i d i r e t t e c o n i l p a r t i t o d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p r i m a c h e l ’ A u t h o r i t y a s s u m e s s e i m p o r t a n t i d e c i s i o n i . F a t t i c h e s e d o v e s s e r o e s s e r e c o n f e r m a t i r e n d e r e b b e r o l ’ A u t o r i t a ’ n o n p i ù c r e d i b i l e e d e b o l e d i f r o n t e a c i t t a d i n i e i m p r e s e " , p r o s e g u e B o c c i a . " È u r g e n t e c h e i l g o v e r n o v e n g a i m m e d i a t a m e n t e i n a u l a a c h i a r i r e q u a l i s o n o i r a p p o r t i i n t e r c o r s i t r a u n m e m b r o d e l c o l l e g i o e F d I e t r a i s i n g o l i m e m b r i d e l c o l l e g i o e a z i e n d e e s t u d i l e g a l i c h e a n z i c h é ’ e s s e r e c o n t r o p a r t e d e l l ’ a u t o r i t à s o n o d i v e n t a t i p a r t e i n t e g r a n t e d i u n s i s t e m a a d i r p o c o d i s c u t i b i l e s e n o n o p a c o . I l P d p r e s e n t e r à u n a i n t e r r o g a z i o n e u r g e n t e a l g o v e r n o " , c o n c l u d e .