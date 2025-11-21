M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P e r q u a n t o r i g u a r d a i l s e t t o r e d e i c o n s u m i c ' è u n p o ' d i r i p r e s a , m a è d e b o l e . O r m a i l e p r o i e z i o n i p a r l a n o d i u n a c r e s c i t a i n I t a l i a c h e s i a t t e s t a d i n u o v o s o t t o l ' 1 % . U n a c r e s c i t a t e n d e n z i a l e m o l t o d e b o l e , s e n z a u n a g r a n d e s p i n t a s u l l a d o m a n d a i n t e r n a , i l m o d e l l o e u r o p e o i n p a r t i c o l a r e m o d e l l o i t a l i a n o f a n n o m o l t a d i f f i c o l t à a d a f f e r m a r s i ” . Q u e s t o q u a n t o a f f e r m a t o d a L u c r e z i a R e i c h l i n , p r o f e s s o r e s s a d e l l a L o n d o n B u s i n e s s S c h o o l , i n t e r v e n u t a a l p r i m o “ F o r u m d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a 2 0 2 5 . I l r e t a i l n e l l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e : m e r c a t i , t e c n o l o g i a e s o c i e t à ” , o r g a n i z z a t o a M i l a n o d a F e d e r d i s t r i b u z i o n e - L e a z i e n d e d e l l a d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a . “ I l c o n t e s t o g e o p o l i t i c o è m o l t o c o m p l e s s o e q u e s t o p o r t a a u n a s e g m e n t a z i o n e d e l m e r c a t o g l o b a l e s i a p e r l e r e l a z i o n i c o m m e r c i a l i s i a f i n a n z i a r i e . N o n è c h i a r o e s a t t a m e n t e q u a l e s a r à i l m o d e l l o d e l f u t u r o m a s i c u r a m e n t e c ' è m o l t a i n c e r t e z z a . I r i s c h i l e g a t i a l l ’ e x p o r t p e r u n P a e s e c o m e l ' I t a l i a r i g u a r d a n o s o p r a t t u t t o l e t a r i f f e e l a q u e s t i o n e d e l l a C i n a c h e h a u n i n t e r e s s e v e r s o i l m e r c a t o e u r o p e o p r o p o n e n d o p r o d o t t i a p r e z z i m o l t o b a s s i ” c o n c l u d e .