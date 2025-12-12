G i n e v r a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l c a p o d e l l e o p e r a z i o n i d i p e a c e k e e p i n g d e l l e N a z i o n i U n i t e h a l a n c i a t o u n a l l a r m e s u l r i s c h i o d i e s c a l a t i o n n e l l a r e g i o n e d e i G r a n d i L a g h i a s e g u i t o d e l l a n u o v a o f f e n s i v a d e l g r u p p o a r m a t o M 2 3 n e l l a p a r t e o r i e n t a l e d e l l a R e p u b b l i c a D e m o c r a t i c a d e l C o n g o . " N e g l i u l t i m i g i o r n i , l a n u o v a o f f e n s i v a l a n c i a t a d a l l ' A f c / M 2 3 n e l s u d K i v u h a r i s v e g l i a t o l o s p e t t r o d i u n c o n f l i t t o r e g i o n a l e d a l l e c o n s e g u e n z e i n c a l c o l a b i l i " , h a d i c h i a r a t o J e a n - P i e r r e L a c r o i x d a v a n t i a l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l ' O n u .