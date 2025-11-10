R o m a , 1 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " N e l s u o i n t e r v e n t o a l l a C a m e r a , d u r a n t e i l d i b a t t i t o s u l l a m o z i o n e s u l l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e , M o l l i c o n e h a t r a s f o r m a t o l a d i s c u s s i o n e i n u n a t t a c c o f r o n t a l e c o n t r o R e p o r t e c o n t r o t u t t o i l g i o r n a l i s m o d ’ i n c h i e s t a , d e f i n e n d o l o “ m i l i t a n t e ” e “ d i p a r t e ” . U n l i n g u a g g i o v i o l e n t o e u n a t t e g g i a m e n t o c h e l a d i c o n o l u n g a s u l l ’ i d e a c h e i l g o v e r n o h a d e l r u o l o d e l l a s t a m p a l i b e r a " . L o h a d e t t o l a d e p u t a t a d e l P d O u i d a d B a k k a l i , c o m p o n e n t e c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i , a m a r g i n e d e l l a d i s c u s s i o n e s u l l a l i b e r t à d i s t a m p a a l l a C a m e r a . " E n o n è u n c a s o c h e a i n t e r v e n i r e s i a s t a t o p r o p r i o i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a — l o s t e s s o c h e , i n p i ù o c c a s i o n i , h a m o s t r a t o f a s t i d i o d i f r o n t e a l l e d o m a n d e s c o m o d e d e i g i o r n a l i s t i . È l a p r o v a e v i d e n t e d i u n a l i n e a p o l i t i c a : s i l e n z i a r e c h i i n d a g a , d e l e g i t t i m a r e c h i r a c c o n t a - h a a g g i u n t o - . M o l l i c o n e a r r i v a p e r f i n o a g i u s t i f i c a r e l ’ i n v a s i o n e p o l i t i c a d e l l a R a i e i r i t a r d i n e l l a n o m i n a d e l l a s u a g o v e r n a n c e . M a i e r a a c c a d u t o c h e i l s e r v i z i o p u b b l i c o r e s t a s s e c o s ì a l u n g o s e n z a u n p r e s i d e n t e d i g a r a n z i a , m e n t r e l a C o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i r e s t a b l o c c a t a d a i v e t i d e l l a m a g g i o r a n z a " . " L a l i b e r t à d i s t a m p a n o n è u n f a s t i d i o d a s o p p o r t a r e : è l a m i s u r a d e l l a d e m o c r a z i a d i u n P a e s e . E o g g i , p u r t r o p p o , i l g o v e r n o e l a s u a m a g g i o r a n z a s t a d i m o s t r a n d o d i n o n t o l l e r a r l a " , h a d e t t o a n c o r a B a k k a l i .