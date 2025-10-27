R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ R i n g r a z i o i l p r e s i d e n t e B r u n e t t a e i l p r e s i d e n t e A u r i g e m m a p e r a v e r d a t o l ’ o p p o r t u n i t à o g g i d i q u e s t o i m p o r t a n t e c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e . C o m e g i à a f f e r m a t o i n p r e c e d e n z a , a b b i a m o r i c o s t r u i t o u n p e r c o r s o c h e r i g u a r d a i l d i r i t t o a l l a s a l u t e . L ’ a r t i c o l o 3 2 d e l l a C o s t i t u z i o n e I t a l i a n a è u n o d e i p i ù b e l l i , m a l ’ e s i g i b i l i t à d e l d i r i t t o c h e s a n c i s c e d e v e e s s e r e i l t e m a c e n t r a l e d i d i s c u s s i o n e . L e d i f f i c o l t à n a s c o n o a n c h e d a v i c e n d e s t o r i c h e ” . C o s ì E g i d i o S c h i a v e t t i , r e s p o n s a b i l e d e l l a S e g r e t e r i a t e c n i c a / E u r o p a d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , i n t e r v e n u t o o g g i a R o m a a l l ’ i n c o n t r o i n t e r i s t i t u z i o n a l e t r a C o n f e r e n z a d e i p r e s i d e n t i d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e e C n e l , c h e s e g n a l ’ i n i z i o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e s u a l c u n e t e m a t i c h e s p e c i f i c h e c o m e s a l u t e , i m p r e s e e l a v o r o . “ O g g i a l C n e l , o r g a n o c o s t i t u z i o n a l e d i p r i m o p i a n o , v a n n o a p p r o f o n d i t e - h a d e t t o - l e d i f f i c o l t à d ’ a c c e s s o a l S e r v i z i o S a n i t a r i o p u b b l i c o . L e R e g i o n i , i n q u e s t o , s o n o c e n t r a l i : q u a r a n t ’ a n n i f a , c o n l a r i f o r m a d e l l a l e g g e 8 3 3 , m o m e n t o f o n d a n t e e u n i v e r s a l e a l i v e l l o p a r l a m e n t a r e c o n u n v o t o u n a n i m e , s i è p o r t a t a a c o m p i m e n t o u n a d e l l e p i ù g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e d e l l a s t o r i a d e l n o s t r o P a e s e . L e r i f o r m e d e l 1 9 9 2 e d e l 1 9 9 9 h a n n o p u n t a t o a t e m i d i c o l l a u d o e g e s t i o n e d e l l e a z i e n d e . Q u e s t o m o d e l l o a z i e n d a l i s t a h a g u a r d a t o t r o p p o a l l e e s i g e n z e i n d i v i d u a l i . N e l 2 0 0 1 s i a m o a n d a t i a r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l l e R e g i o n i , c h e o g g i g o v e r n a n o q u e s t o s i s t e m a . L o S t a t o s t a b i l i s c e l e r e g o l e , i l f i n a n z i a m e n t o e i L e a . I l b i n o m i o r a p p r e s e n t a i l q u a d r o c o s t i t u z i o n a l e , d o v e v a r a f f o r z a t a l a g o v e r n a n c e p e r u n a n u o v a u n i t à n a z i o n a l e . I n t u t t e l e R e g i o n i i t a l i a n e i c i t t a d i n i d e v o n o p o t e r t r o v a r e e g u a l i l i v e l l i d i a c c o g l i e n z a " . " L a l e g g e 3 1 1 d e l 2 0 0 4 - h a p r o s e g u i t o S c h i a v e t t i - s u i c o m m i s s a r i a m e n t i d e l l e R e g i o n i , a l u n g o t e r m i n e , n o n h a p o r t a t o a l l e s o l u z i o n i c h e i l l e g i s l a t o r e a v e v a a u s p i c a t o . P u r t r o p p o , l e R e g i o n i s o n o u s c i t e d a l l e s i t u a z i o n i d i d i f f i c o l t à , p e g g i o r a n d o p e r ò c o m p l e s s i v a m e n t e l ’ o f f e r t a a b e n e f i c i o d e i c i t t a d i n i . I l f i n a n z i a m e n t o d e l F o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e h a r a g g i u n t o l i v e l l i a l t i s s i m i , c o n 1 3 7 m i l i a r d i n e l 2 0 2 5 , a s a l i r e p o i n e i p r o s s i m i a n n i s e c o n d o l a l e g g e d i b i l a n c i o a p p e n a p r e s e n t a t a . L a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e c i h a d e t t o n e l 2 0 2 4 c h e l e s p e s e p e r l a s a l u t e s o n o c o s t i t u z i o n a l m e n t e n e c e s s a r i e . I l r a p p o r t o t r a l o S t a t o e l e R e g i o n i d e v e e s s e r e f o r t e , m a v a n n o t r o v a t e s i n t e s i s u l l e l i s t e d ’ a t t e s a e s u l l e a l t r e c r i t i c i t à d e l s i s t e m a . C r e d o c h e q u e s t a o p p o r t u n i t à c h e c i v i e n e d a t a o g g i p o s s a e s s e r e q u e l l a d i a p r i r e u n a n u o v a v i s i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a d e l l a s a l u t e , c o n u n a r i f o r m a b i p a r t i s a n c h e r i c a l c h i i l c o r a g g i o d e l 1 9 7 8 , s e n z a g u a r d a r e b a n d i e r e p o l i t i c h e ” , h a c o n c l u s o i l m e m b r o d e l C o n s i g l i o R e g i o n a l e d e l L a z i o .