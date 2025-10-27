R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L a n o s t r a è l a r e t e p i ù v e r a e p r o f o n d a d e l l ’ I t a l i a . L ’ i d e a d i q u e s t o i n c o n t r o v i e n e d a A n t o n e l l o A u r i g e m m a e d a l n o s t r o s e g r e t a r i o g e n e r a l e M a s s i m i l i a n o M o n a n n i . M i m i s i i n t e s t a g i à q u a r a n t ’ a n n i f a i l f a t t o c h e o g n i R e g i o n e d o v e s s e a v e r e i n t e r n a m e n t e i l s u o C n e l . N e s o n o n a t i p o c h i s s i m i , u n o a n c h e n e l L a z i o , p u r t r o p p o c o n p o c a f o r t u n a . Q u e s t a d i m e n s i o n e d i r a p p r e s e n t a n z a d e l l a s o c i e t à c i v i l e f a c e v a f a t i c a a t r o v a r e u n s u o i n s e d i a m e n t o . G r a z i e a l l ’ i n t u i z i o n e d i u n b r a v o m i n i s t r o d e l l a P u b b l i c a I s t r u z i o n e , a t t o r n o a l 2 0 0 9 / 2 0 1 0 , s i a m o s t a t i c o s t r e t t i d a l P a r l a m e n t o a r e d a r r e u n r a p p o r t o s u i s e r v i z i p u b b l i c i , c h e s o n o l ’ o g g e t t o p i ù i m p o r t a n t e p e r g l i S t a t i s o t t o i l p r o f i l o d e l l a s p e s a p u b b l i c a . N o i , o g n i a n n o , p r o d u c i a m o q u e s t o r a p p o r t o s u i s e r v i z i p u b b l i c i , c o n M a r c e l l a M a l l e n c h e c o n g r a n d e p a z i e n z a m e t t e i n s i e m e l e a n a l i s i d i r e t t e e i n d i r e t t e s u i s e r v i z i p u b b l i c i i t a l i a n i " . C o s ì R e n a t o B r u n e t t a , p r e s i d e n t e d e l C n e l , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l l ’ i n c o n t r o i n t e r i s t i t u z i o n a l e t r a C o n f e r e n z a d e i p r e s i d e n t i d e l l e A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e e C n e l , c h e s e g n a l ’ i n i z i o d i u n a c o l l a b o r a z i o n e s u a l c u n e t e m a t i c h e s p e c i f i c h e c o m e s a l u t e , i m p r e s e e l a v o r o . " A b b i a m o s c o p e r t o c h e a R o m a e n e l L a z i o - h a s o t t o l i n e a t o - e s i s t e u n e n t e c h e è p r e p o s t o a l l ’ a n a l i s i d e l l ’ e f f i c i e n z a d e i s e r v i z i p u b b l i c i , d i p e n d e n d o d a l C o n s i g l i o c o m u n a l e d e l l a C a p i t a l e . H o p e n s a t o c h e , q u a l o r a d o v e s s i m o c o i n v o l g e r e t u t t i i c o n s i g l i e r i , a v e n d o p e r o g n i C o n s i g l i o r e g i o n a l e i l g i u s t o n u m e r o d i i n t e r l o c u t o r i , a v r e m m o u n a r e t e o p e r a t i v a s t r a o r d i n a r i a . I m m a g i n a t e l a v a l e n z a a l i v e l l o r e g i o n a l e d i u n r a p p o r t o s u i s e r v i z i p u b b l i c i r e d a t t o d i r e t t a m e n t e d a i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i d e l l a d a t a r e g i o n e . S e r i u s c i s s i m o a p a r l a r e p u r e d i s a n i t à , c h e a l i v e l l o r e g i o n a l e n o n è u n t e m a c a s u a l e , d i l a v o r o e d i i m p r e s e , n o i p o t r e m m o a v e r e u n s i s t e m a d i m o n i t o r a g g i o s t r a o r d i n a r i o " . " Q u e s t a è l ’ i d e a d i b a s e : s i a m o u n o r g a n o d i r i l e v a n z a c o s t i t u z i o n a l e c o s ì c o m e v o i ( R e g i o n i , n d r ) ; a l l o s t e s s o m o d o s i a m o e n t r a m b i d e i l e g i s l a t o r i , p u r e s e n o i a l C n e l n o n a b b i a m o l a p r e r o g a t i v a d i a p p r o v a r e l e m o d i f i c h e l e g i s l a t i v e . U n g i o r n o m i h a c h i a m a t o u n p r e s i d e n t e d i R e g i o n e d e l l ’ I t a l i a c e n t r a l e , c h i e d e n d o m i d e l l ’ a l g o r i t m o d i d i s t r i b u z i o n e d e l f o n d o s a n i t a r i o r e g i o n a l e e s e g n a l a n d o m i d i c o m e p e n a l i z z a s s e l e r e g i o n i i t a l i a n e c o n m i n o r d e n s i t à d i p o p o l a z i o n e e c o n o r o g r a f i a c o m p l i c a t a s o t t o i l p r o f i l o t e r r i t o r i a l e " , h a r i b a d i t o . " S e s u q u e s t i a r g o m e n t i - h a p r o s e g u i t o B r u n e t t a - r i u s c i s s i m o a m e t t e r e i n p i e d i u n a l g o r i t m o d i v e r s o , c o n u n b e l d i s e g n o d i l e g g e d a p r e s e n t a r e i n P a r l a m e n t o c o n l ’ a p p o g g i o d e l l e R e g i o n i , f o r s e r i u s c i r e m m o a r i a p r i r e i l d i b a t t i t o s u l l ’ e f f i c a c i a d e g l i a t t u a l i a l g o r i t m i d i d i s t r i b u z i o n e d e i f o n d i s a n i t a r i s u b a s e r e g i o n a l e . Q u e s t o è s o l o u n p i c c o l o e s e m p i o d e l l e d e c i n e d e i p r o b l e m i c h e a b b i a m o d a r i s o l v e r e , p a r t e n d o p r o p r i o d a l l a s o t t o s c r i z i o n e d e l l ’ a c c o r d o o d i e r n o , c o l q u a l e p o t r e m o v e r a m e n t e c a m b i a r e l ’ I t a l i a ” . “ N o i , l a t o C n e l , a b b i a m o n e c e s s i t à d i a v e r e r i l e v a n z a e i m p a t t o r e g i o n a l e ; v o i , l a t o C o n s i g l i r e g i o n a l i , a v e t e l ’ e s i g e n z a d i u n c o o r d i n a m e n t o e d i u n a v e r t i c a l i z z a z i o n e . D o b b i a m o f a r c o n f l u i r e i b i s o g n i c o m u n i n e l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a c h e f i r m e r e m o a l l a f i n e d e l n o s t r o i n c o n t r o : a b b i a m o g i à m e s s o i n p i e d i t r e g r u p p i d i l a v o r o c o n f o c u s s p e c i f i c i s u S a n i t à , L a v o r o e I m p r e s e . A l l a f i n e d e l n o s t r o i n c o n t r o , s t i l a t o i l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a , m e t t e r e m o i n p i e d i s u b i t o l a t a b e l l a d i m a r c i a " , h a d e t t o . " S o n o s o l i t o d i r e d u e c o s e , c h e s o n o s e m p r e l e s t e s s e . I n l i n g u a i t a l i a n a l a p a r o l a o s p i t e h a d u e s i g n i f i c a t i d i s t i n t i , r i f e r i t i a c h i o s p i t a e a c h i v i e n e o s p i t a t o . O g g i , c o m e C n e l , s t o o s p i t a n d o q u i l e R e g i o n i . I l C n e l è o s p i t a t o p a r i m e n t i d a v o i R e g i o n i e h o l a n e t t a s e n s a z i o n e d i e s s e r e d e n t r o i C o n s i g l i r e g i o n a l i s i a d a l p u n t o d i v i s t a c o n t e n u t i s t i c o s i a d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e p r e r o g a t i v e i s t i t u z i o n a l i . Q u e s t o è l ’ a t t e g g i a m e n t o p i ù f e c o n d o c h e p o s s i a m o a v e r e . O g g i , c o n q u e l c h e s t a s u c c e d e n d o i n d e m o g r a f i a , n e l m o n d o d e l l e e n e r g i e e d e l l a g e o p o l i t i c a , c h i h a u n a r e t e h a u n t e s o r o e v o i s i e t e u n a s t r a o r d i n a r i a r e t e t e r r i t o r i a l e f a t t a d i p o p o l a z i o n e , i m p r e s e e w e l f a r e . V o g l i o a p p r o f i t t a r e d e l l a v o s t r a s t r a o r d i n a r i a r e t e d e m o c r a t i c a e r a p p r e s e n t a t i v a ” , h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e d e l C n e l .