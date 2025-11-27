R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - R e k e e p c o m u n i c a c h e i l T r i b u n a l e d i B o l o g n a , i n c o m p o s i z i o n e c o l l e g i a l e , c o n d e c r e t o d i r i g e t t o n . 2 4 7 / 2 0 2 5 d e l 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 , h a d e f i n i t i v a m e n t e r e s p i n t o i l r i c o r s o a v a n z a t o a f e b b r a i o 2 0 2 4 d a a l c u n i S o c i d i m i n o r a n z a d i M S C c h e c o n t e s t a v a n o g r a v i i r r e g o l a r i t à n e l l ’ o p e r a t o d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e , d e l C o l l e g i o S i n d a c a l e d i M S C e , i n p a r t i c o l a r e , d e l l ’ a l l o r a P r e s i d e n t e d i M S C , C l a u d i o L e v o r a t o . D o p o u n a l u n g a e a r t i c o l a t a i s t r u t t o r i a , s i l e g g e i n u n a n o t a , " v i e n e q u i n d i c o n f e r m a t a l a p i e n a l e g i t t i m i t à e l a c o r r e t t e z z a d e l l ’ o p e r a t o d e g l i o r g a n i c o n s i l i a r i e s i n d a c a l i d i M S C e d e l l a c o n t r o l l a t a R e k e e p , c h e s i d i m o s t r a a b b i a n o s e m p r e a g i t o n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l a l e g g e , n o n c h é n e l l a c o m p l e t a r e g o l a r i t à e n e l l ' i n t e r e s s e d e i p r o p r i S o c i e d i t u t t i g l i s t a k e h o l d e r . V e n g o n o , p e r t a n t o , r i t e n u t e p r i v e d i f o n d a m e n t o t u t t e l e p r e s u n t e g r a v i i r r e g o l a r i t à n e l l a g e s t i o n e d e l l ’ i m p r e s a d e n u n c i a t e d a i S o c i d i m i n o r a n z a d i M S C r i c o r r e n t i " . A c o n c l u s i o n e d i q u a s i d u e a n n i d i p r o c e d i m e n t o e d o p o u n a a c c u r a t a e a p p r o f o n d i t a p e r i z i a d i s p o s t a d a l T r i b u n a l e d i B o l o g n a , i l d e c r e t o s o t t o l i n e a , i n p a r t i c o l a r e , c h e " ( … ) e m e r g e u n q u a d r o c o m p l e s s i v a m e n t e c h i a r o e s t r u t t u r a t o d e l l ’ a n d a m e n t o e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i o d e l G r u p p o , e v i d e n z i a n d o s i c o m e , p u r i n p r e s e n z a d i f i s i o l o g i c h e t e n s i o n i d i l i q u i d i t à c o n n e s s e a l l a f a s e d i c r e s c i t a e a g l i i n v e s t i m e n t i r e a l i z z a t i , l a S o c i e t à a b b i a m a n t e n u t o u n e q u i l i b r i o g e s t i o n a l e c o m p l e s s i v a m e n t e c o e r e n t e c o n l e d i n a m i c h e d e l s e t t o r e e u n a c a p a c i t à o p e r a t i v a i d o n e a a s o s t e n e r e l ’ a t t i v i t à c o r r e n t e ” . L e s t r a t e g i e a d o t t a t e r i s u l t a n o , p e r t a n t o , “ c o e r e n t i c o n l e p r a s s i i n d u s t r i a l i e f i n a n z i a r i e c o n s o l i d a t e , c o n l a c o m b i n a z i o n e d i d i s m i s s i o n i p a t r i m o n i a l i e r i m o d u l a z i o n e d e l l e s c a d e n z e d e l d e b i t o ( … ) ” . I n m e r i t o a g l i a s s e t t i o r g a n i z z a t i v i d e l G r u p p o , c o n t e s t a t i c o m e i n a d e g u a t i d a i s o c i d i m i n o r a n z a d i M S C , i l T r i b u n a l e - s i l e g g e a n c o r a - s o t t o l i n e a c h e i l G r u p p o h a “ ( … ) p r o g r e s s i v a m e n t e c o s t r u i t o u n a s s e t t o o r g a n i z z a t i v o p r o p o r z i o n a t o a l l a p r o p r i a c o m p l e s s i t à , c o n c o m i t a t i e n d o c o n s i l i a r i c o m p o s t i d a m e m b r i i n d i p e n d e n t i , p r o c e d u r e f o r m a l i z z a t e e f l u s s i i n f o r m a t i v i s t r u t t u r a t i , p r e s i d i d i c o n t r o l l o i n t e r n i e c o l l e g i a l i e f f i c a c i , t u t t i s t r u m e n t i i d o n e i a g a r a n t i r e l a t r a s p a r e n z a , l a c o r r e t t e z z a s o s t a n z i a l e e l a c o n t i n u i t à g e s t i o n a l e ( … ) ” . I n o l t r e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a c o n t e s t a z i o n e d i i m p r o p r i e o p e r a z i o n i t r a p a r t i c o r r e l a t e “ e m e r g e c o n c h i a r e z z a – s i l e g g e n e l D e c r e t o - c h e l e o p e r a z i o n i c o n t e s t a t e n o n r i e n t r a v a n o n e l p e r i m e t r o d i c o m p e t e n z a d e l C o m i t a t o O p e r a z i o n i c o n P a r t i C o r r e l a t e , c o n c o n s e g u e n t e l e g i t t i m a a t t r i b u z i o n e d e l l e d e c i s i o n i a g l i o r g a n i g e s t o r i ; l a g e s t i o n e d e l l e m a n i f e s t a z i o n i d i i n t e r e s s e e s p l o r a t i v e e d e l l e o p e r a z i o n i o r d i n a r i e c o n d i r i g e n t i e s o c i è s t a t a e f f e t t u a t a n e l p i e n o r i s p e t t o d e l l a n o r m a t i v a a p p l i c a b i l e e d e l l e p r o c e d u r e i n t e r n e ( … ) ” . I n f i n e , s o t t o l i n e a i l T r i b u n a l e “ ( … ) n o n s i r i s c o n t r a n o o m i s s i o n i , p a r a l i s i d e c i s i o n a l e , i r r a g i o n e v o l e z z e o c o m p o r t a m e n t i a r b i t r a r i t a l i d a c o m p r o m e t t e r e l a l e g i t t i m i t à t e c n i c a o l ’ a f f i d a b i l i t à m e t o d o l o g i c a d e g l i o r g a n i s o c i a l i ” . I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a , o l t r e a d a v e r e r i g e t t a t o i l r i c o r s o a v a n z a t o d a i S o c i d i m i n o r a n z a d i M S C , h a c o n d a n n a t o i r i c o r r e n t i a l p a g a m e n t o d e l l e s p e s e d i l i t e n e i c o n f r o n t i d i c i a s c u n a p a r t e r e s i s t e n t e c o s t i t u i t a e d e l l e s p e s e r e l a t i v e a l l a c o n s u l e n z a t e c n i c a d ’ u f f i c i o . “ S i c h i u d e f i n a l m e n t e u n a p a g i n a s o f f e r t a p e r l a n o s t r a S o c i e t à – c o m m e n t a n o M a r i a D ’ A m e l i o , a t t u a l e P r e s i d e n t e d i M S C , e C l a u d i o L e v o r a t o , c o n s i g l i e r e d i M S C , p r e c e d e n t e P r e s i d e n t e d i M S C e a t t u a l e P r e s i d e n t e E s e c u t i v o d i R e k e e p , e n t r a m b i c h i a m a t i i n c a u s a n e l l a d e n u n c i a – c a u s a t a d a u n a d e n u n c i a s c o n s i d e r a t a e m o t i v a t a e s c l u s i v a m e n t e d a i n t e r e s s i p a r t i c o l a r i d i a l c u n i s o c i d i m i n o r a n z a d a t e m p o i n c o n f l i t t o c o n M S C e a l t r e s o c i e t à d e l G r u p p o . U n ’ a z i o n e t e m e r a r i a e p r e t e s t u o s a c h e h a g e n e r a t o p e r l ’ i n t e r o G r u p p o c o s p i c u i c o s t i e u n i n g e n t e d a n n o r e p u t a z i o n a l e , i n p a r t i c o l a r e s u l m e r c a t o d e i c a p i t a l i , c o m p r o m e t t e n d o p e r m e s i a n c h e i l c l i m a i n t e r n o a z i e n d a l e . C o n f i d i a m o o r a , d o p o q u e s t o l i m p i d o p r o n u n c i a m e n t o , d i p o t e r f i n a l m e n t e t o r n a r e a l a v o r a r e e s c l u s i v a m e n t e a l l a c r e s c i t a e a l l o s v i l u p p o d e l G r u p p o , n e l l ’ i n t e r e s s e d e i s u o i o l t r e 2 5 . 0 0 0 l a v o r a t o r i e d i t u t t i g l i s t a k e h o l d e r ” .