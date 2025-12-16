R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a b o r d ì è u n ’ i n i z i a t i v a i n t e r e s s a n t e p e r f a r i n c o n t r a r e i r a g a z z i c o n i l m o n d o d e l l a v o r o . L a p a r o l a c h e h o s c e l t o è c o r a g g i o : i l c o r a g g i o d i m a n i f e s t a r e e d e s p r i m e r e l e t a n t e p o t e n z i a l i t à c h e q u e s t i r a g a z z i s t r a o r d i n a r i s i p o r t a n o d e n t r o ; i l c o r a g g i o d i q u a l c h e c a d u t a e f a l l i m e n t o p e r p o t e r s i r i a l z a r e ; i l c o r a g g i o d i a f f r o n t a r e l e d i f f i c o l t à c h e i l m o n d o d e l l a v o r o o g g i p r e s e n t a e i l c o r a g g i o d i g u a r d a r e a l f u t u r o " . C o n q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , i l C a r d i n a l e B a l d a s s a r e R e i n a , v i c a r i o d e l l a D i o c e s i d i R o m a , è i n t e r v e n u t o i n o c c a s i o n e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i L a b o r D ì , l ’ e v e n t o p r o m o s s o d a l l e A c l i d i R o m a d o v e i g i o v a n i i n c o n t r a n o i l m o n d o d e l l a v o r o . U n i n c o n t r o c h e i l C a r d i n a l e d e f i n i s c e " s t i m o l a n t e " p e r " l a v i v a c i t à d e i r a g a z z i c h e v i h a n n o p a r t e c i p a t o . U n a v i v a c i t à c o n t a g i o s a - d i c e - g u a r d a r l i n e g l i o c c h i c i r i e m p i e d i s p e r a n z a " , c o n c l u d e .