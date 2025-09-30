K i n s h a s a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' e x p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a D e m o c r a t i c a d e l C o n g o ( R d c ) , J o s e p h K a b i l a , è s t a t o c o n d a n n a t o a m o r t e a l t e r m i n e d i u n p r o c e s s o i n c o n t u m a c i a p e r t r a d i m e n t o d a v a n t i a i t r i b u n a l i m i l i t a r i d e l P a e s e . I l 5 4 e n n e e x c a p o d i S t a t o c o n g o l e s e ( 2 0 0 1 - 2 0 1 9 ) , c h e h a l a s c i a t o l a R d c n e l 2 0 2 3 m a è r e c e n t e m e n t e r i c o m p a r s o n e l l a z o n a c o n t r o l l a t a d a l l ' M 2 3 n e l l ' e s t d e l P a e s e , è s t a t o g i u d i c a t o c o l p e v o l e d i c o m p l i c i t à c o n i l g r u p p o a r m a t o a n t i - g o v e r n a t i v o s o s t e n u t o d a l R u a n d a . N o n s o n o s t a t e f o r n i t e i n f o r m a z i o n i s u l l ' a t t u a l e p o s i z i o n e d i K a b i l a , r e n d e n d o i m p r o b a b i l e u n a r r e s t o d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à c o n g o l e s i .